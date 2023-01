PKW überschlägt sich auf BAB 4 – Eine Person verletzt

Bad Hersfeld (ots)

Am Sonntag, dem 22.01.2023, gg. 15.30 Uhr, kam es auf der BAB 4, Kirchheim in Richtung Dresden, zwischen dem AD Kirchheim und der AS Bad Hersfeld, ca. km 361,000, Gemarkung Bad Hersfeld, Landkreis Hersfeld-Rotenburg, zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr eine 44-jährige Fahrzeugführerin aus dem Landkreis Havelland mit ihrem PKW den o. g. Autobahnabschnitt auf dem ersten von zwei Fahrstreifen.

Aus bislang nicht geklärter Ursache geriet sie nach rechts in den dort vorhandenen Flutgraben, wodurch sich das Fahrzeug überschlug. Dieses wurde im weiteren Verlauf nach links auf die Hauptfahrbahn geschleudert, drehte sich um die Querachse und blieb, entgegen der Fahrtrichtung, auf der Beifahrerseite liegen.

Die Fahrzeugführerin konnte sich selbständig aus dem PKW befreien. Augenscheinlich erlitt sie nur leichte Verletzungen, zur weiteren Abklärung wurde sie durch eine Rettungswagenbesatzung ins Klinikum Bad Hersfeld verbracht.

Der Gesamtschaden wird derzeit auf etwa 12.000,- Euro geschätzt.

Die Fahrbahn war über eine Dauer von etwa 45 Minuten voll gesperrt.

Für anschließende Bergungsmaßnahmen war kurzzeitig noch der erste Fahrstreifen blockiert, ehe vor 16.30 Uhr die Fahrbahn wieder komplett freigegeben wurde.

Es entwickelte sich ein Rückstau von etwa 2 km.

Vor Ort waren neben einem Notarzt noch eine Rettungswagenbesatzung und die Feuerwehr Kirchheim eingesetzt.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Sperrungen der Zufahrt auf die Wasserkuppe aufgehoben

Gersfeld/ Rhön (ots)

Wie die Polizei aus Hilders soeben (16:05 Uhr) mitteilt, hat sich die Parksituation auf der Wasserkuppe ebenfalls entspannt.

Wie bereits kurz zuvor auf dem Hoherodskopf, wurden nun auch hier die Zufahrtssperren wieder aufgehoben: Die Wasserkuppe kann somit ab sofort wieder uneingeschränkt angefahren werden.

Vollsperrung nach Verkehrsunfall in Höhe Asbach

Asbach (ots)

Aktuell (15.35 Uhr) kommt es auf der A4 zwischen Kirchheim und Asbach zu einer Vollsperrung in Fahrtrichtung Osten.

Nach ersten Erkenntnissen geriet ein PKW Höhe Asbach ins Schleudern, überschlug sich mehrfach und blieb schließlich auf dem linken Fahrstreifen liegen …

Offenbar blieb der Fahrer unverletzt, über die Schadenshöhe und genaue Unfallursache können gegenwärtig noch keine Angaben gemacht werden.

Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst sind vor Ort.

Parksituation entspannt sich

Schotten – Hoherodskopf (ots)

Wie die Polizei aus Lauterbach soeben (15:05 Uhr) mitteilt, hat sich die Parksituation auf dem Hoherodskopf wieder deutlich entspannt- einem Befahren der Höhenlagen steht nunmehr nichts mehr im Wege, die temporären Sperrungen wurden aufgehoben.

Aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse wird dennoch um vorsichtige Fahrweise gebeten.

Parkmöglichkeiten erschöpft

Schotten- Hoherodskopf (ots)

Wie bereits auf der Wasserkuppe, nähern sich nunmehr auch die Parkplätze auf dem Hoherodskopf ihren Aufnahmegrenzen:

Wie die Polizei Lauterbach gegen 11.00 Uhr berichtet, ist hier ebenfalls in Kürze mit Sperrungen der Zufahrtsstraßen zu den Parkflächen der Hochlagen rechnen.

In den unteren Bereichen sind gegenwärtig noch genügend Parkmöglichkeiten vorhanden, so dass empfohlen wird, diese anzusteuern und die Fußwege in Richtung Plateau zu nutzen.

