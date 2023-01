Zeugen gesucht nach Einbruch in Einfamilienhaus

Neckarbischofsheim (ots) – Bislang unbekannte Täter brachen am Samstag in der Zeit zwischen 10-18.00 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Forlenstraße ein. Hierbei durchwühlten sie das ganze Haus und entwendeten mehrere hochpreisige Wertgegenstände, unter anderem hochwertige Uhren und Handtaschen.

Danach gelang den Tätern unerkannt die Flucht. Zeugen, die etwas Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich unter 07261-6900 mit dem Polizeirevier Sinsheim in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B39

Schwetzingen (ots) – Am Samstag 21.01.2023 kam es im Bereich Schwetzingen, auf der B39, zwischen Schwetzingen und Hockenheim, zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der 31-jährige Unfallverursacher kam mit seinem Honda Accord vermutlich aufgrund einer bestehenden Alkoholisierung nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der Mittelleitplanke und kam letztlich zwischen beiden Fahrstreifen der Fahrbahn zum Stillstand.

Durch den Aufprall wurden der Fahrzeug-Führer selbst sowie dessen zwei Mitfahrer im Alter von 20 und 34 Jahren leicht verletzt. Alle Personen kamen zum Zwecke der weiteren Abklärung und medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser. Zur Erstversorgung der Verletzten waren am Unfallort mehrere Rettungskräfte als auch die Feuerwehr eingesetzt.

Ferner wurde die Straßenmeisterei Wiesloch alarmiert, welche die Unfallstelle noch weiter absicherte. Das Unfallfahrzeug erlitt einen Totalschaden und musste vom Unfallort abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden konnte bislang nicht beziffert werden.

Zum Zwecke Unfallaufnahme musste die B39 auch zeitweise gesperrt werden. Die endgültige Freigabe der Strecke erfolgte wieder ab 23:30 Uhr.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort beim Eberbacher Kaufland

Eberbach (ots) – Am Freitag 20.01.2023 gegen 16:45 Uhr kam es in Eberbach, im Bereich des Einkaufmarktes Kaufland, in der Straße Neuer Weg-Nord, zu einem unerlaubten Entfernen von der Unfallstelle. Der Verursacher fuhr hierbei mit seinem Pkw (VW, UP, weiss) beim rückwärtigen Ausparken aus einer Parklücke und beschädigte ein rechts, in der angrenzenden Parklücke, abgestelltes anderweitiges Fahrzeug, im hinteren linken Heckbereich.

Der Fahrzeug-Führer des geschädigten Fahrzeuges verlies wohl kurz darauf, vermutlich ohne Kenntnis über den Schaden an seinem Pkw, den Parkplatz des Einkaufmarktes.

Der Unfallverursacher ist inzwischen bei der Polizei bekannt geworden. Der geschädigte Pkw-Fahrer ist zurzeit noch unbekannt. Zum Zwecke der weiteren Ermittlungsmaßnahmen und zur Wahrung der zivilrechtlichen Schadensregulierungsansprüche bittet die Polizei nun um Mithilfe.

Die Polizei bittet deshalb Zeugen, welche sachdienliche Angaben zum Vorfall machen, sich beim Polizeirevier Eberbach, unter Tel: 06271/9210-0 zu melden.