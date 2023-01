Unfall zwischen Pkw und Bus

Fulda. Am Freitag (20.01.), gegen 9.15 Uhr, ereignete sich auf der Johannes-Nehring-Straße in Höhe der Auffahrt zum Westring (L 3418) ein Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem BMW Mini One. Die 43-jährige Pkw-Fahrerin war auf der Johannesberger Straße in Fahrtrichtung Sickels unterwegs. Der 46-jährige Fahrzeugführer des Linienbusses befuhr die Johannes-Nehring-Straße in Richtung Johannesberg. In Höhe der Einmündung zur Johannes-Nehring-Straße kam es zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 200 Euro.

Unfall bei Schneeglätte

Herbstein. Am Sonntag (22.01.), gegen 21.55 Uhr, befuhr eine 42-jährige Fahrerin aus Lauterbach mit ihrem VW Golf die Kreisstraße 87 von Stockhausen kommend in Richtung Rudlos. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam die Fahrerin auf schneeglatter Fahrbahn in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in den dortigen Straßengraben. Das Fahrzeug überschlug sich an einem Wasserdurchlaufrohr und blieb anschließend an der dortigen Einmündung eines Waldweges auf der Beifahrerseite liegen. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Einbruch in Kletterhalle

Petersberg. In der Nacht zu Freitag (20.01.) brachen Unbekannte in eine Kletterhalle in der Goerdelerstraße ein. Die Täter verursachten dabei circa 2.500 Euro Sachschaden an einem Fenster und stahlen mehrere hundert Euro Bargeld. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Kindergarten

Petersberg. Ein Kindergarten im Friedrich-Fröbel-Weg wurde zwischen Donnerstagabend (19.01.) und Freitagmorgen (20.01.) zum Ziel Unbekannter. Die Täter drangen über die Anlieferungstür ins Gebäude ein, stahlen Bargeld und hinterließen mehrere tausend Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch Einfamilienhaus

Eichenzell. In ein Einfamilienhaus in der Berlepstraße brachen Unbekannte am Freitagabend (20.01.), zwischen 18.30 Uhr und 21.55 Uhr, ein. Die Täter hebelten eine Terrassentür auf und durchsuchten verschiedene Wohnräume. Sie stahlen mehrere hundert Euro Bargeld und verursachten rund 200 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Vereinsheim

Künzell. Unbekannte brachen zwischen Samstagnachmittag (21.01.) und Sonntagmorgen (22.01.) in ein Vereinsheim in der Straße „Am Noppen“ im Ortsteil Keulos ein. Die Täter hebelten dazu ein Fenster auf und durchsuchten mehrere Räume. Sie stahlen Bargeld und hinterließen circa 8.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch Einfamilienhaus

Petersberg. In ein Einfamilienhaus im Bieberweg brachen Unbekannte zwischen Freitagmorgen (20.01.) und Sonntagmittag (22.01.) ein. Die Täter hebelten eine Terrassentür auf und suchten in mehreren Wohnräumen nach Diebesgut. Sie stahlen Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro und verursachten rund 6.500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Bürocontainer aufgebrochen

Fulda. Zwischen Freitagabend (20.01.) und Sonntagnachmittag (22.01.) brachen Unbekannte in der Werner-von-Siemens-Straße im Stadtteil Besges in einen Bürocontainer ein. Sie stahlen Bargeld und verursachten rund 1.200 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

E-Scooter gestohlen

Bad Hersfeld. Unbekannte Täter verschafften sich zwischen Freitagnachmittag (13.01.) und Freitagabend (20.01.) auf noch nicht bekannte Weise unerlaubt Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Bahnhofstraße. Dort öffneten sie gewaltsam die Tür eines Kellerraumes und entwendeten einen dort abgestellten schwarzen E-Scooter des Herstellers Segway (Modell: Max G 30/2) im Wert von rund 720 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pkw beschädigt

Bad Hersfeld. Eine 63-jährige Frau parkte am Freitag (20.01.), gegen 13.30 Uhr, ihren silbernen Ford Fiesta auf einem Parkplatz vor einem Lebensmittelmarkt im Hainchenweg. Als sie kurze Zeit später zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie eine Beschädigung an der Fahrertür fest. Unbekannte hatten diese vermutlich mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt und Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro verursacht. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de