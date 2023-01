Wiesbaden: Die Polizei-News

Betrüger mit Schockanruf erfolgreich, Wiesbaden,

Simrockstraße, 20.01.2023, 10.00 Uhr bis 15.00 Uhr,

(pl)Am Freitag brachten Telefonbetrüger einen Mann aus Wiesbaden mit der Masche

des sogenannten „Schockanrufs“ um eine größere Summe Bargeld. Der Senior erhielt

vormittags einen Anruf, in dessen Verlauf ihm durch die Täter vorgegaukelt

wurde, seine Tochter habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht, befinde

sich in Haft und könne nur gegen Zahlung einer Kaution auf freien Fuß kommen.

Durch die Täuschung brachten die Betrüger den Geschädigten in weiteren

Telefonaten dazu, das geforderte Bargeld gegen 15.00 Uhr in der Simrockstraße an

einen Abholer zu übergeben. Der Abholer soll ca. 20 Jahre alt sowie schlank bis

athletisch gewesen sein und sehr helle kurze Haare sowie ein gepflegtes,

seriöses Erscheinungsbild gehabt haben. Wie in vielen Fällen wurde der

Angerufene in dem Telefonat von den rhetorisch äußerst geschickt agierenden

Tätern so sehr geschockt und psychologisch stark beeinflusst, dass er der

Geschichte Glauben schenkte. Bei den Übergabemodalitäten sind der Phantasie der

Betrüger keine Grenzen gesetzt. Grundsätzlich gilt: In Deutschland wird eine

Behörde von Ihnen niemals eine Kautionszahlung per Telefon verlangen! Beenden

Sie solche Gespräche immer sofort, legen Sie auf und wählen anschließend den

Notruf 110. Die Wiesbadener Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der

Telefonnummer (0611) 345-0.

Seniorin wird Opfer von Trickdieb,

Wiesbaden-Erbenheim, Am Hochfeld, 20.01.2023, 16.00 Uhr,

(pl)Am Freitagnachmittag war ein Trickdieb in einem Mehrfamilienhaus in

Erbenheim unterwegs und erbeutete die Geldbörse einer dort wohnhaften Seniorin.

Die Geschädigte traf gegen 16.00 Uhr an der Eingangstür ihres Wohnhauses in der

Straße „Am Hochfeld“ auf einen jungen Mann, welcher ihr die Eingangstür

aufgehalten und ihr anschließend beim Bewältigen der Treppenstufen geholfen

habe. Vor der Wohnung der Seniorin angekommen habe der Unbekannte die

Wiesbadenerin nach einem Glas Wasser gefragt und ihre Wohnung betreten. Später,

als der Mann bereits wieder verschwunden war, musste die Seniorin feststellen,

dass ihre im Wohnzimmer abgestellte Handtasche verschwunden war. Die Handtasche

fand sie dann im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses wieder, allerdings wurde

hieraus ihre Geldbörse gestohlen. Der Trickdieb soll etwa 1,80 Meter groß sowie

kräftig gewesen sein und eine weiße Jacke mit einem bunten Aufdruck getragen

haben. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer

(0611) 345-0 entgegen.

Trikot geraubt,

Wiesbaden, Platz der Deutschen Einheit, 22.01.2023, 17.15 Uhr,

(pl)Im Rahmen eines Fußballturniers in der Sporthalle am Platz der deutschen

Einheit wurde einem 12-jährigen Jungen am Sonntagnachmittag ein Fußballtrikot

geraubt. Nach Angaben des Geschädigten habe er gegen 17.15 Uhr ein auf die

Zuschauertribüne geworfenes Fußballtrikot gefangen, als er plötzlich einen

Faustschlag ins Gesicht erhalten und das Trikot aus der Hand gerissen bekommen

habe. Nach Angaben eines Zeugen soll der Räuber etwa 12-13 Jahre alt sowie ca.

1,50 Meter groß gewesen sein und braune kurze Haare gehabt haben. Er sei mit der

Beute die Tribüne nach oben gerannt und dann verschwunden. Der 12-Jährige wurde

durch den Faustschlag verletzt und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus

gebracht werden. Mögliche Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls sowie

Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Haus des

Jugendrechts unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

Kanaldeckel für Einbruch genutzt,

Wiesbaden-Biebrich, Äppelallee, 21.01.2023, 04.50 Uhr,

(pl)Zwei unbekannte Täter sind in der Nacht zum Samstag gegen 04.50 Uhr in den

Verkaufsraum einer Tankstelle in der Äppelallee eingebrochen und haben

Zigaretten und E-Shishas gestohlen. Die Einbrecher hatten zunächst versucht, die

Zugangstür aufzuhebeln. Als dies nicht klappte, hoben sie auf dem Gelände einen

Kanaldeckel aus und warfen diesen gegen die Glastürscheibe. Hierdurch ging die

Scheibe zu Bruch und die Täter gelangten in den Verkaufsraum, aus welchem sie

dann mehrere Stangen Zigaretten und E- Shishas entwendeten. Einer der beiden

Einbrecher war schlank und mit einer schwarzen Jogginghose, einem schwarzen

Oberteil, einer Baseballmütze, einer Sonnenbrille sowie dunklen Maske bekleidet.

