Neustadt: Exhibitionist entblößt sich vor Jugendlichen im Hauptbahnhof Neustadt an der Weinstraße

Neustadt an der Weinstraße (ots) – Am 22. Januar 2023 wurde um ca. 19:00 Uhr das Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof Neustadt an der Weinstraße über eine Auseinandersetzung informiert. Vor Ort trafen die Streifenbeamten vier Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren an.

Die drei Mädchen und ein Junge erklärten den Beamten, dass ein Mann sich vor ihnen in der Bahnhofshalle entblößt und an seinem Glied manipuliert hatte. Daraufhin verließen sie die Örtlichkeit und der Mann verfolgte sie daraufhin, weshalb sie die Polizei riefen.

Die Polizisten trafen den Mann in der Bahnhofshalle an, wo er gerade eine unbeteiligte Frau ansprach. Im weiteren Verlauf stellten die Beamten die Identität des 37-jährigen Finnen fest. Es wurde ein Atemalkoholwert von 0,31 Promille festgestellt und der Beschuldigte gab an Marihuana konsumiert zu haben. Nachdem ihm der Tatvorwurf aufgrund der exhibitionistischen Handlungen eröffnet und er belehrt worden war, erteilten ihm die Polizisten einen Platzverweis für den Bereich des Hauptbahnhofes und entließen den Mann auf freien Fuß.