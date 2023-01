Bergstrasse

Heppenheim: Brennendes Toilettenpapier löst Einsatz von Feuerwehr und Polizei aus

Heppenheim (ots) – Brennendes Toilettenpapier und damit einhergehende

Rauchentwicklung in dem Anbau einer Grundschule in der Nibelungenstraße, haben

am Montagnachmittag (23.1.), gegen 15.30 Uhr, den Einsatz der Polizei und der

Feuerwehr ausgelöst. Alle zu dieser Zeit noch anwesenden Kinder wurden daraufhin

von ihren Lehrkräften ins Freie gebracht und blieben unverletzt. Die Feuerwehr

löschte rasch das Feuer. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde ein

schätzungsweise geringfügiger Sachschaden verursacht, der sich glücklicherweise

ausschließlich auf den Bereich der Damentoiletten begrenzt. Ob der Brand von

Kindern oder Jugendlichen, die nicht an diese Schule gehen, absichtlich

herbeigeführt wurde, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Diese dauern derzeit an.

Bürstadt/Lampertheim: Baustellen im Visier von Dieben

Bürstadt/Lampertheim (ots) – Eine Baustelle in der Nibelungenstraße in Bürstadt

geriet zwischen Donnerstag (19.01.) und Montag (23.01.) in das Visier

Krimineller. Die Täter entwendeten dort aus einem Container unter anderem ein

hochwertiges Elektrogerät sowie ein Ladegerät im Wert von insgesamt über 2000

Euro.

Zwischen Freitagabend (20.01.) und Montagmorgen (22.01.) verschafften sich Diebe

zudem gewaltsam Zutritt zu einem Baustellencontainer „Im Langgewann“ in

Bobstadt. Die ungebetenen Besucher ließen anschließend einen Bolzenschneider

mitgehen. Aus dem gleichen Container wurde bereits in der Nacht zum Freitag ein

Werkzeugkoffer gestohlen.

Ebenfalls eine Baustelle suchten sich Einbrecher zwischen Samstagmittag (21.01.)

und Montagmorgen (23.01.) für ihre kriminelle Tat in der Siedlerstraße in

Lampertheim aus. Hier entwendeten die Unbekannten aus einem Rohbau diverses

Werkzeug.

Die Polizei prüft einen Tatzusammenhang. Hinweise von Zeugen werden erbeten an

das Kommissariat 42 der Polizei in Lampertheim (Telefon: 06206/9440-0).

Bensheim: Zwei Wohnungseinbrüche beschäftigen Kripo/Krimineller trifft auf Seniorin

Bensheim (ots) – In den vergangenen Tagen ereigneten sich in Bensheim zwei

Einbrüche in Wohnhäuser. Eine 84 Jahre alte Seniorin wurde hierbei attackiert

und bestohlen.

Durch die Terrassentür verschafften sich Unbekannte am Freitag (20.01.), in der

Zeit zwischen 11.00 und 13.00 Uhr, Zugang in ein Wohnhaus in der

Max-Reinhard-Straße. Abgesehen hatten es die ungebetenen Besucher unter anderem

auf elektronische Geräte und zwei Laptops.

Auf eine zu Hause weilende 84-jährige Seniorin traf ein Krimineller am Sonntag

(22.01.), gegen 13.30 Uhr, beim Einbruch in eine Wohnung in einem

Mehrfamilienhaus in der Grieselstraße. Der Unbekannte drang durch ein Fenster in

die Räumlichkeiten ein und zwang die Frau anschließend mit körperlicher Gewalt

zur Herausgabe von Schmuck und ihrer Bankkarte, bevor er wieder das Weite

suchte. Mit der Karte erfolgten kurze Zeit später Abhebungen an Geldautomaten.

Die Seniorin zog sich Blessuren leichterer Art zu.

Der Flüchtige ist etwa 1,70 Meter groß, 20 bis 25 Jahre alt und trug eine dunkle

Jacke, blaue Jeans und eine Strickmütze. Hinweise von Zeugen, die sachdienliche

Hinweise geben können, werden erbeten an die Kriminalpolizei in Heppenheim unter

der Rufnummer 06252/7060.

