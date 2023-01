Betrug: Nach Schockanruf 50.000 Euro erbeutet

Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn (ots) – Mit einem „Schockanruf“ haben am

Freitag Betrüger 50.000 Euro von einem Ehepaar aus der Verbandsgemeinde

erbeutet. Die Täterinnen gaben sich als Polizistin und Staatsanwältin aus. Sie

tischten den Eheleuten eine Geschichte auf, wonach ihre Tochter wegen eines

schweren Unfalls verhaftet worden sei. Eine Person sei dabei getötet worden.

Durch die Zahlung einer Kaution könne von der Inhaftierung der Angehörigen

abgesehen werde. Das Geld sollten die Eltern bei einem Gericht in Mannheim

einzahlen. Als sich das Paar mit der Summe auf den Weg zu der Justizkasse

machte, riefen die Betrügerinnen ein weiteres Mal an: Angeblich habe die

Gerichtszahlstelle bereits geschlossen, weshalb der Betrag von einem

Gerichtsdiener übernommen werde. Das Geld übergaben die Eltern schließlich in

einem Café, dort sollten sie auch auf ihre Tochter warten. Nachdem sich der

angebliche Gerichtsdiener mit den 50.000 Euro davongemacht hatte, warteten die

Eheleute vergebens auf ihre Tochter. Schließlich riefen sie bei ihr an und der

Betrug flog auf. Jetzt ermittelt die Polizei. |erf

Blauer BMW-Coupé gesucht!

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht den Fahrer eines blauen BMW-Coupé, der

am Freitagnachmittag im Opelkreisel einen Unfall verursacht haben soll. Nach den

derzeitigen Erkenntnissen fuhr der Unbekannte kurz vor 15 Uhr durch den Kreisel.

Dabei benutzte er zunächst die rechte Fahrspur, wechselte dann aber –

unvermittelt und trotz durchgezogener Linie – nach links auf die mittlere Spur.

Um einen Zusammenstoß mit dem BMW zu verhindern, führte der 22-jährige Fahrer

eines Seat Ibiza seinerseits ein Ausweichmanöver nach links durch. Die Folge: Er

stieß mit einem neben ihm fahrenden Seat Leon zusammen. Verletzt wurde zum Glück

niemand, aber beide Pkw beschädigt. Die Höhe des Gesamtschadens wird auf 6.000

Euro geschätzt.

Der BMW-Fahrer war einfach weitergefahren, ohne sich um den Unfall zu kümmern.

Es soll sich um eine männliche Person am Steuer gehandelt haben. Der Pkw war

blau und trug ein KL-Kennzeichen. Weitere Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 2

unter der Telefonnummer 0631 369-2250 jederzeit entgegen. |cri

Brand in Mehrfamilienhaus

Ramstein-Miesenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Acht Personen sind am Sonntag

bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus verletzt worden. Kurz nach 6 Uhr

brannte es in einer Wohnung des Anwesens. Ein Mann wurde dabei durch

Verbrennungen schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus.

Sieben weitere Hausbewohner erlitten eine Rauchgasvergiftung, sie wurden

ambulant behandelt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Ermittlungen zur

Brandursache dauern an. Das Haus ist aktuell nicht bewohnbar. Durch das Feuer

wurden benachbarte Anwesen in Mitleidenschaft gezogen. Den Gesamtschaden schätzt

die Polizei auf einen mindestens sechsstelligen Betrag. |erf

Unfallflucht im Schneetreiben

Kaiserslautern (ots) – Möglicherweise witterungsbedingt ist es in der Nacht zu

Samstag im Hilgardring zu einem Unfall gekommen. Dabei wurde ein am Straßenrand

geparkter VW Golf beschädigt. Der Verursacher machte sich aus dem Staub. Die

Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0631

369-2150.

Der Halter des betroffenen VW Golf entdeckte die „Bescherung“ am Samstagmorgen:

Die Fahrertür seines Pkw hatte eine Delle und kräftige Kratzer im Lack. Auch der

Außenspiegel hatte etwas abbekommen. Vom Verursacherfahrzeug blieben schwarze

Lackspuren zurück.

Ersten Ermittlungen zufolge dürfte der Verantwortliche auf seinem Weg in

Richtung Messeplatz von seiner Fahrspur abgekommen sein und den VW Golf gerammt

haben. Die Polizei geht davon aus, dass auch am Wagen des Verursachers ein

Schaden im vorderen Bereich entstanden ist.

