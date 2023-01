Bergstrasse

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Heppenheim (ots) – Heppenheim – Zwischen Dienstag (17.01.) und Donnerstag

(19.01.) wurde in Heppenheim, Am Erbachwiesenweg 4, ein roter PKW Mitsubishi auf

der linken Fahrzeugseite beschädigt. Das Fahrzeug war ordnungsgemäß neben der

Straße abgestellt. D er Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle,

ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Der Sachschaden

beläuft sich auf ca. 500,- Euro. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum

Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation

Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060 zu melden.

Darmstadt

Darmstadt-Dieburg

Verkehrsunfallflucht – Zeugenaufruf

Darmstadt (ots) – Am Dienstag, 11.01.23, ereignete sich in den Abendstunden in

der Heinrichstraße in Darmstadt ein Verkehrsunfall, bei dem ein geparktes

Fahrzeug von einem noch unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt wurde.

Das unfallverursachende Fahrzeug stand nach dem Zusammenstoß zunächst quer auf

der Fahrbahn der Heinrichstraße in Höhe der Wilhelm-Glässig-Straße.

Hinweise zu dem Unfallhergang und dem flüchtigen Unfallverursacher nimmt das

2.Polizeirevier Darmstadt unter der Telefonnummer 06151-969 41210 entgegen.

Verkehrsunfallflucht in der Neugasse in Ober-Ramstadt – Polizei sucht Zeugen

Ober-Ramstadt (ots) – Am Mittwoch, dem 18.01.2023 gegen 17:00 Uhr kam es zu

einer Verkehrsunfallflucht in der Neugasse in Ober-Ramstadt. Dabei wurde ein

dort abgestelltes Fahrzeug von dem Flüchtigen beschädigt. Nach dem Unfall soll

der Flüchtige schnell weggefahren sein. Der Unfall wurde durch zwei Passanten

beobachtet, welche anschließend eine Anwohnerin darüber informierten. Noch bevor

die Polizei die Daten der beiden Zeugen feststellen konnte, verließen diese den

Unfallort. Die beiden Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation

Ober-Ramstadt Tel.: 06154 / 6330-0 zu melden.

Schwerer Verkehrsunfall mit drei beteiligten PKW auf der L3103 / AS Seeheim:

Seeheim (ots) – Am 20.01.2023 kam es auf der L3103, kurz vor der Anschlussstelle

Seeheim-Jugenheim, zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei beteiligten PKW und

zwei verletzten Personen. Nach dem jetzigen Ermittlungsstand befuhr ein

53-jähriger Seeheimer mit seinem Mercedes die L3103 aus Richtung Seeheim und

setzte kurz vor der Anschlussstelle Seeheim zum Überholen an, musste aber

aufgrund entgegenkommenden Fahrzeugen wieder nach rechts auf seine Spur

zurücklenken. Hierbei übersah der Wagenlenker den BMW eines 19-jährigen

Seeheimers. Es kam zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen, wobei der BMW

auf einen vorausfahrenden Mercedes einer 54-jährigen Seeheimerin geschoben

wurde. Durch den Zusammenstoß wurde der Fahrzeugführer des BMW leicht verletzt.

Der Fahrzeugführer des unfallverursachenden Mercedes wurde schwer verletzt.

Beide Fahrzeugführer wurden durch Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser

verbracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die L3103 für ca. 1 Stunde

voll gesperrt werden. Neben zwei Streifen der Polizeistation Pfungstadt befanden

sich zwei Rettungswagen und Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr

Seeheim-Jugenheim vor Ort.

Gross-Gerau

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Gernsheim (ots)

Am Samstag, den 21.01.2023, zwischen ca. 09:00 Uhr und 13:00 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen schwarzen Renault Twingo, welcher in der Einsiedlerstraße in Höhe des Hausnummer 32 ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellt war. Der Schaden befindet sich im Bereich des hinteren, linken Kotflügels und Radkastens und wird auf mindestens 1000 EUR geschätzt.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Gernsheim unter der Telefonnummer 06258/9343-0 zu melden.

Odenwaldkreis

Unfallflucht- Zaun von Polizeistation beschädigt

Erbach (ots) – In der Nacht vom 21. auf den 22. Januar kam es in der Neuen

Lustgartenstraße zu einem Verkehrsunfall mit anschließender

Verkehrsunfallflucht. Hierbei fuhr ein, noch unbekannter, Verkehrsteilnehmer mit

einem schwarzen Mercedes Benz frontal gegen den Stabmattenzaun der hiesigen

Polizeistation. Das Fahrzeug des Unfallverursachers wurde durch den Aufprall

beschädigt, war jedoch noch fahrbereit. Anschließend flüchtete der

Unfallverursacher von der Unfallstelle. Der Schaden an dem Metallzaun wird mit

ca. 1000 Euro beziffert. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die

Polizeistation Erbach, Tel. 06062 – 9530, entgegen.

Reichelsheim: Unbekannte entwenden mehrere Kennzeichen – Polizei bittet um Hinweise

Reichelsheim (ots)

In der Nacht von Freitag (20.01.) auf Samstag (21.01.) kam es im Stadtgebiet von Reichelsheim zu mehreren Diebstählen von Kfz-Kennzeichen.

Ersten Ermittlungen zufolge wurden mindestens zwölf amtliche Kfz-Kennzeichen von geparkten PKWs abmontiert und entwendet. Der oder die Täter entkamen unerkannt.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 360 EUR.

Das Fachkommissariat 41 der Polizeidirektion Odenwald hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Erbach unter der Rufnummer 06062/9530 zu melden.