Lampertheim: Nach Einbrüchen Zeugen gesucht

Lampertheim (ots) – Nachdem sich in den vergangenen Tagen zwei Einbrüche in

Lampertheim zugetragen haben, sucht die Polizei nach Zeugen.

Im Tatzeitraum zwischen Freitagabend (20.01.) und Sonntagmorgen (22.01.)

gelangten Unbekannte durch Einwirkung von Gewalt ins Innere eines Vereinsheims

in der Rohrlachstraße in Hofheim. Nach jetzigem Stand entwendeten die

ungebetenen Besucher unter anderem einen Computer, einen Kaffeevollautomaten und

einen Rasentrimmer.

Auch ein Einfamilienhaus im Erlenweg in Neuschloß rückte in der Nacht zum

Sonntag (22.01.) in das Visier Krimineller. Sie machten sich an einer Tür zu

schaffen und gelangten so ins Innere. Dort durchwühlten sie mehrere Räume und

erbeuteten nach derzeitigem Kenntnisstand Uhren und Schmuck.

Das Kriminalkommissariat 21/22 in Heppenheim ist mit den Fällen betraut und

nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06252/7060 entgegen.

Bensheim: Auseinandersetzung in Flüchtlingsunterkunft/Sicherheitsmitarbeiter verletzt

Bensheim (ots) – Weil sich im Rahmen eines zunächst verbalen Streits ein 23

Jahre alter Mann in einer Flüchtlingsunterkunft im Berliner Ring entblößte,

gerieten sich am Freitagmittag (20.01.) anschließend mehrere Bewohner der

Einrichtung in die Haare. Bei der daraus resultierenden Schlägerei sollen nach

derzeitigem Ermittlungsstand unter anderem auch Messer, Geschirr und

Einrichtungsgegenstände eingesetzt worden sein.

Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes zog sich durch einen Schlag mit einer

Tasse eine leichte Kopfverletzung zu. Der 23-Jährige sowie vier weitere an der

Auseinandersetzung beteiligte Männer im Alter zwischen 18 und 41 Jahren zogen

sich teilweise ebenfalls Blessuren leichterer Art zu. Die Polizei ermittelt nun

wegen gefährlicher Körperverletzung.

Bereits in der Nacht zum Freitag (20.01.) war es in der Unterkunft zu

Streitigkeiten unter fünf anderen Bewohnern gekommen, die in die

Auseinandersetzung am Freitagmittag aber nicht involviert waren.

Bürstadt: Pferdestall aufgebrochen/Zeugen gesucht

Bürstadt (ots) – Aus einem Pferdestall „Außerhalb“ von Bürstadt haben Kriminelle

in der Nacht zum Sonntag (22.01.) Kutschgeschirre im Wert von rund 2500 Euro

mitgenommen. Für den Diebstahl brachen die Täter ein Fenster auf. Ermittler der

Polizeistation Lampertheim-Viernheim (Kommissariat 42) nehmen unter der

Telefonnummer 06206/9440-0 Hinweise zu dem Fall entgegen.

Darmstadt

Darmstadt: Polizei zieht Auto aus dem Verkehr/Zahlreiche Mängel

Darmstadt (ots) – Am Montagmittag (23.01.) zog ein Auto der Marke VW im

Stadtteil Bessungen die Aufmerksamkeit von Beamten der Verkehrsinspektion des

Polizeipräsidiums Südhessen auf sich. Rasch stellten die fachkundigen Beamten

fest, dass nicht alles gesetzeskonform war.

Das Fahrzeug des 20-jährigen Wagenlenkers wurde anschließend einem

Sachverständigen zur Begutachtung vorgestellt. Hierbei bestätigte sich der

Verdacht des Erlöschens der Betriebserlaubnis. Insgesamt wurden 27 erhebliche

sowie fünf geringe Mängel registriert. Unter anderem war neben dem Fahrwerk auch

die Reifenkombination nicht abgenommen, Reifen waren teils abgefahren und die

Abgasanlage des Wagens war zu laut. Eine Leitung der Gasanlage wurde durch einen

schleifenden Reifen erheblich beschädigt und die Bremsleitungen waren

mangelhaft.

