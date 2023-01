Geschäft erneut angegangen

Speyer (ots) – Am 22.01.2023 gegen 22:35 Uhr meldeten Zeugen, dass sich ein bislang unbekannter Täter an der Notausgangstür eines Geschäfts am Schulplätzel mit einem Brecheisen sehr laut zu schaffen machen würde. Als der Mann durch Zeugen angesprochen wurde, flüchtete er mit einem Mountainbike. Eine unmittelbar eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief negativ. Der Sachschaden beträgt ca. 500 Euro.

Schon letzte Woche kam es bei dem gleichen Geschäft zu einem versuchten Einbruch. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Kontrollstelle der Polizei

Speyer (ots) – Am Sonntag zwischen 11-11:30 Uhr betrieben Polizeibeamte eine Kontrollstelle in der Wormser Landstraße. Hierbei kontrollierten sie 40 Fahrzeuge mit dem Fokus auf einen ordnungsgemäßen bzw. witterungsangepassten Fahrzeugzustand.

Im Rahmen der Kontrollen konnten folgende Verstöße festgestellt werden: 1x nicht Mitführen von Dokumenten, 2x nicht Mitführen von Warnweste, 1x nicht Mitführen von Verbandskasten, 1x nicht witterungsgemäße Bereifung.