Gesucht werden deshalb Zeugen, die den Unfall gesehen haben, oder denen ein

beschädigtes schwarzes Fahrzeug aufgefallen ist. Die Unfallzeit liegt zwischen

Freitagabend, 20 Uhr, und Samstagmorgen, 8.20 Uhr. |cri

Heckscheibe an Nissan beschädigt

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Unbekannte Täter haben am

Wochenende in der Leininger Straße einen Pkw beschädigt. Der Nissan Qashqai

wurde am Freitagabend gegen 18 Uhr in Höhe des Hauses Nummer 18 abgestellt. Als

der Fahrzeughalter am Samstagmorgen zu seinem Auto kam, stellte er einen Schaden

an der Heckscheibe fest: Die gesamte Scheibe ist gesprungen und hat zudem an der

rechten unteren Ecke ein Loch.

Wie es zu dieser Beschädigung kam, ist bislang unklar. Hinweise auf möglich

Verursacher konnte der 42-Jährige nicht geben. Er hatte nichts Verdächtiges

wahrgenommen. Zeugen, denen zwischen Freitag, 18 Uhr, und Samstag, 9 Uhr, etwas

aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-2150 mit der

Polizeiinspektion 1 in Verbindung zu setzen. |cri

Hab ich ein Glas zu viel getrunken?

Kaiserslautern (ots) – Weil er Alkohol getrunken hatte und sich nicht sicher

war, ob er noch Auto fahren darf, hat sich ein Mann am Sonntagmorgen bei der

Polizei gemeldet. Kurz nach 6 Uhr kam der 33-Jährige zur Dienststelle in der

Logenstraße und bat um einen Atemalkoholtest.

Damit bewies der Mann aus dem Landkreis Birkenfeld, dass er ein recht gutes

„Bauchgefühl“ hat, denn das Testgerät zeigte einen Wert von 0,57 Promille. Ihm

wurde deshalb der Fahrtantritt untersagt. Den Fahrzeugschlüssel hatte der

33-Jährige schon zuvor in dem Lokal, in dem er sich aufgehalten hatte,

abgegeben. Er versprach, sich in einigen Stunden wieder zu melden, um seine

Verkehrstüchtigkeit zu testen, bevor er losfährt.

Leider nicht so umsichtig war ein Mann aus dem Stadtgebiet, den eine

Polizeistreife in der Nacht zu Montag aus dem Verkehr ziehen musste. Bei einer

Kontrolle auf der B270 gegen 3 Uhr fiel den Beamten die Alkoholfahne des

VW-Fahrers auf. Ein Atemtest bescheinigte dem 45-Jährigen einen Alkoholpegel von

2 Promille. Der Mann musste deshalb sein Auto stehen lassen und zwecks Blutprobe

mit zur Dienststelle kommen. Ihm blüht nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit

im Verkehr. Doch nicht nur das: Weil der 45-Jährige schon seit über einem Jahr

seinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, aber lediglich über eine

Fahrerlaubnis aus Südosteuropa verfügt, wird nun auch wegen des Verdachts auf

Fahren ohne Fahrerlaubnis gegen ihn ermittelt.

Ihren Führerschein vorläufig abgeben musste am Sonntagabend auch eine 25-jährige

Frau aus dem Stadtgebiet. Sie war einer Streife kurz vor halb neun in der

Rummelstraße aufgefallen, weil sie mit ihrem Pkw entgegen der vorgeschriebenen

Fahrtrichtung fuhr. Als sie die Frau kontrollierten, stellten die Polizisten

drogentypische Auffälligkeiten fest. Erste Tests vor Ort erhärteten den

Verdacht. Die 25-Jährige musste deshalb für eine Urinprobe mit zur Dienststelle

kommen – auch dieser Test reagierte positiv, weshalb der Frau schlussendlich

auch noch eine Blutprobe entnommen wurde. Eine Ordnungswidrigkeitsanzeige wegen

Fahrens unter Drogeneinfluss ist der 25-Jährigen sicher. Ob auch eine

Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz hinzukommt, hängt

vom Ergebnis der Blutuntersuchung ab. |cri

Trio prellt Taxi-Zeche

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht drei Männer, die am frühen

Sonntagmorgen ihre Taxi-Zeche geprellt haben. Das Trio hatte sich an einer Disco

in der Zollamtstraße abholen und in Richtung Landstuhl fahren lassen. Als sie

den Stadtteil Einsiedlerhof passierten, baten die Passagiere den Fahrer, in der

Kaiserstraße an einem Geldautomaten anzuhalten, damit sie sich dort mit Bargeld

versorgen können. Der Taxifahrer folgte dem Wunsch und ließ die Männer

aussteigen. Alle drei ergriffen die Flucht und suchten das Weite in Richtung des

angrenzenden Wohngebiets.

