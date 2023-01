Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 23.01.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Kirchheim: Busfahrer eines Reisebusses fast 30 Stunden unterwegs – Weiterfahrt untersagt

Kirchheim/Weinstraße (ots) – Am Freitag, 20.01.23, führten Beamte der Polizeiautobahnstation Ruchheim Verkehrskontrollen im Bereich des gewerblichen Personen- und Güterkraftverkehrs auf den Autobahnen A61, A6 und A650 durch. Gegen 14.50 Uhr fiel den Autobahnpolizisten auf der A6 ein Reisebus mit Anhänger auf. Da in jüngster Vergangenheit solche Reisebusse wiederholt durch Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten, sowie durch Fahren ohne entsprechende Genehmigung auffielen, entschlossen sich die Polizisten, diesen Reisebus ebenfalls einer Kontrolle zu unterziehen.

Auch diesmal hatten die Polizisten den richtigen Riecher. Bei dem Bus aus Osteuropa, der mit 42 Fahrgästen besetzt war, konnten massive Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten festgestellt werden. Die beiden Busfahrer sind mit dem Bus zwar erst am Donnerstagabend gegen 20 Uhr in Rumänien gestartet, allerdings hatten sie erst ca. 3 Stunden vor der Abfahrt ihre letzte Tour aus Frankreich beendet. Beide Fahrer waren somit seit knapp 30 Stunden ohne entsprechende Ruhezeit auf den Beinen.

Zur Gewährleistung der Sicherheit im Straßenverkehr wurde beiden Busfahrern die Weiterfahrt untersagt und eine ausreichende Ruhezeit angeordnet. Erst danach durfte der Bus mit seinen Fahrgästen die Reise fortsetzten.

Auf die beiden Busfahrer und das Busunternehmen kommen nun Bußgeldverfahren mit nicht unerheblichen Bußgeldsummen zu.

Haßloch: Vermutlicher Fahrraddiebstahl – Eigentümer gesucht

Haßloch (ots) – Am Samstag, 21.01.2023, gegen 17:00 Uhr fand eine Anwohnerin in ihrem Hof in der Kirchgasse in 67454 Haßloch ein Mountainbike vor, dass dieser nicht gehörte. Im Rahmen der Ermittlungen konnte abschließend nicht festgestellt werden, ob das Fahrrad versehentlich im Hof der Haßlocherin abgestellt oder dieses zuvor entwendet wurde. Aus diesem Grund wird darum gebeten, dass sich der Eigentümer des Mountainbikes mit entsprechendem Eigentumsnachweis bei der Polizeiinspektion Haßloch unter der 06324 933-0 oder per E-Mail pihassloch@polizei.rlp.de meldet.

