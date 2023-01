Neustadt: „Welcome to a new age“ – Konzert der Bläserphilharmonie Deutsche Weinstraße

Neustadt an der Weinstraße – Unter dem Konzertmotto „Welcome to a new age“ startete die Bläserphilharmonie Deutsche Weinstraße am 21.01.2023 ins neue Jahr.

Die Moderatoren Lothar Glasmann und Martha Koziol begrüßten das Publikum nach drei Jahren Corona-bedingter Pause im Neustadter Saalbau.

Nach dem Eröffnungsstück „Overture to a new age“ führte die musikalische Reise nach Paris mit dem Titel „Paris Sketches“. Danach ging es nach New York an den Broadway mit dem Bernstein-Musical „Wonderful Town“. In Musik umgesetzte Meditation stand nun auf dem Programm mit dem Konzertwerk „Cantus (Song of the Night)“, dann folgte das latein-amerikanische Werk „Danzon No. 2“.

Thomas Kuhn, Dirigent und musikalischer Leiter des ca. 85-köpfigen Orchesters, dankte dem Publikum sowie seinen Musikerinnen und Musikern. Nach den für die Kulturschaffenden und -liebenden so harten, stillen und traurigen letzten Jahren war es ein tolles und phantastisches Gefühl, wieder im Saalbau vor Publikum spielen zu können, so Thomas Kuhn. Mit zwei Zugaben, einer Hochzeitsserenade und „Wedding dance“, klang der Abend aus.