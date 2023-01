Marburg – Mann aus der Lahn gezogen

Zeugen und die Polizei zogen am Samstag, 21. Januar, um etwa 12.15 Uhr einen 42 alten Mann leblos aus der an der Stelle knietiefen Lahn. Er befindet sich nach zunächst erfolgreicher Reanimation derzeit noch in kritischem Zustand im Krankenhaus. Auf dem Radweg neben der Lahn lag das Fahrrad des in Marburg wohnhaften Mannes.

Das Geschehen ereignete sich an der Lahn parallel zum Krummbogen. Nach den ersten Befragungen bislang bekannter Zeugen, soll der Mann zunächst in der Lahn gestanden und laut gerufen haben. Was er rief, ist allerdings unbekannt. Ein weiterer Zeuge sah dann knapp anderthalb Meter vom Ufer entfernt, den jetzt bäuchlings im Wasser liegenden Mann und leitete die Rettungsmaßnahmen ein. Bislang ergaben die Ermittlungen keine Hinweise auf den Grund, warum sich der Mann im Wasser befand. Insbesondere ergaben sich noch keine Hinweise auf eine vorausgegangene Straftat. Derzeit lassen sich weder ein Unfall mit dem Fahrrad, das auf dem parallel verlaufenden und nur durch einen Grünstreifen getrennten Radweg lag, noch ein Unglücksfall aus medizinischer oder sonstiger Ursache ausschließen. Die Polizei Marburg bittet etwaige Zeugen des Geschehens, sich zu melden. Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Cölbe – Zigarettenautomat gesprengt – Zeugen gesucht

Mit noch nicht bekannten Mitteln sprengten unbekannte Täter in der alten Dorfstraße in Cölbe einen Zigarettenautomaten und flüchteten mit dem Bargeld und den Tabakwaren. Die Tat war in der Nacht zum Samstag, 21. Januar, um 03.30 Uhr. Die Explosion zerstörte den Automaten total und beschädigte zudem zwei Jalousien zweier angrenzender Fenster des Wohn- und Geschäftshauses, an dem er hing. Ein Zeuge, der nach dem Knall aus dem Fenster schaute, konnte nur noch zwei weglaufende Personen sehen. Es handelte sich offenbar um Männer. Beide waren dunkel gekleidet, einer hatte eine Kapuze auf dem Kopf. Die Männer unterhielten sich in einer ausländischen, mutmaßlich osteuropäischen Sprache. Sie verschwanden vom Tatort in die Heidestraße. Über den weiteren Fluchtweg und die Fluchtart gibt es derzeit keine Hinweise. Allein der entstandene Sachschaden beträgt mehrere Tausend Euro. Umfang und Wert der Beute stehen noch nicht fest. Wer hat in der Tatnacht in Cölbe verdächtige Personen gesehen? Wem sind die beschriebenen Personen aufgefallen? Wer hat z.B. fremde Fahrzeuge in Tatortnähe bemerkt? Sachdienliche Hinwiese bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Verwirrter Mann entblößte sich – Polizei sucht Zeugen

Die Polizei nahm am Freitag, 20. Januar, gegen 14.15 Uhr am Richtsberg einen 52 Jahre alten Mann vorübergehend fest und übergab in letztlich in die ärztliche Obhut eines psychiatrischen Krankenhauses. Der Mann hatte sich nach bisherigen Erkenntnissen zunächst am Christ-Czempiel-Platz aufgehalten und sich dann in den Lebensmittelmarkt begeben. Der Mann trug bei freiem Oberkörper lediglich noch eine Hose und Schlappen. Sowohl auf dem Platz als auch im Lebensmittelmarkt entblößte sich der Mann u.a. auch vor Kindern. Nach der erfolgreichen Fahndung, die mit der Festnahme des Mannes endete, suchte die Polizei noch nach Zeugen seiner Handlungen, konnte aber niemanden mehr finden. Die Kripo Marburg bittet etwaige Betroffene, sich zu melden. Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Schönstadt – Brand in Wohnhaus

Feuerwehr und Polizei waren am Freitag, 20. Januar, gegen 16.50 Uhr wegen eines gemeldeten Gebäudebrandes im Ginsterweg im Einsatz. Das Feuer entstand nach den ersten Ermittlungen durch einen Schaden am Übergang des Rauchgasanschlusses des Kamins zum Schornstein. Durch die Rauchgasablagerungen über beide Etagen war das Einfamilienhaus nach einem Brand zunächst nicht mehr bewohnbar und es entstand nach ersten Schätzungen ein hoher fünfstelliger Schaden. Die Bewohner blieben unverletzt.

Biedenkopf – Brennende Mülltonne

Für den Mülltonnenbrand in der Breslauer Straße ergaben sich keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung. Die Mülltonne brannte am Sonntag, 22. Januar, gegen 23.20 Uhr. Das Feuer zerstörte den Abfallbehälter völlig und führte zudem zu Schäden an der angrenzenden Hauswand. Personen wurden nicht verletzt.

