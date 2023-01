Herborn-Herbornseelbach: Trickdiebe greifen in die Kasse –

200 Euro erbeuteten dreiste Diebe aus der Kasse eines Post-Shops in der Straße „Hasenhof“. Die beiden Männer betraten den Shop am Mittwoch (18.01.2023), gegen 17.45 Uhr. Einer der Täter verwickelte die Mitarbeiterin in ein Gespräch und suchte mit ihr anschließend den angrenzenden Verkaufsraum für Bekleidung auf. Währenddessen nahm sein Komplize die Kasse ins Visier, öffnete diese und ließ 200 Euro mitgehen. Gemeinsam flüchteten die Männer aus dem Shop. Beide Täter stammen aus dem südländische Raum und sprachen gebrochen Deutsch. Der erste war zwischen 45 und 50 Jahre alt, etwa 175 cm groß und von kräftiger Statur. Er trug einen schwarzen Lederblouson, eine schwarze Hose und eine schwarze Wollmütze. Sein Komplize war etwa gleichgroß, ca. 40 Jahre alt und schlank. Er war mit einem schwarzen Blouson mit auffälligem Fellkragen an der Kapuze, einer schwarzen Jogginghose sowie weißen Turnschuhen bekleidet. Hinweise zu dem Duo nimmt die Polizei Herborn unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Eschenburg-Eiershausen: Anhängerreifen in Brand gesteckt –

Nachdem ein Unbekannter versucht hatte einen Anhänger der Freiwilligen Feuerwehr Eibelshausen anzuzünden, bittet die Dillenburger Polizei um Mithilfe. Einem Verkehrsteilnehmer fiel gegen 00.45 Uhr ein kleiner Feuerschein auf dem Parkplatz unterhalb des Feuerwehrhauses auf. Ein Reifen des Anhängers brannte, dem Zeugen gelang es den Brand mit Schnee zu löschen. Nach ersten Erkenntnissen setzte der Täter einen auf den Reifen abgelegten Anzündwürfel in Brand. Der Reifen und der Kotflügel wurden durch das Feuer in Mittleidenschaft gezogen – die rechte Anhängerseite verrußte. Die Brandschäden schätzt die Polizei auf mindestens 600 Euro. Die Ermittler der Dillenburger Polizei bitten Zeugen, die Angaben zu dem Zündeler machen können, sich unter Tel.: (02771) 9070 zu melden.

Eschenburg-Wissenbach: Unterstand abgebrannt –

Am frühen Sonntagmorgen rückten Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in der Straße Lohmühle aus. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass Unbekannte den zwischen der Kläranlage und dem Industriegebiet gelegenen Unterstand des Naturschutzbundes Eibelshausen vorsätzlich in Brand steckten. Gegen 07.40 Uhr hatte ein Passant die Feuerwehr informiert. Die Brandbekämpfer löschten das Feuer, der Unterstand wurde komplett zerstört. Angaben zur Schadenshöhe können momentan noch nicht gemacht werden. Die Ermittler der Dillenburger Polizei suchen Zeugen und fragen: Wem sind in diesem Zusammenhang im Zeitraum vor 07.40 Uhr an dem Unterstand oder am Weg zwischen dem Industriegebiet Eibelshausen und Wissenbach Personen aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070.

Ehringshausen: Einbruch in Tankstelle scheitert –

Auf Beute aus der am Ortsausgang in Richtung Kölschhausen gelegenen Tankstelle hatten es Diebe in der Nacht von Samstag auf Sonntag abgesehen. Gegen 00.55 Uhr versuchten sie gewaltsam über ein Fenster in das Gebäude einzudringen. Zum einen lösten sie hierbei die Alarmanlage aus, zum anderen machten sie die Besatzung eines zufällig vorbeifahrenden Rettungswagens auf sich aufmerksam. Die Zeugen sahen drei dunkel gekleidete Gestalten vom Tankstellengelände davonlaufen. Die Höhe des Einbruchsschadens schätzt die Polizei auf rund 2.500 Euro. Zeugen, die Angaben zur Identität der drei Tätern machen können oder die das Trio auf der weiteren Flucht nach 00.55 Uhr beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 mit der Herborner Polizei in Verbindung zu setzen.

Ehringshausen: Beziehungsstreit eskaliert / Polizei sucht Zeugen –

Ein Mann und eine Frau gerieten am Donnerstagmorgen auf der Bahnhofstraße in Streit. Die Polizei sucht Zeugen, die die handfeste Auseinandersetzung beobachteten. Die beiden geschiedenen Eheleute trafen gegen 08.10 Uhr gegenüber einem Elektro-Handel aufeinander. Es entwickelte sich ein Streit in dessen Verlauf der Mann seine Frau gegen den Kopf schlug und ihr das Mobiltelefon entriss. Anschließend warf er das Handy auf den Boden und stieß seine Exfrau zu Boden. Die Frau trug Schürfwunden und Prellungen davon. Die Ermittler der Herborner Polizei bitten Zeugen sich unter Tel.: (02772) 47050 zu melden.

