Frankfurt – Fechenheim: 64-Jähriger leblos aufgefunden

Frankfurt (ots) – (lo) Am heutigen Montag (23. Januar 2023), gegen 05.00 Uhr,

wurde in der Max-Eyth-Straße ein lebloser Mann aufgefunden. Die Todesursache ist

ungeklärt.

Ein Fußgänger entdeckte den leblosen Mann. Dieser hat auf seinem Fahrrad, neben

einem geparkten Pkw, auf dem Gehweg gelegen. Rettungskräfte konnten vor Ort nur

noch den Tod des 64 Jahre alten Mannes feststellen.

Die Frankfurter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu der Todesursache

aufgenommen. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor. Die

Ermittlungen dauern an.

Frankfurt-Bahnhofsviertel: Raub mit Messer

Frankfurt (ots) – (th) Am Sonntag, den 22. Januar 2023, kam es in den frühen

Morgenstunden zu einem Raub im Bereich der Taunusstraße. Das Raubgut: ein

Mobiltelefon. Die Täter konnten unerkannt flüchten.

Gegen 05.30 Uhr lief der 20-jährige Geschädigte die Taunusstraße entlang. In

Höhe der Hausnummer 40 wurde er von mehreren unbekannten Personen umzingelt, von

denen eine Person dem Opfer ein Messer an den Bauch hielt und die Herausgabe

seines Mobiltelefons forderte. Der Täter öffnete sodann die Jackeninnentasche

des 20-Jährigen und entnahm dessen iPhone 14. Im Anschluss flüchteten die Täter

unerkannt. Verletzt wurde niemand.

Der Haupttäter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 35 Jahre alt,

nordafrikanisches Erscheinungsbild, ca. 170 cm groß, bekleidet mit einer

schwarzen Steppjacke, einer schwarzen Jeans sowie einer hellgrauen Wollmütze. Er

soll geschielt und gebrochen Deutsch gesprochen haben.

Personen, die sachdienliche Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, werden

gebeten, sich mit dem zuständigen 4. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069 /

755 – 10400 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Frankfurt-Gutleutviertel: Damenabsatz als „Dankeschön“

Frankfurt (ots) – (lo) In den frühen Morgenstunden des gestrigen Sonntags

(22.01.2023) eignete sich im Gutleutviertel eine 32-jährige Frau das Bargeld

eines 29-jährigen Mannes widerrechtlich an und schlug ihn mit ihrem Schuh, um im

Besitz des Diebesgutes zu bleiben. Die Polizei konnte die Frau festnehmen.

Gegen 07.45 Uhr traf das „Pärchen“ in einem Hotel in der Karlsruher Straße ein.

Der 29-jährige Mann versprach im Vorfeld, die offene Hotelrechnung in Höhe von

430 Euro für seine zuvor kennengelernte Dame zu begleichen. Nach dem Erblicken

des Bargelds schnappte sie sich die Geldscheine und flüchtete in ihr

Hotelzimmer. Im Zuge der Verfolgung erlangte der Leidtragende sein Bargeld nicht

zurück, sondern erlitt stattdessen Schmerzen. Die 31-Jährige schlug mit dem

Absatz ihres Damenschuhs auf den Kopf des Wohltäters ein. Nachdem sich die Frau

in ihrem Zimmer verschanzt hatte, erschien der Portier des Hotels und sprach ihr

ein Hausverbot aus. Dem kam die 32-Jährige jedoch nicht nach, weshalb die

Polizei gerufen wurde. Beim Eintreffen der Streife entlud sich die Aggression

der Dame auf die eingesetzten Beamten. Sie empfing die Beamten mit Tritten und

Schlägen, wodurch sich eine Polizistin leicht verletzte. In der Folge der

Festnahme und der anschließenden polizeilichen Maßnahmen stellte die

Polizeistreife fest, dass gegen die 32-Jährige ein offener

Vollstreckungshaftbefehl vom Amtsgericht Frankfurt am Main vorlag.

Da die Festgenommene über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt und

nicht in der Lage war, die zur Abwendung der Haft notwendige Geldstrafe zu

entrichten, kam sie in die Haftzellen des Polizeipräsidiums. Sie soll heute dem

Haftrichter vorgeführt werden.

Frankfurt-Hausen: Verkehrsunfallflucht

Frankfurt (ots) – (fue) Am Sonntag, den 23. Januar 2023, gegen 18.00 Uhr, war

der Fahrer eines VW Tiguan unterwegs auf der

Friedrich-Wilhelm-von-Steuben-Straße in Richtung der Rödelheimer Straße. In Höhe

der Friedrich-Wilhelm-von-Steuben-Straße Nummer 3 verlor der Fahrzeuglenker die

Kontrolle über den Wagen und prallte zunächst gegen einen Streugutbehälter und

anschließend gegen einen Strommast. Der Fahrer stieg aus und entfernte sich von

der Unfallstelle. Zurück im Wagen blieben zwei schwer verletzte Frauen im Alter

von 16 und 20 Jahren. Die beiden Frauen waren eingeklemmt und mussten durch die

Feuerwehr befreit werden. Danach wurden sie in Krankenhäuser verbracht und dort

stationär aufgenommen. Die Suche nach dem Fahrer dauert an.

