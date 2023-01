Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 22.01.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Berauschter Verkehrsteilnehmer verursacht Verkehrsunfall und flüchtet

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Morgen des 22.01.2023 gegen 05:00 Uhr kam es in der Neubergstraße in 67435 Neustadt/Wstr. zu einem Verkehrsunfall. Ein zunächst unbekannter Fahrzeugführer stieß mit seinem PKW gegen einen am Straßenrand geparkten PKW und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Durch einen aufmerksamen Zeugen konnte der Knall des Zusammenstoßes wahrgenommen und hiesige Dienststelle informiert werden. Im Rahmen einer sofortigen Fahndung konnte zunächst das Kennzeichen des Flüchtigen an der Unfallörtlichkeit aufgefunden werden. Wenige Zeit später konnte auch der flüchtige, 23-jährige Mann aus Neustadt mit seinem PKW durch eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Neustadt kontrolliert werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab hierbei einen Wert über 1,5 Promille. Weiterhin räumte der Fahrer den Konsum von Betäubungsmitteln ein. Ihm wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen, der Fahrzeugschlüssel, sowie der Führerschein wurden sichergestellt. Den Fahrer erwarten nun mehrere Strafanzeigen, u.a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Verkehrsunfallflucht und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):