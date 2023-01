Main-Taunus: Die Polizei-News

Einbruch in Einfamilienhaus, Bad Soden a.Ts., Hasselstraße, Freitag, den 20.01.23, 08.00 Uhr bis 20:00 Uhr

(jk)Am Freitag brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Bad Soden a. Ts. ein. Zwischen 08:00 Uhr und 20:00 Uhr gelangten die Täter in das Haus, indem ein Fenster aufgehebelt wurde. Die Unbekannten durchsuchten im Anschluss das gesamte Objekt. Nach derzeitigen Stand wurde lediglich Modeschmuck entwendet. Zudem entstand ein Sachschaden von ca. 300 Euro am Fenster.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Main-Taunus unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0 entgegen.

Fahrzeug vorsätzlich beschädigt, Flörsheim, Hochgewann, Freitag, den 20.01.23, 14:00 Uhr bis 19:10 Uhr

(jk)Im Laufe des Nachmittags wurde ein Fahrzeug mutmaßlich vorsätzlich beschädigt. Das Fahrzeug war in der Zeit von 14:00 Uhr bis 19:10 Uhr auf einem Parkplatz abgestellt. Als die Geschädigte zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie ein Loch in der Heckscheibe fest. Offensichtlich wurde die Scheibe durch einen Unbekannten eingeschlagen.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeistation Flörsheim unter der Telefonnummer 06145 / 5476 – 0.

Diebstahl von Einkaufstasche, Eschborn, Altkönigweg, Freitag, den 20.01.23, 23:00 Uhr

(jk)Am Freitag, wurde gegen 23:00 Uhr eine Einkauftasche entwendet. Der Geschädigte war im Altkönigweg unterwegs, als sich ihm eine unbekannte Person von hinten näherte. Diese nahm dem Geschädigten unvermittelt die Einkaufstasche aus der Hand und rannte in Richtung Bahnhof Niederhöchstadt davon. Eine Personenbeschreibung ist nicht bekannt. In der Tasche befanden sich neben etwas Bargeld noch diverse Papiere.

Sollten sie zur genannten Zeit Beobachtungen in dem Bereich gemacht haben, melden sie sich bitte bei der Polizeistation Eschborn unter der Telefonnummer 06196 / 9695 – 0.

Junger Mann aus Personengruppe heraus geschlagen, Kelkheim, Altkönigstraße, Freitag, den 20.01.23, 22:30 Uhr

(jk)Am Freitag wurde gegen 22:30 Uhr ein junger Mann von einer Personengruppe geschlagen. Der Geschädigte war mit einem Begleiter im Bereich der Altkönigstraße unterwegs, als dieser von einer fünf- bis achtköpfigen Personengruppe angepöbelt wurde. Daraus entwickelte sich eine Rangelei, die darin gipfelte, dass der Geschädigte ins Gesicht geschlagen wurde. Im Anschluss entfernte sich die Personengruppe in Richtung Stadtmitte. Zur Personenbeschreibung ist lediglich bekannt, dass alle männlich waren, Trainingsanzüge und Umhänge-/Bauchtaschen trugen. Des Weiteren hätte einer eine Sturmhaube getragen.

Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Kelkheim unter der Telefonnummer 06195 / 6749 – 0.

Werkzeug aus Auto gestohlen

Schwalbach am Taunus, Württemberger Straße, Freitag, 20.01.2023, 17:00 Uhr bis Samstag, 21.01.2023, 07:45 Uhr

(ll) In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in Schwalbach Werkzeug aus einem geparkten Pkw entwendet. Nach ersten Ermittlungen war der weiße Vito in der Württemberger Straße in Schwalbach geparkt. Ein oder mehrere unbekannte Täter schnitten die Tür des Fahrzeugs auf und entwendeten aus dem Innenraum eine Bohrmaschine sowie weiteres Werkzeug. Die entwendeten Gegenstände und der entstandene Sachschaden belaufen sich auf mehrere tausend Euro.

Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer (06192) 2079 – 0 zu melden.

