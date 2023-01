Kino-Landschaften / Landscapes of Cinema

Karlsruhe. Das 20. Stummfilmfestival Karlsruhe findet vom 7. bis 12. Februar 2023 statt. Das Thema ist „Kino-Landschaften / Landscapes of Cinema“. Aufführungsorte sind das Kino der Kinemathek in der Kaiserpassage und der Stephanssaal in der Ständehausstr.4.

(Quelle: Hannes Blank)