Verkehrschaos bleibt nach erneutem Schneefall aus

Worms (ots) – Am späten Samstag 21.01.2023 kam es im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Worms, aufgrund des erneut einsetzenden Schneefalls zu insgesamt 3 witterungsbedingten Verkehrsunfällen mit Sachschaden. Bei einem Unfall wurde eine Person leicht verletzt. Ein Fahrzeug kam aufgrund vermutlich nicht angepasster Geschwindigkeit auf der K 3 von der Fahrbahn ab und fuhr in einen Weinberg.

Beim zweiten Fall geriet der Fahrer beim Spurwechsel auf einen vereisten Bereich der Fahrbahn und kollidierte im Anschluss mit der Leitplanke in der Verlängerung der Kolpingstraße in Richtung B 47. Bei dem Unfall in Andreasstraße befuhr ein 20-jähriger VW Passat-Fahrer aus dem Kreis Alzey-Worms die Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Andreasstraße.

Der Wartepflichtige VW Passat kam aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse, trotz Winterbereifung, nicht rechtzeitig zum Stehen und rutschte mit seinem Fahrzeug in den Einmündungsbereich Bahnhofstraße/Andreasstraße. Daraufhin kommt es zur Kollision mit einem herannahenden VW Polo.

Durch den Aufprall entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen, die 30-jährige Beifahrerin aus Worms des VW Polo erlitt leichte Schmerzen im linken Bein, während die 26-jährige Fahrerin des VW Polo, ebenfalls aus Worms, und der 20-jährige Unfallverursacher unverletzt blieben.

Beachten Sie bei dieser Witterung folgende Regeln:

Befreien Sie vor Fahrtantritt Ihr Fahrzeug komplett von Schnee und Eis.

Lassen Sie Ihren Wagen nicht im Stand warmlaufen.

Warten Sie mit dem Umrüsten auf Winterreifen keinesfalls bis zum ersten Schnee, sondern wechseln Sie rechtzeitig. Die Regel „O bis O“, Ostern bis Oktober, kann dabei als Anhaltspunkt genutzt werden.

Achten Sie auf einen einwandfreien technischen Zustand Ihres Fahrzeugs, insbesondere die Beleuchtung und den Frostschutz in der Scheibenwaschanlage.

Passen Sie stets ihre Geschwindigkeit den herrschenden Straßen- und Sichtverhältnissen an. Sonst drohen bei einem Unfall 145 Euro Bußgeld und 1 Punkt.

Einbruch durch das Kellerfenster

Gabsheim (ots) – Als die Bewohner eines Einfamilienhauses in Gabsheim in der Ulmenstraße in der heutigen Nacht gegen 24 Uhr nach Hause zurückkehrten, stellten sie fest, dass das Kellerfenster aufgehebelt war. Die inneren Räumlichkeiten wurden nach Wertgegenständen durchsucht. Die genaue Schadenshöhe konnte noch nicht beziffert werden.

Die Kriminalpolizei Mainz hat die Ermittlungen aufgenommen, Spuren wurden gesichert. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei Alzey unter der Rufnummer 06731-9110 in Verbindung zu setzen.