Verkehrsunfall-Flucht unter Alkohol-/Drogeneinflusseinfluss

Fulda (ots)

Am Samstag, dem 21.01.2023, meldete ein Zeuge, dass er um 21:47 Uhr einen Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Wörthstraße/Am Waldschlößchen in Fulda beobachtet habe. Ein Pkw VW habe die Straße Am Waldschlößchen bergab befahren und sei auf der winterglatten Fahrbahn gegen ein Verkehrsschild gerutscht. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern habe der Pkw-Fahrer seine Fahrt fortgesetzt.

Die verständigte Streife der Polizeistation Fulda ermittelte anschließend den verantwortlichen Fahrzeugführer. Dabei handelte es sich um einen 23-jährigen Mann aus Künzell. Bei der Inaugenscheinnahme seines VW, der von der Kollision an der Stoßstange vorne links beschädigt war, wurde festgestellt, dass der Pkw mit Sommerbereifung unterwegs war.

Dabei fiel den Beamten auf, dass Fzg.-Führer unter Alkoholeinfluss und möglich auch unter Drogeneinfluss stand. Daher wurde bei ihm in der Folge eine Blutentnahme angeordnet und sein Führerschein sichergestellt.

Es entstand ein Gesamtschaden von 750,-EUR.

Parkplätze auf der Wasserkuppe nahezu ausgelastet

Gersfeld/ Rhön (ots)

Neuschnee und Wochenende: Dies bedeutet für den höchsten Berg der Hessischen Rhön, die Wasserkuppe, auch heute wieder einen starken Zulauf von Wintersportlern und Wanderfreunden.

Wie die Polizei in Hilders berichtete, nähern sich die Parkplätze auf der Wasserkuppe ihrer Kapazitätsgrenze; mit diesem Hintergrund ist in Kürze mit einer Sperrung der Zufahrten zur Wasserkuppe zu rechnen.

Interessierten wird empfohlen, entsprechend öffentliche Verkehrsmittel zum Erreichen des Gipfels zu nutzen.

Unfall mit vier Leichtverletzten im Baustellenbereich auf der BAB 7, Höhe Fulda Nord

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es auf der BAB 7, Fahrtrichtung Würzburg, zwischen Fulda Nord und Fulda Mitte, im dortigen Baustellenbereich, zu einem Unfall mit mehreren Leichtverletzten. Aus Unachtsamkeit kam es zu einem Zusammenstoß zwischen LKW und PKW, so dass der PKW-Fahrer seine Kontrolle über das Fahrzeug verlor und sich daraufhin auf der Fahrbahn drehte. Hierbei schleuderte er mit seiner Front in die rechtseitige Leitplanke und kam quer auf der Fahrbahn zum Stehen. Dadurch war die Fahrbahn blockiert. Die Gegenfahrbahn Richtung Norden musste ebenfalls gesperrt werden, um Rettungskräfte heranzuführen. Hierdurch war die BAB 7 für ca. zwei Stunden voll gesperrt.

Die vier leichtverletzten Insassen des PKW’s wurden vorsorglich zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus verbracht. Am PKW entstand Totalschaden, der LKW wurde nur leicht beschädigt. Die Gesamtschadenshöhe bewegt sich im unteren fünfstelligen Bereich. Im Einsatz waren mehrere Rettungswagen, ein Notarzt, die Feuerwehr Fulda und eine Streife der Polizeiautobahnstation Petersberg.

Pressemitteilung der Polizeistation Alsfeld

Verkehrsunfall mit einer Vielzahl an beteiligten Fahrzeugen Am Donnerstag (19.01.23) kam es gegen 12 Uhr auf der Schloßbergstraße in Alsfeld-Altenburg zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Aufgrund der winterglatten Fahrbahn kamen mehrere Fahrzeuge bergab ins Rutschen und prallten, auf Höhe des dortigen Bahnübergangs, mit entgegenkommenden Fahrzeugen zusammen. Bei dem Verkehrsunfall wurden keine Personen verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 157000 Euro.

Pressemitteilung der Polizeistation Bad Hersfeld

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Philippsthal – Am Freitag, den 20.01.2023, gegen 19:45 Uhr, befuhr ein 33-jähriger Pkw-Fahrer die Straße Am Zollhaus aus Richtung Röhrigshof kommend in Fahrtrichtung Vacha. In Höhe der Straße An der Flutbrücke musste der Fahrzeugführer seinen Pkw verkehrsbedingt abbremsen. Ein 24-jähriger Fahrzeugführer bemerkte das Abbremsen zu spät und fuhr auf das vorausfahrende Fahrzeug auf. Der Sachschaden wird auf ca. 8000 Euro geschätzt.