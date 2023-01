Schöne und gepflegte Zähne gehören weiterhin zu einem weltweiten Schönheitsideal. Ein Lächeln mit strahlend weißen Zähnen wirkt überaus positiv auf das Gegenüber und ermöglicht es Türen zu öffnen.

So ist die richtige Mundhygiene von entscheidender Bedeutung, um für eine gute Zahngesundheit zu sorgen. Um typische Krankheiten wie Karies, Parodontitis oder unangenehme Nebeneffekte wie gelbe Zähne und Mundgeruch zu vermeiden, gilt es die Zahnreinigung täglich gründlich und professionell anzugehen. Eine gute Zahnhygiene sorgt demnach nicht für ein hübsches Lächeln, sondern kann auch sehr kostspielige Behandlungen beim Zahnarzt vermeiden.

Die Reinigung der Zähne sollte bereits im Kindesalter nach festen Ritualen ablaufen. Demnach gibt es einige Grundregeln bei der Zahnreinigung und Mundhygiene. Durch technische Innovationen gibt es aktuell mehr Möglichkeiten denn je für eine ordentliche und professionelle Zahnreinigung zu sorgen. Neben klassischen Handzahnbürsten sind mittlerweile auch elektrische Zahnbürsten mehr gefragt denn je. Zudem gelingt mit einer Munddusche, Zahnseide oder speziell auf das Zahnfleisch abgestimmte Zahnpasta die Gesundheit der Zähne auf einem hohen Level zu halten.

Wie sich die Zähne perfekt pflegen und richtigen reinigen lassen, lässt sich dem folgenden Ratgeber entnehmen. So gibt es hier eine Reihe von hilfreichen Tipps, welche für ein strahlend schönes Lächeln und optimale Mundgesundheit sorgen.

Schallzahnbürsten reinigen jeden Winkel

Anders als bei einer Handzahnbürste oder einer gewöhnlichen elektrischen Zahnbürste gelingt es mit einer Schallzahnbürste den Zahnbelag und Plaque tiefen rein durch erzeugte Schwingungen zu entfernen.

Die Schall-Technologie ist hoch effektiv und verspricht eine schnelle und einfache Handhabung bei seitlichen Borstenschwingungen. Die Schallzahnbürsten von Smilesonic erhöhen mit 96.000 Schwingungen pro Minuten den Effekt bei der Zahnreinigung deutlich. Im Vergleich:

Mit einer herkömmlichen Zahnbürste gelingt es maximal 200 Bürstenstriche in der Minute zu machen. So lassen sich Bakterien deutlich gründlicher im Mundraum entfernen und jeder Winkel reinigen. Ohne das Zahnfleisch zu reizen gelingt es die Zahnzwischenräume problemlos von Verschmutzungen, Bakterien und Plaque zu befreien.

Auch die Zahnzwischenräume reinigen

Es reicht nicht ausschließlich die Oberflächen der Zähne zu reinigen, um für eine optimale Mundhygiene zu sorgen. So eignet sich auch eine Munddusche für die gründliche Reinigung des Mundraums.

Mit einer Munddusche gelingt es einen antibakteriellen Effekt zu erzielen und damit die Mundflora dauerhaft gesund zu halten. Zusätzlich können Mundwasser und Mundspülungen für einen frischen Atem sorgen.

Allerdings sollte man es mit der Anwendung nicht übertreiben. So sollte die Munddusche nur ein paar Mal in der Woche zum Einsatz kommen. Hier lohnt es sich gemeinsam mit seinem Zahnarzt über die Anwendung und den Anwendungszeitraum zu sprechen.

Regelmäßig zur Zahnarzt-Kontrolle!

Die Zahngesundheit bei Erstklässlern war noch nie so gut wie heute. Die meisten Eltern hierzulande achten sehr penibel auf die Putzzeit ihrer Kinder. Regelmäßige Kontrollbesuche beim Zahnarzt werden dennoch dringend empfohlen, um Zahnprobleme vorzubeugen.

Zudem ist der Zahnarzt als Coach für die Zahngesundheit anzusehen. Zahnmediziner können vielmehr, als lediglich verschiedene Behandlungen durchführen, sondern auch Patienten bei der Zahnreinigung beratend zur Seite stehen. Demnach gelingt es auch das Angebot einer professionellen Zahnreinigung beim Zahnarzt anzunehmen und somit für ein dauerhaftes weißes Lächeln und eine hohe Zahngesundheit zu gewährleisten. Mindestens dreimal im Jahr heißt es demnach den Zahnarzt aufzusuchen, auch wenn es keine akuten Zahnprobleme zu beklagen gibt.