Wetzlar: In Wohnung eingedrungen –

Ein Geschäfts- und Wohnhaus in der Braunfelser Straße rückte am Sonntagabend in den Fokus unbekannter Einbrecher. Zwischen 18.00 Uhr und 20.50 Uhr schlugen die Täter ein Fenster im Obergeschoss eines Autohandels ein, kletterten ins Haus und suchten nach Beute. Eine Liste der gestohlenen Wertsachen liegt der Polizei derzeit noch nicht vor. Die Reparatur der Aufbruchschäden wird mindestens 400 Euro kosten. Hinweise zu den Einbrechern oder zu Personen oder Fahrzeugen, die dort in diesem Zusammenhang auffielen, nimmt die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Wetzlar: Während Küchenaufbau bestohlen –

Dreiste Diebe schlugen am Freitagnachmittag in der Kalsmuntstraße zu. Mitarbeiter eines Küchenstudios montierten dort eine Einbauküche und hatten hierzu ihren Lkw unverschlossen und mit heruntergefahrener Laderampe abgestellt. Zwischen 16.00 Uhr und 16.30 Uhr kletterte ein Dieb in den Laderaum des Lasters und griff sich einen rund 400 Euro teuren Plastikkoffer mit einer Akku-Pendelstichsäge samt Zubehör. Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar-Hermannstein: Kind nach Zusammenstoß verletzt –

Mit Verdacht auf eine Fußverletzung brachten Rettungskräfte einen 7-jährigen Jungen am Freitagnachmittag in die Uniklinik nach Gießen. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass das Kind gegen 15.00 Uhr von einem Grundstück der Jahnstraße aus auf die Straße lief. Dort prallte der Kleine mit einem Opel zusammen. Eine Rettungswagenbesatzung und ein Notarzt übernahmen die Erstversorgung. Die 70-jährige Opelfahrerin blieb unverletzt und kam mit dem Schrecken davon.

Waldsolms-Griedelbach: Spaziergängerin belästigt / Polizei bittet um Mithilfe –

Am Mittwochmorgen vergangener Woche belästigte ein Unbekannter bei Griedelbach eine Spaziergängerin. Die 43-Jährige parkte mit ihrem Wagen gegen 08.40 Uhr an einem Feldweg an der Kreisstraße zwischen Griedelbach und Cleeberg und ging mit ihren zwei Hunden spazieren. Dort fiel ihr ein roter Kleinwagen auf, dessen Fahrer ihr auf ihrem Spazierweg folgte. Als er sie eingeholt hatte, stieg er aus und beleidigte die Waldsolmserin auf sexueller Basis. Die 43-Jährige ging sofort zurück zu ihrem Wagen, der Täter stieg wieder in seinen roten Kleinwagen ein. Der Unbekannte war Mitte, Ende 20 Jahre alt, etwa 180 bis 190 cm groß und sehr schlank. Er sprach Deutsch ohne erkennbaren Akzent. Zur Tatzeit trug er eine blaue OP-Maske, eine schwarze Jacke, und eine dunkle Jogginghose. Auffällig war, dass an seinem roten Kleinwagen keine Kennzeichen angebracht waren. Die Wetzlarer Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Beleidigung auf sexueller Basis und sucht Zeugen: Wer hat den Unbekannten mit seinem roten Kleinwagen am Mittwochmorgen (18.01.2023) noch beobachtet? Wer kann Angaben zur Identität des Mannes oder zur Herkunft seines Wagens machen? Hinweise nehmen die Wetzlarer Ermittler unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Schöffengrund-Laufdorf: Mülltonnen brennen –

Nach dem Brand zweier Mülltonnen in der Straße „An der Linde“ bittet die Wetzlarer Polizei um Mithilfe. Am frühen Sonntagmorgen, gegen 04.15 Uhr, meldeten Anwohner eine brennende Papiermülltonne sowie auf der gegenüberliegenden Straßenseite einen brennenden Mülleimer. Die Feuerwehr rückte an und löschte die beiden Behältnisse. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 600 Euro. Momentan geht die Polizei von vorsätzlicher Inbrandsetzung der beiden Behältnisse aus und sucht Zeugen: Wer hat im Zusammenhang mit den beiden Bränden Personen am Sonntagmorgen in der Straße „An der Linde“ beobachtet? Wer kann sonst Angaben zu den Tätern machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Braunfels-Altenkirchen: Bei Schneeglätte in den Gegenverkehr gerutscht –

Großes Glück hatten die Insassen zweier Fahrzeuge, die am Samstagmittag auf der Landstraße zwischen Altenkirchen und Philippstein zusammenkrachten. Gegen 12.00 Uhr war die 29-jährige Fahrerin eines 5er BMW in Richtung Philippstein unterwegs. Vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit auf winterglatter Straße verlor die Weilmünsteranerin in einer leichten Rechtskurve die Kontrolle über ihren Wagen und prallte mit einem entgegenkommenden Ford zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der BMW herum und überfuhr einen Leitpfosten. Die Unfallfahrerin und ihr 55-jähriger Unfallgegner aus Weilrod blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden – die Blechschäden summieren sich auf etwa 17.000 Euro.