Der Komplize trug eine dunkle Jeans, eine schwarze Jacke, eine schwarze

Baseballmütze, eine helle Maskierung sowie hellgraue Handschuhe. Hinweise nimmt

die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Erdgeschosswohnung von Einbrechern heimgesucht, Wiesbaden, Nerotal,

08.01.2023 bis 22.01.2023, 15.30 Uhr,

(pl)Zwischen Sonntag, dem 08.01.2023, und Sonntag dem 22.01.2023, wurde in einem

Mehrfamilienhaus in der Straße „Nerotal“ eine Erdgeschosswohnung von Einbrechern

heimgesucht. Die Täter hebelten das Balkonfenster der betroffenen Wohnung auf,

um sich hierdurch Zutritt zu verschaffen. Anschließend durchsuchten sie die

Räumlichkeiten und ergriffen mit bislang noch unbekanntem Diebesgut die Flucht.

Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611)

345-0 entgegen.

Zigarettenautomat aufgebrochen,

Wiesbaden, Wilhelminenstraße, 21.01.2023, 17.00 Uhr bis 22.01.2023, 02.00 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Sonntag wurde gegen 02.00 Uhr in der Wilhelminenstraße ein

aufgebrochener Zigarettenautomat vorgefunden. Unbekannte Täter hatten sich an

dem Automaten zu schaffen gemacht und diesen gewaltsam geöffnet. Die Täter

entwendeten die Geldkassette und konnten unerkannt entkommen. Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

Pflasterstein gegen Fenster geworfen, Wiesbaden, Paulinenstraße, 22.01.2023,

18.00 Uhr bis 23.01.2023, 07.25 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Montag einen Pflasterstein gegen das

Fenster einer Arztpraxis in der Paulinenstraße geworfen. Die Fensterscheibe ging

hierdurch zu Bruch, es wurde jedoch nicht in die Räumlichkeiten eingedrungen.

Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Hinweise

nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0

entgegen.

Stationärer Blitzer durch Feuer beschädigt, Wiesbaden, Konrad-Adenauer-Ring,

Festgestellt: 22.01.2023, 22.25 Uhr,

(pl) Am Sonntagabend wurde im Konrad-Adenauer-Ring ein stationärer Blitzer durch

ein Feuer beschädigt. Unbekannte hatten einen mit einer brennbaren Flüssigkeit

gefüllten Eimer neben dem Blitzer abgestellt und diesen in Brand gesetzt. Die

Flammen griffen auf das Messgerät über, wodurch dieses beschädigt wurde. Das

Feuer wurde gegen 22.25 Uhr festgestellt und von der Feuerwehr gelöscht.

Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611)

345-0 entgegen.

Polizei sichert Schulweg,

Wiesbaden, 09.01.2023 bis 20.01.2023,

(pl)In den ersten beiden Wochen nach den Winterferien hat der Regionale

Verkehrsdienst der Wiesbadener Polizei wieder ein besonderes Augenmerk auf die

Schulwege gerichtet und im Bereich verschiedener Grundschulen Kontrollen

durchgeführt. Gerade für Schulanfänger birgt der Weg zur Schule viele Gefahren,

auf die es hinzuweisen gilt und deren Umgang erlernt werden muss. Dazu gehört

auch das regelmäßige Überprüfen von „Elterntaxis“. Insgesamt kontrollierten die

Polizeibeamten in den zwei Wochen über 200 Fahrzeuge, wobei 41 Verstöße gegen

die Gurtpflicht festgestellt wurden. In 17 Fällen waren es jedoch nicht die

Eltern, die ungesichert waren, sondern der Nachwuchs. Darüber hinaus wurden 14

Handyverstöße geahndet und bei über 700 gemessenen Fahrzeugen 54

Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Das negative Highlight war die Kontrolle

eines Peugeot. Eine Mutter hatte ihre eigenen Kinder sowie andere Kinder aus der

Nachbarschaft dabei und fuhr diese direkt an die Schule. In dem 7-Sitzer

befanden sich zwei Erwachsene und sieben Kinder im Grundschulalter sowie ein

Säugling. Die Kinder sowie die Erwachsenen im Fondbereich waren nicht

ordnungsgemäß gesichert und saßen zum Teil auf dem Schoß, da nicht genügend

Sitzplätze vorhanden waren. Neben einer Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen der

Beförderung mehrerer Kinder ohne Sicherung wurde gegen die Fahrerin auch noch

ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet, da

die Klasse B nur zur Mitnahme von maximal acht Personen zuzüglich Fahrer

berechtigt.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Einbruch in Bäckerei,

Eltville-Rauenthal, Hauptstraße, Samstag, 21.01.2023, 13:15 Uhr bis Sonntag,

22.01.2023, 05:14 Uhr

(sun)Von Samstag auf Sonntag brachen unbekannte Täter in eine Bäckerei in

Rauenthal ein. Zwischen 13:15 Uhr und 05:15 Uhr des darauffolgenden Tages

hebelten Unbekannte die Eingangstür eines Bäckers in der Hauptstraße auf.

