Wiesbaden: Die Polizei-News

Mann entzieht sich einer Verkehrskontrolle und verunfallt in Wiesbaden-Bierstadt – vier Polizeibeamte verletzt – hoher Sachschaden

Wiesbaden (ots) – Wiesbaden-Bierstadt, Bierstadter Höhe,

Samstag,21.01.2023,23:00 Uhr

(jul) Am Samstagabend gegen 23 Uhr sollte ein 33-jähriger Pkw-Fahrer auf der

Boelckestraße in Mainz-Kastel durch die Polizei kontrolliert werden. Der Mann

reagierte jedoch nicht auf die Anhaltesignale der Polizei und flüchtete über die

Bundestraße 455 in Richtung Wiesbaden-Innenstadt. Trotz des Einsatzes von

mehreren Polizeifahrzeugen setzte der 33-jährige Autofahrer seine Fahrt fort.

Auf der Bierstadter Höhe in Richtung Wiesbaden-Bierstadt verlor der Mann die

Kontrolle über den schwarzen Opel und verunfallte. Bei dem Unfall wurden

weiterhin zwei Polizeifahrzeuge und ein Linienbus beschädigt. Bei dem

Zusammenstoß mit den Polizeifahrzeugen wurden vier Polizeibeamte verletzt und

mussten in Wiesbadener Krankenhäusern behandelt werden. Der 33-jährige

Wiesbadener blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden von mindestens 60.000

Euro.

Nach jetzigem Ermittlungsstand war der Autofahrer alkoholisiert und nicht im

Besitz einer Fahrerlaubnis. In dem Auto konnten Betäubungsmittel aufgefunden

werden.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit dem Wiesbadener Verkehrsdienst

unter der Telefonnummer (0611) 345-0 telefonisch in Verbindung zu setzen.

Mann schlägt mit Flasche zu – Festnahme, Wiesbaden,

Westend/Mitte, Platz der deutschen Einheit / Kirchgasse, Sonntag, 22.01.2023,

03:21 Uhr bis 03:25 Uhr

(cp)In der Wiesbadener Innenstadt wurde in der Nacht zum Sonntag ein junger Mann

gleich zweimal mit Glasflaschen attackiert und verletzt. Der mutmaßliche Täter

wurde im Zuge der Fahndung festgenommen.

Der 25 Jahre alte Mann war gegen 03:20 Uhr zusammen mit seiner Freundin am Platz

der Deutschen Einheit unterwegs. Hier trafen sie auf einen 19-jährigen

Wiesbadener und die beiden Männer gerieten aus bislang unbekanntem Grund in

Streit. Der 19-Jährige soll dem jungen Mann hierbei mit einer Bierflasche auf

den Kopf geschlagen haben. Das Paar ging daraufhin zwar weg, kurze Zeit später

trafen sie in der Kirchgasse jedoch erneut auf den Angreifer, welcher hier eine

Glasflasche nach dem 25-Jährigen geworfen haben soll. Der mutmaßliche Täter ging

hieraufhin zwar weg, konnte aber unweit des Tatorts durch eine Streife der

inzwischen alarmierten Polizei festgenommen werden. Der alkoholisierte Mann

wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen inzwischen wieder entlassen.

Der 25-Jährige erlitt eine Kopfverletzung, weswegen auch ein Rettungswagen

angefordert wurde, diese stellte sich jedoch als leicht heraus und er konnte

nach Hause gehen.

Fataler Irrtum – Betrunkener schlägt auf Helfer ein, Wiesbaden, Mitte,

Kranzplatz, Sonntag, 22.01.2023, 09:47 Uhr

(cp)In Wiesbaden wollte ein betrunkener Mann am Sonntagmorgen einer jungen Frau

in vermeintlicher Not helfen und schlug auf zwei Männer ein. Ein Irrtum wie sich

herausstellte, die beiden Bekannten der Frau wollten sie nur sicher nach Hause

bringen.

Die 21 Jahre alte Wiesbadenerin hatte bis in die Morgenstunden ausgiebig in der

Innenstadt gefeiert. In einer Gaststätte traf sie im Laufe der Nacht mehrere

Bekannte, hierunter auch einen 58 Jahre alten Mann aus Wiesbaden sowie dessen

Begleiter, einen 45 Jahre alten Kölner. Gegen 09:45 Uhr verließ die junge Frau

dann stark alkoholisiert eine Gaststätte in der Taunusstraße. Die beiden Männer

sorgten sich jedoch, schauten ihr nach und sahen, dass sie kaum noch in der Lage

war geradeaus zu laufen und fast auf die Straße fiel. Die beiden Gentlemen

gingen ihr sofort hinterher, stützten sie und wollten sie sicher nach Hause

geleiten. Dies sah ein 32 Jahre alter Mann aus Eltville und wähnte die Dame in

Not. Kurzerhand griff er die beiden Männer auf dem Kranzplatz mit Schlägen und

Tritten an. Die Polizei beendete den Spuk und konnte den Irrtum aufklären. Wie

der junge Mann zu dem Schluss gekommen war, dass die beiden Herren der Frau

etwas antun würden, konnte nicht abschließend geklärt werden. Möglicherweise lag

es aber an seinem Alkoholpegel, der laut Vortest 1,98 Promille betrug. Die

echten Helfer wurden glücklicherweise nicht ernsthaft verletzt. Der falsche

Helfer muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Nach Ladendiebstahl in Haft,

