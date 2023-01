Räumfahrzeug verunfallt

Schubertstraße in Limburg – Lindenholzhausen Unfallzeit: 20.01.2023, 21:25 Uhr

Ein 37-jähriger Mann war am gestrigen Abend mit einem Räumfahrzeug in der Schubertstraße in Lindenholzhausen unterwegs um Schnee von der Fahrbahn zu beseitigen. Hierbei geriet er mit seinem Fahrzeug auf der abschüssigen Straße selbst ins Rutschen und kollidierte mit zwei am Fahrbahnrand parkenden Pkw. Erst eine Grundstücksmauer konnte das Räumfahrzeug stoppen. Der entstandene Schaden wird auf ca. 14.500 EUR geschätzt.

Aufgrund der starken Schneefälle kam es im Laufe des gestrigen Abends zu mehreren Unfällen auf schneeglatter Fahrbahn.

Hierbei kam gegen 22:00 Uhr auf der B49 zwischen dem Weilburger Kreuz und Löhnberg ein Sattelzug ins Rutschen, kollidierte mit der Leitplanke und kam anschließend von der Fahrbahn ab.

Ein weiterer Unfall ereignete sich gegen 22:15 Uhr auf der L3030 zwischen der Autobahnabfahrt und Bad Camberg – Erbach. Hier waren zwei Fahrzeuge aufgrund der Straßenglätte aufeinander gerutscht.

Gegen 23:20 Uhr wurde die Polizei schließlich auf die L3063 zwischen Villmar und Runkel gerufen. Hier hatte der Fahrer eines Pkw in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war in die Leitplanke gefahren. Auch in diesem Fall war Schneeglätte die Unfallursache.

Sämtliche der hier gemeldeten Vorfälle gingen glimpflich aus und es blieb jeweils bei Blechschäden.

Betrunken in Graben gefahren

Gemarkung Hadamar, L3462 Unfallzeit: 20.01.2023, gg. 23:00 Uhr

Ein Verkehrsteilnehmer verständigte am gestrigen Abend gegen 23:00 Uhr die Polizeistation in Limburg und meldete einen in den Graben gerutschten Pkw. Der Fahrer befände sich noch bei dem Fahrzeug und sei vermutlich alkoholisiert. Der Verdacht des Mitteilers konnte durch die hinzugerufene Streife bestätigt werden. Tatsächlich war der 40-jährige Weilburger deutlich alkoholisiert und musste sich in der Folge einer Blutentnahme unterziehen. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

In Wohnung eingebrochen

Runkel – Ennerich, Unterau 20.01.2023, 16:20 Uhr

Durch die Bewohnerin einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße Unterau in Runkel – Ennerich wurde am 20.01.2023 festgestellt, dass sich offenbar eine fremde Person unberechtigt Zugang zu ihrer Wohnung verschafft hatte. Anhand einer vorhandenen Überwachungsanlage konnte festgestellt werden, dass eine männliche Person zur Tatzeit über die Eingangstür in die Wohnung gelangte. Eine Nachschau durch die Geschädigte ergab, dass mehrere Gegenstände aus der Wohnung entwendet worden waren.

Zeugen oder Hinweisgeber in der Sache werden gebeten sich mit der Polizeistation in Limburg unter 06431-91400 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht

Gemarkung Beselich-Obertiefenbach Tatort: 65614 Beselich-Obertiefenbach Wirtschaftsweg zw. L 3022 und K 459 Tatzeit: Donnerstag, 19.01.2023, 16:00 Uhr – Freitag, 20.01.2023, 09:15 Uhr

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr einen Wirtschaftsweg zwischen der L3022 und der K 459. Der/die Fahrer/in des unbekannten Fahrzeuges kam auf dem Wirtschaftsweg nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte ca. 15 Meter Holzzaun der dortigen Pferdekoppel. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000EUR. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Schutzpolizei in Weilburg unter der Telefonnummer (06471) 9386 – 0 in Verbindung zu setzen.

Diebstahl von Stammholz

Tatort: 35781 Weilburg-Odersbach – Jugendzeltplatz im Bereich des Lahnweges Tatzeit:Dienstag, 03.01.2023, 15:00 Uhr – Freitag, 20.01.2023, 15:50 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten ca. 30 Holzstämme. Die Holzstämme hatten eine Länge von ca. 5 Metern und einen Durchmesser von ca. 30 cm. Am Tatort konnten Reifenspuren vorgefunden werden die darauf schließen lassen, dass die Stämme mittels eines Traktors abtransportiert wurden. Der Wert der Holzstämme wird auf ca. 750EUR geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Schutzpolizei in Weilburg unter der Telefonnummer (06471) 9386 – 0 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht auf der L 3054

Tatort: L 3054 zw. Weilmünster-Möttau und Kraftsolms Tatzeit: Freitag, 20.01.2023, 09:15 Uhr

Die beiden unfallbeteiligten Fahrzeuge fuhren entgegengesetzt auf der L 3054. Der flüchtige Unfallverursacher geriet mit seinem Pkw leicht auf die Gegenfahrbahn und touchierte den Außenspiegel eines entgegenkommenden Fahrzeuges. Am Außenspiegel der Geschädigten entstand ein Schaden von ca. 100EUR. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen größeren SUV gehandelt haben. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Schutzpolizei in Weilburg unter der Telefonnummer (06471) 9386 – 0 in Verbindung zu setzen.

Körperverletzung

Tatort: 65520 Bad Camberg, Hof-Gnadenthal-Straße 32 Tatzeit: Sonntag, 22.01.2023, 01:05 Uhr

Nach einer Taxifahrt einer Frau und eines Mannes von Mainzer Haupthahnhof nach Bad Camberg kam es zu einem Streit um die Fahrtkosten. Im weiteren Verlauf wurden die geforderten Kosten bezahlt. Im Anschluss wurde der Taxifahrer mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der Täter flüchtete unerkannt.

Personenbeschreibung:

männlich

ca. 30 Jahre alt

ca. 190 cm groß

Wollmütze

cremefarbener Mantel

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Schutzpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Tatort: 65599 Dornburg-Thalheim, Unter den Eichen 12 Tatzeit: Samstag, 21.01.2023, 18:54 Uhr Die 27-jährige Unfallverursacherin befuhr die Straße Unter den Eichen aus Richtung L 3278 kommend. Die 29-jährige Unfallbeteiligte fuhr ihr entgegen. Aus bisher ungeklärter Ursache kommt der Pkw der Unfallverursacherin ins Schleudern und kollidiert mit dem entgegenkommenden Pkw. Bei dem Zusammenstoß werden beide Fahrerinnen leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 14.000 EUR.

Verkehrsunfall mit schwer verletzen Personen Tatort: L 3449 Hessenstraße – zw. Selters-Haintchen und Selters-Niederselters Tatzeit: Samstag, 21.01.2023, 08:57 Uhr

Die 26-jährige Unfallverursacherin befuhr die L 3449 aus Richtung Haintchen kommend in Richtung Niederselters. Vermutlich aufgrund von Schnee am Fahrbahnrand kommt die Fahrerin mit ihrem Fahrzeug ins Schleudern. Dabei gerät sie in den Gegenverkehr und kollidiert dort frontal mit dem Pkw des 62-jährigen Unfallbeteiligten. Beide Fahrer werden schwer verletzt und in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 28.000EUR.