Die alarmierte Polizeistreife startete eine Suche in der Umgebung, konnte aber

keine weiteren Anhaltspunkte über den weiteren Fluchtweg der Männer – oder ihren

Unterschlupf – ermitteln. Die US-Militärpolizei war in die Fahndung mit

eingebunden. Die weiteren Ermittlungen laufen. Zeugen, die Hinweise auf das

geflüchtete Trio geben können, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631

369-2250 mit der Polizeiinspektion 2 in Verbindung zu setzen. |cri

Zahlreiche Unfälle infolge Schneeglätte

Landstuhl (ots) – Wegen Schneeglätte mussten die Beamten der PI Landstuhl am

Wochenende zahlreiche Verkehrsunfälle in ihrem Dienstgebiet aufnehmen. Verletzt

wurde niemand. Der entstandene Gesamtschaden dürfte sich allerdings im mittleren

fünfstelligen Bereich bewegen.|pilan-grä

Einbrüche mit hohem Schaden

Kaiserslautern (ots) – Im Stadtteil Siegelbach haben Unbekannte am Sonntagabend

zwei Wohnhäuser heimgesucht. Die Polizei schließt nicht aus, dass die Taten in

einem Zusammenhang stehen. Zwischen 17:45 Uhr und 19:30 Uhr drangen die

Einbrecher durch eine Terrassentür in ein Haus ein und stahlen Goldmünzen,

Schmuck sowie Bargeld. Sie erbeuteten Wertgegenstände in Höhe von circa 100.000

Euro. Kurze Zeit später brachen Diebe einige Grundstücke weiter an einem

Wohngebäude ein Fenster auf. Sie nahmen Schmuck im Wert von mindestens 1.000

Euro mit. Die Täter nutzten jedes Mal die Abwesenheit der Hausbewohner aus. An

den Tatorten sicherte die Polizei Spuren. Die Beamten ermitteln und bitten um

Hinweise: Wem sind am Sonntag Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer hat

Verdächtiges wahrgenommen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

0631 369-2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Einbrecher scheitern an Tür

Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Ein Reisebüro haben sich Einbrecher am

Wochenende in Hochspeyer ausgesucht. Sie scheiterten allerdings an der Tür. Weil

die Täter Sachschaden anrichteten, sucht die Polizei Zeugen und bittet um

Hinweise unter der Telefonnummer 0631 369-2150.

Zwischen Freitagnachmittag, 17 Uhr, und Samstagvormittag, 9.30 Uhr, machen sich

die Unbekannten an der Eingangstür in der Hauptstraße zu schaffen. Dabei

beschädigten sie die Tür so stark, dass diese sich am Samstagmorgen nicht mehr

öffnen ließ.

Die Ermittler fragen: Wem ist im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges

aufgefallen? Jeder Hinweis zu ungewöhnlichen Beobachtungen kann hilfreich sein.

|cri

Hilflosem Mann geholfen

Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) (ots) – In der Hauptstraße ist am Sonntagmorgen

einer Verkehrsteilnehmerin ein Mann in hilfloser Situation aufgefallen. Die

aufmerksame Frau informierte die Polizei. Wie sich herausstellte, war der

37-Jährige stark alkoholisiert und leicht verletzt. Er war mit einem seiner

Hausgenossen in Streit geraten. Der Mitbewohner hatte ihn auf den Hinterkopf

geschlagen. Vorsorglich alarmierten die Einsatzkräfte den Rettungsdienst.

Sanitäter brachten den Mann zur Untersuchung ins Krankenhaus. Die Polizei

ermittelt jetzt wegen des Verdachts der Körperverletzung. |erf

Rettungswagen gerät ins Rutschen

Kaiserslautern (ots) – Ein Rettungswagen (RTW) hat sich am Sonntag in der

Sonnenstraße selbstständig gemacht. Wegen eines Einsatzes stand der Wagen auf

der abschüssigen Straße. Das Einsatzfahrzeug war unbesetzt, als der RTW auf

festgefahrenem Schnee von sich aus ins Rutschen kam. Der Wagen prallte einige

Meter weiter gegen ein am Straßenrand geparktes Auto. Eine Polizeistreife nahm

den Unfall auf. Die Beamten schätzen den entstandenen Schaden auf mindestens

5.500 Euro. Den Patienten übernahm schließlich ein hinzugerufener zweiter RTW.

|erf