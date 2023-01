Vollbrand eines PKW

Ludwigshafen (ots) – Am frühen Sonntag 22.01.2023 um 02:50 Uhr bemerkte ein 18-jähriger Mann, dass es während der Fahrt aus dem Motorraum seines PKWs qualmte. Geistesgegenwärtig stellte der Mann sein Fahrzeug auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der von-Kieffer-Straße ab und verständigte die Feuerwehr.

Bei Eintreffen der Polizei stand der PKW bereits in Vollbrand. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Grund für den Brand war vermutlich ein technischer Defekt.

Die Schadenshöhe beträgt ca. 30.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Trunkenheitsfahrt

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – Am Sonntag 22.01.2023 gegen 00:56 Uhr, wurde in der Carl-Bosch-Straße ein PKW einer Verkehrskontrolle unterzogen, nachdem dieser beinahe mit einem vorbeifahrenden Funkstreifenwagen kollidiert war. Im Rahmen der Kontrolle konnte bei dem 28-jährigen Fahrzeugführer Alkoholgeruch festgestellt werden.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,08 Promille. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet und ihm eine Blutprobe entnommen.

Verkehrsunfall in der Bruchwiesenstraße

Ludwigshafen (ots) – Am Samstag, den 21.01.2023, ereignete sich gegen 10:40 Uhr in der Bruchwiesenstraße, auf Höhe der dortigen Autowaschstraße, ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen, welche die Bruchwiesenstraße in Fahrtrichtung Maudach befuhren. Im Bereich der Autowaschstraße beabsichtigte einer der beiden Fahrzeugführer, ein 52-jähriger Mann aus Ludwigshafen, mit seinem roten Mercedes-Benz GLE auf ein linksseitig gelegenes Grundstück einzufahren.

Im Rahmen dieses Manövers kollidierte das Fahrzeug des Mannes mit einem schwarzen VW Polo, an dessen Steuer ein 18-jähriger Mann saß. Beide Fahrzeuge kamen nach der Kollision der Gegenfahrbahn zum Stehen. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von 12.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 zu melden unter Telefon 0621 963-2122 oder per Email an piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Verkehrsunfallflucht mit leicht verletzter Person

Ludwigshafen-Mitte (ots) – Bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte am Freitag 20.01.2023 um 18:50 Uhr, beim rückwärts Rangieren einen Fußgänger in der Bahnhofstraße in Höhe der Hausnummer 33. Der Fußgänger verletzte sich hierbei leicht. Der 28-jährige Fußgänger war zur genannten Zeit im Begriff die Fahrbahn an der betreffenden Örtlichkeit zu überqueren.

Genau in diesem Moment setzte der Fahrer eines weißen PKW, Peugeot 208, Baujahr 2012-2019, mit Ludwigshafener Kennzeichen zurück und touchierte den Fußgänger im Beckenbereich. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle.

Sachdienliche Hinweise insbesondere hinsichtlich des Kennzeichens des flüchtigen Fahrzeugs sowie einer Beschreibung des Fahrzeugführers nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621/963-2122 oder per Email piludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – Am Samstag 21.01.2023 befuhren gegen 16:28 Uhr, mehrere Fahrzeuge hintereinander die Hohenzollernstraße in Fahrtrichtung Bgm.-Grünzweig-Straße. Dabei überholte ein 55-jähriger Ludwigshafener ein Fahrzeug. Beim Wiedereinscheren touchierte er das Heck, eines dann vor ihm fahrenden 51-Jährigen aus Limburgerhof.

Unfallursache dürfte die Alkoholisierung des 55-Jährigen gewesen sein. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Der Fahrer muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Im wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.

Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 4.000 Euro geschätzt.