Die amtlichen Kennzeichen und die Zulassungsbescheinigung des VW wurden

daraufhin von der Polizei sichergestellt. Auf den Fahrzeugbesitzer kommt nun ein

Bußgeldverfahren zu.

Darmstadt: Transporter über 50 Prozent überladen

Darmstadt (ots) – Den 57 Jahre alten Fahrer eines Transporters stoppten Beamte

der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen am Montagmorgen (23.01.)

in der Hilpertstraße. Das zulässige Gesamtgewicht für das Fahrzeug betrug 3,5

Tonnen. Bei einer anschließenden Verwiegung wurde ein Gewicht von rund 5,4

Tonnen festgestellt. Die Überladung betrug demnach 54 Prozent. Die Polizei

untersagte die Weiterfahrt. Fahrer und der Halter des Fahrzeugs erwarten nun

entsprechende Bußgeldverfahren.

Darmstadt: Diebstahl von Baustelle / Wer hat etwas gesehen?

Darmstadt (ots) – Aus der Lagerhalle einer Baustelle in der

Jovanka-Bontschits-Straße haben Kriminelle in der Zeit zwischen Freitag (20.1.)

und Sonntagnachmittag (22.1.) unter anderem eine Kabeltrommel im Wert mehrerer

Tausend Euro entwendet. Mit ihrer Beute flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Das Kommissariat 43 in Darmstadt ermittelt wegen des Diebstahls und nimmt

sachdienliche Hinweise zu den Tätern unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Darmstadt-Nord: Bürogebäude im Fokus Krimineller / Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht?

Darmstadt (ots) – Ein Bürogebäude im Butzbacher Weg geriet am vergangenen

Wochenende in den Fokus Krimineller. Zwischen Freitag (20.1.) und Montag (23.1.)

versuchten die Täter gewaltsam zwei Fenster des Hauses zu öffnen. Das kriminelle

Vorhaben scheiterte glücklicherweise und nach bisherigen Erkenntnissen gelangten

sie nicht in die Räume. Der von den noch Unbekannten verursachte Schaden wird

derzeit auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei in Darmstadt

ermittelt wegen des versuchten Einbruchs. Zeugen, die in diesem Zusammenhang

verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem

Kommissariat 21/22 in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/9690).

Darmstadt-West: Elektrogeräte aus Büros gestohlen/ Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) – Aus einem Bürogebäude in der Rheinstraße, nahe Ecke Berliner

Allee, haben Kriminelle in der Nacht zum Samstag (20.-21.1.), Elektrogeräte im

Wert von rund 1000 Euro gestohlen. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich

die Täter über ein Fenster gewaltsam Zugang zu dem Gebäude. Dort suchten sie

nach Beute, wurden fündig und flüchteten in unbekannte Richtung. Das

Kommissariat 43 ermittelt in diesem Fall und nimmt sachdienliche Hinweise, die

der Aufklärung der Tat dienlich sind, unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Darmstadt-Arheilgen: Versuchter Einbruch in Bäckerei / Tatzusammenhang wird geprüft

Darmstadt (ots) – Am frühen Sonntag (22.1.) haben Einbrecher eine Bäckerei in

der „Untere Mühlstraße“ heimgesucht. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sie

sich gegen 4.15 Uhr gewaltsam Zugang zu den Geschäftsräumen und versuchten dort

einen Tresor zu entwenden. Weil die Täter mutmaßlich bei ihrem kriminellen

Vorhaben gestört wurden, ergriffen sie ohne Beute die Flucht. Ob diese Tat im

Zusammenhang mit weiteren Einbrüchen in Griesheim in Verbindung steht, bei denen

es die noch Unbekannten auch auf zwei Backstuben abgesehen hatten (wir haben

berichtet), werden die Ermittlungen zeigen. Diese haben die Kripobeamtinnen und

Kripobeamten des Kommissariats 21/22 übernommen. Zeugen mit sachdienlichen

Hinweisen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/9690, zu melden.

