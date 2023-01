Von Fahrbahn abgekommen

Am 21.01.23, um 22:50 Uhr befuhr ein 19-Jähriger aus Treffurt mit seinem Pkw die B 249 zwischen Schwebda und Frieda. Beim Abbiegen in die Leipziger Straße in Frieda geriet er mit dem Pkw ins Schleudern und fuhr dadurch gegen ein Verkehrsschild. Sachschaden: 1000 EUR.

Polizei Sontra

Diebstahl auf Baustelle

Angezeigt wurde heute Morgen, dass unbekannte Täter auf dem Baustellengelände der BAB 44 im Bereich „Blinde Mühle“ an der B 400 mehrere Container aufgebrochen haben. Insgesamt wurden dort sechs Baucontainer aufgebrochen, bei drei weiteren Containern scheiterte man daran, diese gewaltsam zu öffnen. Aus den sechs aufgebrochenen Containern wurde eine noch nicht bekannte Anzahl an Elektrowerkzeugen entwendet, so dass die Schadenshöhe noch nicht feststeht. Die Tat soll sich bereits am vergangenen Samstagnachmittag ereignet haben. Hinweise: 05653/97660.

Polizei Witzenhausen

Gegen geparkten Pkw gefahren

Am 21.01.23, um 19:00 Uhr, befuhr eine 36-Jährige aus Witzenhausen mit ihrem Pkw die Kasseler Straße in Kleinalmerode in Richtung Nieste. Dabei übersah sie einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw Hyundai und fuhr gegen dessen Fahrzeugheck. An dem geparkten Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden; der Gesamtschaden wird mit ca. 9000 EUR angegeben.

Zwei Zigarettenautomaten entwendet

Am vergangenen Wochenende wurden im Zuständigkeitsbereich der Polizeistation Eschwege zwei Zigarettenautomaten gestohlen.

In der Nacht zum Sonntag wurde der Automat, der an einer Hauswand in der Bachstraße in Wehretal-Hoheneiche angebracht war, abgehebelt und komplett entwendet. Dadurch entstand ein Schaden von insgesamt ca. 5000 EUR. Nach ersten Ermittlungen dürfte die Tatzeit zwischen Mitternacht und halb eins liegen, so dass die Polizei darum bittet, auffällige Wahrnehmung in diesem Zeitraum der Polizei zu melden.

Ein weiterer Zigarettenautomat wurde in der Straße „Alter Steinweg“ in Eschwege gestohlen. Die aufnehmenden Beamten stellten fest, dass der Automat gewaltsam aus der Verankerung der Hauswand „gerissen“ wurde. Die Tat ereignete sich in der vergangenen Nacht und wurde gegen 02.12 Uhr festgestellt. Der Schaden wird in diesem Fall mit ca. 4000 EUR angegeben.

Auch hier bitte die Polizei um Hinweise unter T. 05651/9250.