Nachdem diese kein Bargeld oder andere Wertgegenstände ausfindig machen konnten,

flüchteten sie ohne Beute in unbekannte Richtung. Der Sachschaden beträgt circa

450 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeistation in Eltville am Rhein unter der Telefonnummer

06123-90900 entgegen.

Graffitis auf dem Schulgelände,

Eltville, Wiesweg, Samstag, 21.01.2023, 20:26 Uhr

(sun)Am vergangenen Samstagabend wurden Graffitis auf einem Schulgelände in

Eltville gesprüht. Um 20:26 Uhr sprühte ein unbekannter Täter zwei Graffitis,

jedes jeweils auf eine Wand auf dem Schulgelände im Wiesweg. Er verursachte

einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Der unbekannte Täter wurde als

jugendlich und circa 1,75 groß beschrieben. Er soll einen schwarzen

Kapuzenpullover, eine schwarze Hose und schwarze Schuhe getragen haben. Zudem

habe er einen bordeauxroten Rucksack mit sich geführt und eine Faschingsmaske,

ähnlich der des „Darth Vader“, getragen. Hinweise nimmt die Polizeistation in

Eltville am Rhein unter der Telefonnummer 06123-90900 entgegen.

Einfamilienhaus von Einbrechern heimgesucht, Idstein-Walsdorf, Weidestraße,

festgestellt: Samstag, 21.01.2023, 06:38 Uhr

(sun)Am Samstagmorgen stellten die Bewohner eines Einfamilienhauses in Walsdorf

fest, dass bei ihnen eingebrochen wurde. Nachdem die unbekannten Täter sowohl

Zaun, als auch Mauer des sich in der Weidestraße befindenden Grundstücks

überwunden hatten, hebelten die Unbekannten ein Fenster auf, wodurch sie Zutritt

erlangen konnten. Die Täter durchsuchten daraufhin die Räumlichkeiten.

Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Was und wie viel

entwendet wurde ist noch unklar. Der Sachschaden beträgt circa 800 Euro.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06124-7078-0

bei den zuständigen Ermittlern der Polizeidirektion Rheingau Taunus zu melden.

Einbruch in Einfamilienhaus,

Hünstetten-Beuerbach, Feldbergstraße, Samstag, 21.01.2023, 18:50 Uhr bis 19:00

Uhr

(sun)Am Samstagabend wurde in ein Einfamilienhaus in Beuerbach eingebrochen.

Zwischen 18:50 Uhr und 19:00 Uhr gelangte ein unbekannter Täter auf das in der

Feldbergstraße befindliche Grundstück. Er verschaffte sich daraufhin Zutritt zum

Keller, indem er ein Fenster gewaltsam öffnete. Anschließend drang der Täter in

die Garage ein, welche er ebenfalls durchsuchte. Der Sachschaden liegt bei

ungefähr 500 Euro. Was und wie viel gestohlen wurde ist bis jetzt noch unklar.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06124-7078-0

bei den zuständigen Ermittlern der Polizeidirektion Rheingau Taunus zu melden.

Pkw gestohlen,

Walluf-Niederwalluf, Brückenstraße, Freitag, 20.01.2023, 22:30 Uhr bis Samstag,

21.01.2023, 10:30 Uhr

(sun)In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein Pkw in Niederwalluf

gestohlen. Um 22:30 Uhr am Freitag stellte die Besitzerin ihren Pkw in der

Brückenstraße ab. Als diese mit dem Wagen am darauffolgenden Tag um 10:30 Uhr

wieder davonfahren wollte, musste sie feststellen, dass der schwarze Suzuki des

Models Grand Vitara mit dem amtlichen Kennzeichen RÜD-PM 86 gestohlen wurde.

Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06123) 9090-0

mit der Polizeistation Eltville in Verbindung zu setzen.