Wiesbaden, Hasengartenstraße, Freitag, 20.01.2023, 17:50 Uhr

(js) Ein Ladendiebstahl in einem Elektronikfachgeschäft in der Hasengartenstraße

führte für einen 28-jährigen Mann dazu, dass er nach einer richterlichen

Vorführung zunächst in der Justizvollzugsanstalt unterkommt. Der Dieb entwendete

am späten Freitagnachmittag mehrere hochwertige Elektroartikel, konnte aber von

einem Mitarbeiter des Marktes bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten

werden. Da der Täter keinen festen Wohnsitz in Deutschland nachweisen konnte und

er durch gleichgelagerte Fälle bereits mehrfach in Erscheinung getreten ist,

wurde er auf Antrag der Staatsanwaltschaft beim Gericht vorgeführt. Der Richter

folgte dem Antrag, sodass der 28-jährige einer Justizvollzugsanstalt zugeführt

wurde.

Auto gerät auf Gegenfahrbahn – Zeugen und Geschädigte gesucht, Bundesstraße B

455 zwischen Eppstein-Bremthal und Wiesbaden, Samstag, 21.01.2023, bis 20:00 Uhr

(cp)Ein brauner SUV ist Samstagabend zwischen Eppstein und Wiesbaden durch

mehrere gefährliche Fahrmanöver aufgefallen. Die Polizei sucht nun Zeugen und

mögliche Geschädigte.

Gegen 20:00 Uhr wurde der Wiesbadener Polizei von einem Verkehrsteilnehmer ein

brauner SUV der Marke Mitsubishi gemeldet, welcher zuvor auf der B455 zwischen

dem Eppsteiner Ortsteil Bremthal und Wiesbaden mehrfach auf die Gegenfahrbahn

geraten sein soll. Hierbei sollen mehrere entgegenkommende Fahrzeuge zum

Ausweichen und zur Vollbremsung gezwungen worden sein. In der Wiesbadener

Innenstadt angelangt, habe der Mitteiler den anscheinend älteren Fahrer des SUV

noch angesprochen, dieser habe seine Fahrt jedoch unbeirrt fortgesetzt,

woraufhin er aus den Augen verloren wurde. Die Polizei ermittelt nun gegen den

Halter des Fahrzeugs, einen 80 Jahre alten Mann aus Wiesbaden. Hierfür werden

weitere Zeugen, vor allem aber die Fahrerinnen und Fahrer der Fahrzeuge gesucht,

die zur fraglichen Zeit von einem entgegenkommenden Fahrzeug gefährdet oder

behindert wurden. Hinweise nehmen die Polizei Wiesbaden unter 0611 3450 oder

jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Einbruch in Doppelhaushälfte,

Wiesbaden, Großglocknerstraße, Freitag, 20.01.2023, zwischen 08.00 und 09.00 Uhr

(akl) Über ein gekipptes Fenster ist am Freitag zwischen 08.00 und 09.00 Uhr in

ein Haus in der Großglocknerstraße eingebrochen worden. Im Haus wurden mehrere

Räume durchsucht und Bargeld sowie Schmuck entwendet. Hinweise erbittet die

Kriminalpolizei unter der Rufnummer (0611) 345-0.

Einbrüche

Wiesbaden, Humboldtstraße / Uhlandstraße Freitag, 20.01.2023, später Nachmittag

(js) Am späten Freitagnachmittag wurden der Polizei gleich drei Einbrüche im

Bereich der Humboldtstraße und der Uhlandstraße gemeldet. Zwischen 15:00 Uhr und

19:00 Uhr drang eine bislang unbekannte Person mutmaßlich in drei verschiedene

Objekte ein und entwendete Wertgegenstände. In einem der Fälle konnte eine

männliche Person auf einem Grundstück gesehen werden, welche als ca. 40 Jahre,

etwa 1,80 m groß, von schlanker Statur beschrieben wurde. Bekleidet sei die

Person mit einer grauen Wintermütze und dunkler Oberbekleidung gewesen. Die

Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet

Zeuginnen und Zeugen, welche weitere Hinweise geben können, sich unter der

Nummer 0611/345-0 zu melden.

Einbruchschutz zahlt sich aus – Einbrecher scheitert an Terrassentür,

Wiesbaden, Nordost, Schützenstraße, Freitag, 20.01.2023, 16:00 Uhr bis 23:59 Uhr

(cp)Dass technische Prävention tatsächlich vor Einbrüchen schützt, konnte

Freitagnacht eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Schützenstraße

feststellen. Ein Einbrecher scheiterte trotz etlicher Versuche an der

Terrassentür.

