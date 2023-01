Zu schnell und zu betrunken (siehe Foto)

Birkenhördt (ots) – Um 05:30 Uhr am 22.1.23 befuhr ein 27-jähriger PKW-Fahrer die Hauptstraße in Birkenhördt in Fahrtrichtung Lauterschwan. In einer Linkskurve verlor er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und übermäßigem Alkoholkonsum auf der Schnee glatten Straße die Gewalt über seinen PKW und rutschte auf das linke Fahrzeugheck eines ordnungsgemäß geparkten PKW auf. Dieser wurde schwer beschädigt.

Im weiteren Verlauf steuerte der Unfallverursacher nach links, rutschte über die gesamte Fahrbahn und schlug links, nachdem er den Gehweg komplett überquert hatte, in eine Mauer ein. Danach steuerte er sein Fahrzeug wieder nach rechts und wäre erneut mit geparkten Fahrzeugen kollidiert, wenn er nicht nach links gezogen hätte.

Erneut fuhr er links auf den Gehweg auf, bevor er gegen lenkte und nach einer letzten Rutschpartie über die gesamte Fahrbahn am rechten Fahrbahnrand fahrunfähig liegen blieb. An dem PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 7.000-10.000 EUR. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Da der Unfallverursacher außerdem deutlich unter Alkoholeinwirkung stand, wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt und mit einer Anzeige der Staatsanwaltschaft zugeleitet. Zum Glück war zu diesen frühen Morgenstunden dort kein Fußgänger unterwegs.

Unfall durch Wildschwein

B10/Siebeldingen (ots) – Zu einem Frontalzusammenstoß mit einem Wildschwein kam es am Sonntagmorgen (22.01.23) gegen 04:00 Uhr auf der B10 in Fahrtrichtung Pirmasens. Der 28-jährige Autofahrer aus Zweibrücken kam mit dem Schrecken davon.

Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 EUR. Das Wildschwein trottete nach dem Zusammenstoß davon. Der zuständige Jagdpächter wurde zwecks Nachschau verständigt.

Unfall durch Schneematsch

A65/Edesheim (ots) – Zu einem Auffahrunfall mit einem Gesamtschaden von etwa 3.500 EUR kam es am Samstag (21.01.2023) gegen 10:35 Uhr auf der A65. Zu diesem Zeitpunkt fuhr eine 40-Jährige aus Pforzheim mit ihrem PKW in Richtung Ludwigshafen.

Als sie auf Höhe Edesheim verkehrsbedingt bremsen musste, fuhr ihr ein 22-Jähriger aus Neustadt/Weinstraße mit seinem Auto auf. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Ursache für den Unfall dürfte nicht angepasste Geschwindigkeit bei den vorliegenden Witterungsverhältnissen sein.

Versuchter Einbruch in Sportheim

Gommersheim (ots) – Zu einem versuchten Einbruch in ein Sportheim in der Gartenstraße kam es von Freitag auf Samstag (20.ß1.- 21.01.23) im Zeitraum 23-11:00 Uhr. Zunächst wurde versucht, ein Fenster des Gebäudes aufzuhebeln. Als dies misslang, entwendeten die Täter drei Leuchtröhren und ein Stromkabel aus dem Außenbereich.

Insgesamt entstand so ein Schaden von etwa 530 EUR. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Edenkoben unter 06323 / 955-0 oder unter piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.

Unfall durch Eisplatten

B10/Landau (ots) – Etwa 2.000 EUR Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls auf der B10 vom Samstagmorgen (21.01.2023) gegen 09:00 Uhr. Zuvor war eine 45-jährige Autofahrerin aus Zweibrücken in Richtung Pirmasens unterwegs, als auf Höhe Godramstein vom vor ihr fahrenden LKW plötzlich Schnee und Eisplatten herabfielen.

Durch die Kollision wurde der PKW der Frau an der Front beschädigt. Der LKW-Fahrer setzte seine Fahrt fort, weshalb die Polizei Edenkoben wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.