Mit über 3 Promille unterwegs,

Idstein, Limburger Straße, Sonntag, 22.01.2023, 22:15 Uhr

(fh)Am Sonntagabend fuhr ein Autofahrer mit über 3 Promille durch Idstein und

musste noch in derselben Nacht seinen Führerschein bei der Polizei abgeben. Um

22:15 Uhr meldete sich ein aufmerksamer Zeuge bei der Polizei und gab an, dass

vor ihm ein auffallend fahrender Skoda unterwegs wäre. Daraufhin fahndete

umgehend eine Polizeistreife nach dem Pkw und konnte diesen letztlich in der

Limburger Straße antreffen und den Fahrer kontrollieren. Am Steuer saß ein 40

Jahre alter Idsteiner, der auf die Streife einen deutlich alkoholisierten

Eindruck machte. Ein daraufhin durchgeführter Test bestätigte die Vermutung und

ergab einen Wert von über 3,5 Promille. Dies hatte neben einer Blutentnahme auch

die Sicherstellung des Führerscheins zur Folge. Im Anschluss an die Maßnahmen

durfte er seinen Weg fußläufig fortsetzen.

+++ Überholvorgang mit anschließendem Streitgespräch endet tödlich – Tragischer Unfall bei Eltville-Martinsthal +++

Bad Schwalbach (ots) – Sonntag, 22.01.2023, 19:10 Uhr

B260 von Schlangenbad nach Eltville

Gegen 19:10 Uhr befuhren zwei PKW die B260 aus Richtung Schlangenbad in Richtung

Eltville-Martinsthal. Da ihm das vorausfahrende Fahrzeug zu langsam fuhr,

überholte der hinterherfahrende Fahrzeugführer nach der Einmündung

Rauenthal-Nord den Vorausfahrenden. Das missfiel dem Überholten und er machte

seinem Unmut mit der Lichthupe Luft. Dies wiederum veranlasste den nunmehr

vorausfahrenden 22jährigen Fahrzeugführer aus Eltville, sein Fahrzeug bis zum

Stillstand abzubremsen. Der nachfolgende 64 Jahre alte Fahrzeugführer aus

Wiesbaden hielt nun ebenfalls an. Beide Fahrzeugführer stiegen auf offener,

unbeleuchteter Strecke aus, um die Situation anscheinend noch einmal zu

besprechen. In diesem Moment fuhr eine 27jährige aus Mainz in entgegengesetzter

Richtung an den links von ihr entgegengesetzt haltenden Fahrzeugen vorbei. Sie

erfasste hierbei zunächst den 22jährigen mit dem Außenspiegel am Arm und weiter

den 64jährigen mit der vorderen linken Fahrzeugfront im Bereich dessen Beine.

Der Mann wurde durch den Anprall gegen seinen PKW geschleudert und blieb

schwerst verletzt liegen. Trotz aller Rettungsversuche verstarb der 64jährige

unmittelbar nach Erreichen des Krankenhauses. Der am Arm verletzte 22jährige

konnte nach ambulanter Versorgung im Krankenhaus entlassen werden. Die 27jährige

Fahrzeugführerin erlitt einen schweren Schock und musste, ebenso wie die

63jährige Beifahrerin des Verstorbenen, in einem Krankenhaus betreut werden. Die

Rettungskräfte waren mit drei Rettungswagen vor Ort, ebenso wie Freiwillige

Feuerwehr aus Rauenthal. Durch die eingeschaltete Staatsanwaltschaft Wiesbaden

wurde umgehend ein Gutachter bestellt. Für die genaue Rekonstruktion des

Geschehens wurden nicht nur die ursächlich drei beteiligten PKW, sondern

zusätzlich zwei, in Fahrtrichtung der beiden Streithähne anhaltende PKW, als

Spurenträger sichergestellt und alle fünf Fahrzeuge abgeschleppt. Als wäre die

Gesamtsituation nicht schon tragisch genug, kam es in den Reihen der alarmierten

Feuerwehr Martinsthal zu einem akuten medizinischen Notfall. Ein Feuerwehrmann

musste ebenfalls durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert

werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B260 über vier Stunden lang

voll gesperrt.

Nachtrag zur Pressemitteilung „Überholvorgang mit anschließendem Streitgespräch endet tödlich“

Bad Schwalbach (ots) – Veröffentlichung: Bad Schwalbach, 22.01.2023, 02:22 Uhr

(fh)Am gestrigen Abend ereignete sich auf der B 260 bei Eltville-Rauenthal ein tödlicher Verkehrsunfall. Zu diesem veröffentlichte das Polizeipräsidium Westhessen vergangene Nacht, um 02:22 Uhr eine Pressemitteilung. In dieser Pressemitteilung wurden zu einem frühen Zeitpunkt Details genannt. Die Darstellungen beziehen sich auf den Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Weiterhin wurden Bezeichnungen für zwei Unfallbeteiligte verwendet, welche dem Anlass entsprechend unangemessen sind. Hierfür entschuldigt sich das Polizeipräsidium Westhessen.