Der Einbrecher nutzte zwischen 16:00 Uhr und Mitternacht die Abwesenheit der

81-jährigen Bewohnerin aus. Über den frei zugänglichen Garten ging er unbemerkt

auf die Terrasse der Dame und legte zunächst einen Bewegungsmelder lahm.

Anschließend versuchte er dann mit verschiedenen Werkzeugen und mehreren

Ansätzen die dortige Tür aufzubrechen. Allerdings hatte die Seniorin nach einem

früheren Einbruch eine sehr hochwertige Terrassentür einbauen lassen, an welcher

der Dieb kläglich scheiterte. Er gelangte somit nicht in die Wohnung und verließ

den Tatort ohne Beute. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter 0611 3450

bei der Kriminalpolizei zu melden.

Mehrere glättebedingte Verkehrsunfälle/Baum stürzt um, Wiesbaden,

Stadtgebiet/Kohlheckstraße Freitag, 20.01. – Samstag, 21.01.2023

(schü)Zu mehreren Verkehrsunfällen kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag

auf Grund der winterlichen Straßenverhältnisse in dem Gebiet der

Landeshauptstadt.

Insgesamt 21 Verkehrsunfälle, die auf die durch den Schneefall bedingte

Fahrbahnglätte zurückzuführen waren, verzeichneten die Wiesbadener

Polizeireviere. Glücklicherweise blieb es bei den Unfällen nach bisherigen

Erkenntnissen ausnahmslos bei Sachschäden, Personen wurden nicht verletzt.

Weiterhin stürzte in der Dotzheimer Kohlheckstraße ein Baum unter der Schneelast

auf die Straße und beschädigte zwei geparkte Fahrzeuge. Auch hier wurde niemand

verletzt. Der Gesamtschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Großbrand in Idsteiner Freizeitbad

Tournesol Freizeitbad, Weldertstraße 7, 65510 Idstein Freitag, 20.01.2023, 20:21

Uhr

Am Freitag Abend gegen 20:21 Uhr meldeten mehrere Passanten der

Rettungsleitstelle eine starke Rauchentwicklung im Bereich des Freizeitbades

Tournesol in Idstein. Bei Ankunft der Feuerwehr drang dichter Rauch aus dem

Gebäude. Durch die Feuerwehr mussten mehrere Türen aufgebrochen werden, um in

das Gebäude zu gelangen. Im Gebäude konnten mehrere Brandnester festgestellt

werden; zudem war das komplette Gebäude stark verraucht, was die Arbeit der

Einsatzkräfte zusätzlich erschwerte. Durch die im Nachgang alarmierte

Höhenrettung mussten Fenster im Bereich der Dachkuppel eingeschlagen werden, um

einen Rauchabzug zu ermöglichen.

Aufgrund umfangreicher Umbauarbeiten ist das Freizeitbad zurzeit geschlossen, so

dass sich zum Zeitpunkt des Brandes keine Personen in dem Objekt aufhielten.

Laut Angaben der Feuerwehr war der Brand um 00:19 Uhr gelöscht. Jedoch dauern

die Nachlöscharbeiten immer noch an. Angaben zur Brandursache konnten zu diesem

Zeitpunkt noch nicht gemacht werden. Die weiteren Ermittlungen werden durch die

Kriminalpolizei in Wiesbaden geführt.

Eigentümer des Tournesol ist die Stadt Idstein. Der Bürgermeister, Herr

Christian Herfurth sowie ein Objektverantwortlicher waren zeitnah vor Ort, um

sich einen Überblick zu verschaffen.

Laut Angaben der Feuerwehr wird der entstandene Sachschaden auf mindestens 1,5

Millionen Euro geschätzt.

Insgesamt waren mehr als 100 Einsatzkräfte der Feuerwehr Idstein sowie

umliegenden Wehren des Rheingau-Taunus-Kreises im Einsatz.

Die angrenzende B 275 musste aufgrund der starken Rauchentwicklung und der

durchgeführten Löscharbeiten bis in die frühen Morgenstunden voll gesperrt

werden.

Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Bad Schwalbach (ots) – Unfallort: L3272 zwischen Johannisberg und Stephanshausen

Unfallzeit: 20.01.20223, gegen 17.54 Uhr

Ein 50-jähriger Mann aus Geisenheim befuhr in Begleitung seiner 13-jährigen

Tochter mit seinem Mercedes die L3272 aus Richtung Johannisberg kommend in

Fahrtrichtung Stephanshausen. Zeitgleich kam ihnen ein 30-jähriger Mann aus

Geisenheim in seinem VW entgegen. Im Kurvenbereich kollidierten die beiden

Fahrzeuge miteinander. Der Fahrer des Mercedes wurde leicht und der Fahrer des

VW wurde schwerverletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, weshalb

die L3272 für die Dauer der Unfallaufnahme vorübergehend gesperrt werden musste.

Die verletzten Personen wurden in ein Wiesbadener Krankenhaus verbracht. Der

Sachschaden wird auf ca. 28.000 EUR geschätzt.