Darmstadt-Dieburg

Pfungstadt-Eschollbrücken: Diebe mit mehreren Hundert Liter Diesel geflüchtet / Polizei sucht Zeugen

Pfungstadt (ots) – Mehrere Hundert Liter Diesel entwendeten Kriminelle zwischen

Freitagabend (20.1.) und Montagmorgen (23.1.) aus einem Lastkraftwagen in der

Darmstädter Straße. Die Kriminellen flüchteten mit ihrer Beute unbemerkt. Nach

bisherigen Erkenntnissen erlangten die Diebe Kraftstoff im Wert von über 1.000

Euro. Die Ermittlungen zum genauen Tathergang dauern an.

Wenn Sie in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges wahrgenommen haben oder

Hinweise zu den Tätern geben können, melden Sie sich bitte bei dem Kommissariat

42 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 – 41310.

Groß-Zimmern: Garagen im Visier Krimineller / Polizei nimmt drei Tatverdächtige vorläufig fest

Groß-Zimmern (ots) – In der Nacht zum Samstag (21.1.) vergriffen sich Kriminelle

zwischen 1 und 3 Uhr in der Straße „Hinter dem Schlädchen“ und in der

Johannes-Ohl-Straße an mehreren Garagen. Dabei hebelten die Täter jeweils an den

Garagentüren. Nach derzeitigem Kenntnisstand konnten die Diebe jedoch nichts

erbeuten. Anwohner bemerkten das kriminelle Treiben von drei Männern in der

Johannes-Ohl-Straße und verständigten die Polizei.

Durch sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen konnten Streifen der Polizeistation

Dieburg drei Tatverdächtige noch in Tatortnähe antreffen. Es handelte sich dabei

um einen 20-Jährigen und zwei 21-jährige Männer. Bei der Durchsuchung der Männer

fanden die Beamten verschiedenes Werkzeug. Die Polizisten nahmen die drei

Tatverdächtigen vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen

entließen die Polizisten die Männer von der Polizeistation.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen und prüft, ob

die Tatverdächtigen für diese Taten verantwortlich sind. Wenn Sie in diesem

Zusammenhang etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, melden Sie sich bitte bei

dem Kommissariat 41 in Dieburg unter der Rufnummer 06071 / 9656 – 0.

Verkehrsunfallflucht – Zeugenaufruf

Darmstadt (ots) – Am Freitag dem 13.01.2022, ereignete sich zwischen 09:45 Uhr

und 12:30 Uhr ein Verkehrsunfall im Lichtwiesenweg in Darmstadt gegenüber der

Hausnummer 9.

Ein geparkter silberner Renault 206 wurde vermutlich durch ein grünes Fahrzeug

beim Ein-/Ausparken auf der Fahrerseite beschädigt. Der Verursacher entfernte

sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder dem Unfallverursacher

geben können, melden sich bitte beim 2. Polizeirevier in Darmstadt unter der

Telefonnummer 06151 969-41210.

Groß-Umstadt: Einbrecher entwenden Bargeld aus Geschäft / Polizei sucht Hinweisgeber

Groß-Umstadt (ots) – Zwischen Samstagabend (21.1.), gegen 18.30 Uhr, und

Sonntagmorgen (22.1.), 8.30 Uhr, verschafften sich Kriminelle Zutritt zu einem

Geschäft in der Carlo-Mierendorff-Straße. Dazu öffneten die Täter gewaltsam die

Eingangstüre und durchsuchten anschließend die Räume. Nach bisherigen

Erkenntnissen fanden die Diebe Bargeld und flüchteten unerkannt mit ihrer Beute.

Das Kommissariat 21/22 in Darmstadt hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen

und bittet Zeugen darum, sich unter der Telefonnummer 06151 / 969 – 0 zu melden.

Griesheim: Bäckereien im Visier Krimineller / Zeugenaufruf der Polizei

Griesheim (ots) – Gleich auf zwei Bäckereien hatten es Kriminelle am Sonntag

(22.1.) abgesehen. In der Wilhelm-Leuschner-Straße gelangten die Täter gegen 4

Uhr durch ein Fenster in eine Bäckerei. Die Diebe hebelten dazu das Fenster auf,

durchsuchten sämtliche Räume und flüchteten anschließend mit Bargeld und

Getränkedosen.

Beide Täter sollen zwischen 14 und 20 Jahren alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß und

schlank gewesen sein. Sie trugen lange Hosen und Sneaker. Ein Krimineller trug

während der Tat einen Kapuzenpullover mit einem Aufdruck im Brustbereich.