Marburg – Einbrecher klauen 84 Reifen mit Felgen

Beim Einbruch in ein Autohaus in der Gisselberger Straße stahlen die Täter insgesamt 21 auf Felgen aufgezogene Reifensätze. Die Kripo Marburg sucht Zeugen des Einbruchs, der sich zwischen 18.35 Uhr am Donnerstag und 07.50 Uhr am folgenden Freitag, 20. Januar, ereignete. Aufgrund des Umfangs der Beute müssen die Täter mit einem entsprechenden Transportfahrzeug, mindestens einem Kleintransporter, dagewesen sein. Wem ist während der Tatzeit in der Gisselberger Straße das Beladen eines Fahrzeugs mit Reifen aufgefallen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Einbruch in Gaststätte

Einbrecher stahlen in der Nacht zum Sonntag, 22. Januar, die Einnahmen eines Gastronomiebetriebs in der Cappeler Straße. Nach den ersten Ermittlungen stiegen der oder die Täter zwischen 01.15 und 06.30 Uhr durch ein aufgehebeltes Fenster von der Rückseite des Gebäudes ein. Wer hat in dieser Zeit verdächtige Beobachtungen am Beginn der Cappeler Straße gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Biedenkopf – Einbruch in Praxis

Aus einer Praxis in der Nikolauskirchstraße stahlen Einbrecher das Trinkgeldsparschwein und das wenige Wechselgeld aus einer Geldkassette. Der von dem oder den Tätern verursachte Sachschaden u.a. durch das Eintreten einer Innentür in Höhe von mindestens 1000 Euro liegt deutlich über dem Wert des erbeuteten Bargelds. Die Kripo Marburg ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen zur Tatzeit zwischen 17 Uhr am Freitag und 17.30 Uhr am Sonntag, 22. Januar. Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Stadtallendorf – Versuchter Einbruch am Kronpfad

Durch einen gescheiterten Einbruchsversuch entstand an den Fenstern des Wintergartens eines Hauses in der Straße am Kronpfad ein Schaden in vierstelliger Höhe. Die Fenster widerstanden allerdings den Aufhebelversuchen, sodass der Täter ohne Beute blieb. Die Tat ereignete sich zwischen Samstag, 14. Januar und Sonntag 22. Januar. Wer hat in dieser Zeit im Kronpfad verdächtige Beobachtungen gemacht? Wem ist z.B. eine Person durch ihr Verhalten aufgefallen? Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Niedereisenhausen – Katalysatoren demontiert und gestohlen

Von drei 3er BMW Modellen der Baujahre zwischen 1995 und 2002 demontierten und stahlen Diebe die Katalysatoren. Dem Betreiber der Kfz-Werkstatt in der Straße Neuer Weg entstand ein reiner Sachschaden von nach ersten Schätzungen mindestens 5500 Euro. Der Wert der Katalysatoren beträgt weitere etwa 3200 Euro. Der Diebstahl war zwischen 18.30 Uhr am Donnerstag und 13.45 Uhr am Samstag, 21. Januar. Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0 oder die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0 .

Marbach – Firmentransporter aufgebrochen – Werkzeuge gestohlen

Am zurückliegenden Wochenende waren in der Marbach zwei Firmenfahrzeuge das Ziel von Dieben. In beiden Fällen fehlen Werkzeuge und Geräte. Ein Transporter stand in der Haselhecke, der andere in der Emil-von-Behring-Straße. Aufgrund der offenbar gleichen Zielrichtung geht die Polizei derzeit von einem Tatzusammenhang aus und bittet um sachdienliche Hinweise. Während sich die Tatzeit bei dem weißen Citroen Jumpy in der Emil-von-Behring-Straße über das gesamte Wochenende erstreckt, sie kann hier zwischen 13 Uhr am Freitag und 06.30 Uhr am Montag, 23. Januar liegen, beschränkt sich die Tatzeit bei dem weißen Mercedes Sprinter in der Haselhecke auf den Zeitraum zwischen 18 Uhr am Samstag und eben Montagmorgen. Aus dem Sprinter fehlen Werkzeuge und Geräte im Wert von ca. 10.000 Euro. Darunter Strichsäge, Motorsäge und Akkubohrmaschinen. Hier hatten der oder die Täter eine Fensterscheibe des Transporters eingeschlagen. Beim Jumpy erfolgte das Eindringen durch die aufgehebelte Schiebetür. Aus diesem Fahrzeug fehlen u.a. eine Bohrmaschine, Ladegerät, Taschenlampe und auch ein Werkzeugrucksack und ein Werkzeugset der Firma Würth. Der Wert der Beute ist vierstellig. Sachdienliche Hinweise zu den geschilderten Taten bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Niederasphe – Flucht vor Polizeikontrolle endet mit Unfall, Blutprobe und Beschlagnahme des Führerscheins

Obwohl durch die Streife aufgrund der markanten Kleidung eindeutig wiedererkannt, stritt der 24 Jahre alte Verdächtige alles ab. Er steht unter dem Verdacht, unter Alkoholeinfluss ein Auto gefahren und sich der Polizeikontrolle durch Flucht entzogen zu haben und dabei mit dem Auto in den Graben gefahren und von der Unfallstelle geflüchtet zu sein. Der Mann und die übrigen Insassen des Autos blieben unverletzt. Sein Alkotest zeigte mehr als 1,6 Promille.

Die Polizei beobachtete am Sonntag, 22. Januar, gegen 05 Uhr, wie ein junger Mann sich in Niederasphe in sein Fahrzeug setzte und ausparkte. Als der Streifenwagen Anhaltezeichen signalisierte, gab der Fahrer Gas und beschleunigte trotz der schneeglatten Straße. Das Auto verschwand kurzzeitig über einen Feldweg aus der Sicht. Als die Polizei das Auto wieder erblickte lag es in einem Straßengraben. Die Fußspuren im Schnee führten die Polizei zu den offenbar alkoholisierten Insassen. Der Fahrer selbst war zunächst nicht dabei, erschien dann aber doch freiwillig, wobei er noch die markante Kleidung trug, mit der die Beamten den Mann gesehen hatten. Nach dem positiven Alkotest veranlasste die Polizei die Blutprobe und beschlagnahmte den Führerschein. Durch das Abrutschen in den Graben entstand an dem Auto ein Schaden in noch nicht bezifferbarer Höhe. Keiner der insgesamt drei Insassen meldete sich verletzt.