Pkw vorsätzlich beschädigt

Bad Soden am Taunus, Alleestraße,

Samstag, 21.01.2023, 00:00 Uhr bis Samstag, 21.01.2023, 09:00 Uhr

(ll) In der Nacht auf Samstag wurde ein ordnungsgemäß geparkter BMW durch unbekannte Täter beschädigt. Der graue Pkw stand zwischen 00:00 Uhr und 09:00 Uhr am Morgen in der Alleestraße, als der oder die unbekannten Täter die Fensterscheibe auf der Beifahrerseite mit einem Stein zerstörten und einen Sachschaden in Höhe von etwa 300EUR verursachten. Anschließend flüchteten der oder die Täter in unbekannte Richtung.

Die Polizei in Eschborn nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06196) 9695 – 0 entgegen.

Unfall verursacht und geflüchtet – Zeugen gesucht!

Eschborn, Odenwaldstraße,

Samstag, 21.01.2023, 12:30 Uhr

(ll) Am Samstagmittag kam es in Eschborn zu einem Verkehrsunfall in dessen Folge das verursachende Fahrzeug vom Unfallort flüchtete. Gegen 12:30 Uhr meldete eine Anwohnerin, dass ein gelber Transporter beim Rangieren in der Odenwaldstraße einen geparkten Pkw beschädigt habe. Anschließend sei das Fahrzeug in unbekannte Richtung geflüchtet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 EUR.

Der Regionale Verkehrsdienst hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise – insbesondere zu dem Fahrzeugführer oder der Fahrzeugführerin – unter der Telefonnummer (06192) 2079 – 0 entgegen.

Trunkenheitsfahrt in Kriftel gestoppt

Kapellenstraße, Kriftel,

Samstag, 21.01.2023, 23:40 Uhr,

(ll) Am Samstagabend wurden im Rahmen einer mobilen Verkehrskontrolle ein Audi A3 und dessen Fahrzeugführer in der Kapellenstraße in Kriftel auf deren Fahrtauglichkeit kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfung wurde mit dem 49-jährigen Fahrer ein Atemalkoholtest durchgeführt, welcher einen Wert von über 1,5 Promille ergab. Dies führte, neben der Einleitung eines Strafverfahrens, zur Sicherstellung des Führerscheins und einer Blutentnahme auf der Dienststelle.

Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte von der Polizeistation in Hofheim entlassen.

Auto gerät auf Gegenfahrbahn – Zeugen und Geschädigte gesucht, Bundesstraße B 455 zwischen Eppstein-Bremthal und Wiesbaden, Samstag, 21.01.2023, bis 20:00 Uhr

(cp) Ein brauner SUV ist Samstagabend zwischen Eppstein und Wiesbaden durch mehrere gefährliche Fahrmanöver aufgefallen. Die Polizei sucht nun Zeugen und mögliche Geschädigte.

Gegen 20:00 Uhr wurde der Wiesbadener Polizei von einem Verkehrsteilnehmer ein brauner SUV der Marke Mitsubishi gemeldet, welcher zuvor auf der B455 zwischen dem Eppsteiner Ortsteil Bremthal und Wiesbaden mehrfach auf die Gegenfahrbahn geraten sein soll. Hierbei sollen mehrere entgegenkommende Fahrzeuge zum Ausweichen und zur Vollbremsung gezwungen worden sein. In der Wiesbadener Innenstadt angelangt, habe der Mitteiler den anscheinend älteren Fahrer des SUV noch angesprochen, dieser habe seine Fahrt jedoch unbeirrt fortgesetzt, woraufhin er aus den Augen verloren wurde. Die Polizei ermittelt nun gegen den Halter des Fahrzeugs, einen 80 Jahre alten Mann aus Wiesbaden. Hierfür werden weitere Zeugen, vor allem aber die Fahrerinnen und Fahrer der Fahrzeuge gesucht, die zur fraglichen Zeit von einem entgegenkommenden Fahrzeug gefährdet oder behindert wurden.

Hinweise nehmen die Polizei Wiesbaden unter 0611 3450 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.