Zwischen 2 und 12 Uhr versuchten Einbrecher in der Bessunger Straße die Türe

einer Bäckerei aufzuhebeln. Dies gelang den Tätern jedoch nicht, woraufhin sie

unbemerkt flüchteten.

Ob die beiden Taten im Zusammenhang stehen, muss nun durch die Kripo geprüft

werden.

Hinweise zu den Tätern werden vom Kommissariat 43 in Darmstadt unter der

Rufnummer 06151 / 969 – 0 entgegengenommen.

Seeheim-Jugenheim: Versuchter Einbruch in Reihenhaus / Polizei sucht Zeugen

Seeheim-Jugenheim (ots) – Kriminelle versuchten zwischen Sonntagmittag (15.1.)

und Samstagmittag (21.1.) in ein Einfamilienhaus im Beethovenring einzubrechen.

Dazu hebelten die Täter an Fenstern und beschädigten eine Tür. Anschließend

flüchteten die erfolglosen Diebe unerkannt.

Wenn Sie in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, melden

Sie sich bitte bei dem Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151

/ 969 – 13420.

Gross-Gerau

Rüsselsheim-Königstädten: Einbrecher treffen zweimal auf Bewohner

Rüsselsheim (ots)

Ein Wohnhaus in der Amorbachstraße geriet am Freitag (20.01.), gegen 18.00 Uhr, in das Visier eines Kriminellen. Der Täter versuchte über die Terrassentür in die Räumlichkeiten einzudringen und wurde hierbei anschließend von einem 42 Jahre alten Bewohner überrascht. Der Unbekannte suchte daraufhin sofort ohne Beute das Weite und flüchtete vom Tatort.

Bereits gegen 17.30 Uhr drangen Unbekannte in ein Haus „Im Reis“ ein und wurden dort von den heimkehrenden Bewohnern gestört. Bei der Flucht vom Balkon verloren die ungebetenen Besucher eine zuvor erbeutete Armbanduhr und Schmuck. Die Polizei hält einen Zusammenhang zwischen den Taten für wahrscheinlich.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüssselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

Kelsterbach: Zwei Transporter aufgebrochen

Kelsterbach (ots)

Zwei auf Parkplätzen in der Karlsbader Straße und der Aussiger Straße abgestellte Transporter brachen Unbekannte in der Nacht zum Freitag (20.01.) auf. In einem Fall gingen die Kriminellen leer aus. Bei der zweiten Tat wurden hochwertige Werkzeuge und Maschinen im Wert von mehreren tausend Euro entwendet.

Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

Verkehrsunfallflucht – Unerlaubtes Entfernen von einer Unfallstelle

65474 Bischofsheim (ots)

Im Tatzeitraum von Samstag, den 21.01.2023, 13:00 Uhr bis Sonntag, den 22.01.2023, 10:40 Uhr kam es auf dem Parkplatz des McDonalds Restaurants „Am Schindberg“ zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle entfernte, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligten nachgekommen zu sein. Der Fahrer eines Kraftfahrzeuges beabsichtigte vermutlich rückwärts in eine Parklücke zu fahren. Dabei stieß er gegen das Glasgeländer des Außenbereichs, so dass dieses erheblich beschädigt wurde. Am Tatort konnten Fahrzeugteile aufgefunden werden, welche auf einen Lieferwagen der Marke Mercedes-Benz schließen lassen. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Einschätzungen auf ca. 2000 Euro. Wer kann Hinweise zum o.g. Unfall machen?

Odenwaldkreis

Erbach: Einbruch in Wohnhaus

Ein Wohnhaus in der Hochstraße geriet am Samstag (21.01.), in der Zeit zwischen 18.00 und 20.30 Uhr, in das Visier von Einbrechern. Die Täter gelangten nach derzeitigem Ermittlungsstand durch eine zuvor aufgehebelte Tür in die Räumlichkeiten. Auf ihrer Suche nach Wertgegenständen fielen ihnen anschließend Schmuck, Armbanduhren und Geld in die Hände.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Erbach (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06062/953-0 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht – Unerlaubtes Entfernen von einer Unfallstelle

