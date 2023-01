Körperverletzung in der Innenstadt

Speyer (ots) – Am Sonntagmorgen gegen 04:55 Uhr kam es im Bereich der Kutschergasse in Speyer zu einer Schlägerei. Ein bisher unbekannter Mann hat hierbei zunächst eine 29-Jährige Frau belästigt. Zwei Männer im Alter von 48 und 51 Jahre eilten daraufhin der Frau zur Hilfe.

Der unbekannte Täter schlug daraufhin mehrfach auf beide Zeugen ein, bedrohte sie mit dem Tode und flüchtete im Anschluss von der Örtlichkeit. Der Täter konnte im Nahbereich nicht mehr angetroffen werden. Beide Geschädigten blieben hierbei unverletzt.

Die Polizei bittet bislang unbekannte Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können sich bei der Polizei Speyer unter 06232/137-0 oder per E-Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.

Einbruchsversuch in Mehrfamilienhaus

Speyer (ots) – Im Tatzeitraum vom 21.01.2023 09:00 Uhr bis 14:15 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter eine Hauseingangstür eines Mehrfamilienhaus in der Landauer Straße in Speyer aufzuhebeln. Aufgrund der massiven Eingangstür scheiterte dieses Vorhaben jedoch. Es entstand Sachschaden in Höhe von 100 EUR.

Wer hat verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet bislang unbekannte Zeugen sich bei der Polizei Speyer unter 06232/137-0 oder per E-Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.