Haftbefehle an den Bahnhöfen Darmstadt, Rüsselsheim und Frankfurt vollstreckt

Frankfurt am Main, Rüsselsheim, Darmstadt (ots) – Beamte der Bundespolizei

konnten am Samstag insgesamt fünf Haftbefehle an den Bahnhöfen Darmstadt,

Rüsselsheim und im Hauptbahnhof Frankfurt am Main vollstrecken.

Ein 20 jähriger Mann aus Büttelborn wurde im Darmstädter Hauptbahnhof verhaftet,

gegen den das Amtsgericht Gelnhausen einen Haftbefehl wegen dem Nichtbeachten

von Auflagen erlassen hatte. Am Bahnhof Rüsselsheim folgte der nächste

Haftbefehl, als einer Streife bei einer Routinekontrolle ein 39-jähriger

wohnsitzloser Mann ins Netz ging. Den suchte die Staatsanwaltschaft Darmstadt

wegen Computerbetrug. Die drei letzten Haftbefehle wurden im Frankfurter

Hauptbahnhof vollstreckt. Ein 49-jähriger und ein 23-jähriger wohnsitzloser Mann

die beide von der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main gesucht wurden, konnten

verhaftet und zur Wache gebracht werden. Ihnen folgte ein 36-Jähriger den die

Staatsanwaltschaft Offenburg wegen Diebstahls suchte. Die beiden Männer, welche

die Staatsanwaltschaft Frankfurt suchte, konnten gegen Zahlung einer Geldstrafe

letztlich die Haft abwenden. Der 49-jährige zahlte hierfür 1.882 Euro und der

23-Jährige kam mit 300 Euro weiteraus günstiger davon. Für die drei anderen

endete der Tag in einer Justizvollzugsanstalt.

E-Bike am Wiesbadener Hauptbahnhof gestohlen

Wiesbaden (ots) – Am Sonntagabend meldete sich eine 38-jährige Frau aus

Wiesbaden bei der Bundespolizei im Wiesbadener Hauptbahnhof und gab an, dass ihr

E-Bike vor dem Hauptbahnhof entwendet wurde. Das Fahrrad der Marke „Cube“ im

Wert von etwa 3000 Euro hätte sie gegen 14 Uhr am Hauptbahnhof abgestellt und

gegen 20.30 Uhr festgestellt, dass jemand das Schloss aufgebrochen und das

Fahrrad entwendet hat. Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen

Diebstahls eingeleitet. Hierzu sucht die Bundespolizei nach Zeugen. Personen die

Beobachtungen gemacht haben, die in Verbindung mit dem Diebstahl stehen könnten,

werden gebeten sich unter der Telefonnummer 069/130145 1103 bei der

Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main zu melden.

Frankfurt-Hausen: Missbrauch von Notruf führt zu größerem Polizeieinsatz

Frankfurt (ots) – (fue) Der Missbrauch einer Notrufapplikation für Smartphones

durch eine bislang unbekannte Person, führte am Freitagabend, den 20. Januar

2023, zu einem größeren Polizeieinsatz in einer Moschee in der Praunheimer

Landstraße.

Gemäß den Angaben des Mitteilers fand zu diesem Zeitpunkt ein Amoklauf unter

Gebrauch von Schusswaffen an besagter Örtlichkeit statt. Etwa 20-25 Menschen

befänden sich noch in den Räumlichkeiten, von denen zwei bis fünf Personen

verletzt seien und sich auch bereits Geiseln in der Hand des Täters befänden.

Durch die Einsatzkräfte wurde der Eingangsbereich der Moschee gesichert und die

Räumlichkeiten betreten. Angetroffene Personen wurden nach draußen begleitet und

befragt. Die Durchsuchung der Räume und die Befragung der Personen verliefen

negativ, es konnten keinerlei Hinweise auf eine Straftat oder eine Gefahrenlage

gewonnen werden. Durch den polizeilichen Einsatzleiter vor Ort und den

Migrationsbeauftragten des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main wurde das

Einsatzgeschehen einem Verantwortlichen der Gemeinde erläutert.

Die Ermittlungen hinsichtlich des Verursachers dauern zurzeit noch an.

Strafanzeige wegen Vortäuschen einer Straftat und Missbrauch von Notrufen wurde

erstattet.