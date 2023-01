Schönau/ Rhein-Neckar-Kreis: Mann im Alter von 26 Jahren wegen des Verdachts des versuchten Mordes auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg einstweilig untergebracht

Schönau/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der

Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg erließ das Amtsgericht Heidelberg

einen Unterbringungshaftbefehl gegen einen 26 Jahre alten Mann aus Schönau.

Der Mann steht im dringenden Verdacht, am Samstagvormittag gegen 10 Uhr in den

Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses in Schönau einen 67-jährigen Nachbarn mit

Tötungswillen hinterrücks mit einem Messerstich schwer verletzt zu haben.

Hiernach entfernte sich der Tatverdächtige und begab sich zurück in seine

Wohnung im selben Haus.

Der 67-Jährige erlitt eine schwere Verletzung im Bereich des Thorax und konnte

sich nach dem Angriff in seine Wohnung flüchten, woraufhin die Polizei alarmiert

wurde. Diese nahm kurze Zeit später den Tatverdächtigen widerstandslos fest. Der

Verletzte wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Es besteht

keine Lebensgefahr.

Nach derzeitigen Stand der Ermittlungen besteht der Verdacht, dass der

Beschuldigte an einer schweren psychischen Erkrankung leidet und die Tat im

Zustand der Schuldunfähigkeit begangen haben könnte. Der

Bereitschaftsstaatsanwalt der Staatsanwaltschaft Heidelberg beantragte daher am

Sonntag, den 22. Januar, die einstweilige Unterbringung des Beschuldigten in

einem psychiatrischen Krankenhaus.

Der Tatverdächtige wurde daraufhin am selben Tag dem Bereitschaftsrichter am

Amtsgericht Heidelberg vorgeführt, der die einstweilige Unterbringung des

Beschuldigten anordnete, ihm den beantragten Unterbringungsbefehl eröffnete und

diesen in Vollzug setzte. Im Anschluss wurde der Beschuldigte in die forensische

Abteilung eines psychiatrischen Krankenhauses eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und des Fachdezernats für Kapitaldelikte

der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern weiter an.

Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Handyshop – Zeugenaufruf

Weinheim (ots) – Zu einem Einbruch in einen Handyladen kam es am Freitagabend in

der Zeit von 18.00 Uhr bis Samstagmorgen, 02.00 Uhr in der Hauptstraße in

Weinheim. Bislang unbekannte Täter haben sich gewaltsam Zutritt zum

Ladengeschäft verschafft und mehrere Smartphones entwendet. Die Schadenshöhe ist

nocht nicht bekannt. Die Ermittlungen wurden vom Polizeirevier Weinheim

aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu dem oder den Tätern bzw. zur Tat machen

können, werden gebeten, sich unter Tel.: 06201 1003 zu melden.

BAB 5/ Weinheim: 49-Jährige kollidiert unter dem Einfluss von Alkohol mit einer Leitplanke und fährt anschließend weiter

BAB 5/ Weinheim (ots) – Auf Grund der unsicheren Fahrweise einer

Hyundai-Fahrerin verständigte ein Verkehrsteilnehmer am Samstag gegen 21:00 Uhr

die Polizei. Die Streifenwagenbesatzung konnte die 49-Jährige mit ihrem Fahrzeug

auf dem Standsteifen mit geringer Geschwindigkeit fahrend feststellen und

schließlich anhalten. Am Fahrzeug konnten frische Unfallspuren vorgefunden

werden. Die 49-Jährige war an bislang noch unbekannter Unfallstelle mit ihrem

Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und hatte dort ihr Fahrzeug und

eine Leitplanke beschädigt. Anschließend fuhr sie, ohne den Unfall zu melden,

weiter auf der BAB 5 in Richtung Darmstadt. Bei der Kontrolle konnten die

Polizeibeamten/ -innen Alkoholgeruch von der Frau ausgehend wahrnehmen, weshalb

ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Die Hyundai-Fahrerin hatte knapp 1,9

Promille. Der Verkehrsdienst Mannheim hat nun die Ermittlungen wegen

Straßenverkehrsgefährdung in Folge von Alkoholisierung und Unfallflucht gegen

die 49-Jährige aufgenommen.

Schwetzingen/RNK: Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen auf der L 597/Auffahrt B 36

Schwetzingen/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Auf Grund eines Unfalls auf der

Friedrichsfelder Landstraße (L 597) auf Höhe der Auffahrt der B 36 in Richtung

Mannheim kam es am Morgen zu leichten Verkehrsbehinderungen in diesem Bereich.

Eine 58-jährige Mazda-Fahrerin stoß beim Abbiegen von der B 597 auf die B 36 mit

einer, in Richtung Friedrichsfeld fahrenden 37-jährigen Kia-Fahrerin frontal

zusammen. Ein 44-jähriger Fahrer eines Landrovers, der hinter dem Kia fuhr,

konnte der Unfallstelle nicht mehr ausweichen und kollidierte mit dem Kia. Die

Kia-Fahrerin wurde bei dem Unfall verletzt und wurde zur weiteren Behandlung in

ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die anderen beiden Beteiligten blieben

unverletzt. Der Kia und der Mazda waren nicht mehr fahrbereit und mussten von

der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: LKW verunfallt auf der L 599/Zubringer zur B39 in Fahrtrichtung Ketsch

Hockenheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein Lkw war am Montagmorgen gegen 03:00

Uhr beim Abbiegevorgang von der Talhausstraße auf die B 39 in Fahrtrichtung

Ketsch vermutlich auf Grund nicht sachgemäßer Beladung umgekippt und hatte dabei

auch eine Ampelanlage beschädigt. Der Verkehr konnte an der Unfallstelle durch

die Polizei umgeleitet werden. Der 52-jährige Fahrer blieb unverletzt. Der

Sachschaden liegt im fünfstelligen Bereich.