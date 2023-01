Angriff vor Gaststätte

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag 22.01.2023 kam es gegen 02 Uhr vor einer Gaststätte in der Maudacher Straße, zu einem Angriff auf einen 33-Jährigen. Der unbekannte Täter schlug dem Geschädigten hierbei unvermittelt mit der Faust auf die Nase, wodurch eine blutende Verletzung entstand. Der 33-Jährige wurde durch den verständigten Rettungsdienst versorgt.

Täterbeschreibung:

männlich, kräftig, ca. 170 cm groß, langer Bart, Basecap.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.

Autofahrer unter Drogeneinfluss flüchtet vor Polizeikontrolle

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – In der Nacht auf Montag 23.01.2023 gegen 02 Uhr, wollten Polizeikräfte ein Auto in der Wormser Straße kontrollieren. Der Fahrer versuchte vor der Polizei zu flüchten, konnte aber in Frankenthal auf einem Parkplatz in der Eichenwiesenstraße durch Polizeikräfte der Polizei Frankenthal kontrolliert werden.

Bei dem 30-jährigen Fahrer stellten die Polizisten eine geringe Menge Kokain fest. Da bei dem 30-jährigen der Verdacht bestand, dass er unter Drogeneinfluss gefahren ist, wurde ihm auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen. Außerdem war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Der Fahrer muss sich nun u.a. wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, des Fahrens unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis sowie wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Einbrüche in Kleingartenanlage – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – In der Zeit vom 21.01., 11 Uhr bis zum 22.01.2023, 10 Uhr, brachen Unbekannte in mehrere Gartenparzellen und Gartenhäuser in der Kleingartenanlage Teichgasse ein. Was genau gestohlen wurde und die genaue Schadenshöhe, sind bislang noch nicht bekannt.

Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Teichgasse beobachtet oder kann Hinweise geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Auto auf A650 beschädigt – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntagmittag 22.01.2023 gegen 14:20 Uhr, wurde auf der BAB 650 ein Auto durch Eisklumpen beschädigt, welche sich von der Ladefläche eines Pick-Ups lösten. Beide Fahrzeuge waren zuvor von der B44 auf die A650 aufgefahren. Ein Eisklumpen löste sich beim Beschleunigen und schlug in der Windschutzscheibe ein und verursachte dadurch einen Sprung in der Scheibe. Es entstand ein Sachschaden von ca. 400 Euro.

Bei dem verursachenden Fahrzeug mit Ludwigshafener Kennzeichen soll es sich um dunklen Pick-Up, vermutlich der Marke Ford handeln, der Fahrer sei ca. 40 bis 50 Jahre alt.

Wer hat den Vorfall beobachtet oder kann Hinweise zu dem unbekannten Pick-Up geben?Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Versuchter Einbruch in Wohnung – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntagmittag 22.01.2023 zwischen 11:30-13:30 Uhr, versuchten Unbekannte das Fenster einer Souterrainwohnung in der Josef-Huber-Straße aufzubrechen. Dies gelang den Unbekannten jedoch nicht.

Wer hat am Sonntag zwischen 11.30 Uhr und 13:30 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Josef-Huber-Straße gesehen?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Eine gute Sicherung Ihres Gebäudes kann Einbrüche verhindern! Auf Wunsch geben wir Ihnen gerne, natürlich kostenlos, weitere Tipps in Sachen Einbruchschutz. Nach vorheriger Terminabsprache besuchen wir Sie und prüfen die vorhandenen Möglichkeiten an Ihrem Anwesen.

Wenden Sie sich hierfür an: Polizeipräsidium Rheinpfalz, Zentrale Prävention,Bismarckstraße 116, 67059 Ludwigshafen. Tel.: 0621-963-1151. Weitere Informationen im Internet: www.polizei-beratung.de oder www.k-einbruch.de.