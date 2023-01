Landau: Die Polizei-News

Sachbeschädigung durch Graffiti

Landau (ots) – In der Nacht vom 19.01.2023 auf den 20.01.2023 kam es zu Sachbeschädigungen mittels Graffiti. Unbekannte besprühten einen Pkw und zwei Hauswände „an der Kreuzmühle“ in Landau. Zudem wurde der besagte Pkw mittels unbekanntem Gegenstand verkratzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Landau unter der Tel-Nr: 06341/287-0 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Mit einer Flasche eine Autoscheibe eingeworfen

Landau (ots) …hat ein bisher unbekannter Täter vermutlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Birkenstraße in Landau. Wer Hinweise zum Tathergang geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeiinspektion Landau.

Witterungsbedingte Verkehrsunfälle

Landau (ots) – Aufgrund der winterlichen Witterungsbedingungen kam es im Zuständigkeitsgebiet der Polizeiinspektion Landau in der Nacht vom 20.01. auf 21.03.2023 zu insgesamt 4 entsprechenden Verkehrsunfällen. Hierbei wurde eine Person leicht verletzt.

Der Gesamtschaden beträgt ca. 15.000 EUR.

Verkehrskontrollen

Landau (ots) – Am 20.01.2023 wurden im Zeitraum von 08:30 Uhr bis 14:00 Uhr Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt „Ablenkung im Straßenverkehr“ durchgeführt. Hierbei wurden insgesamt 33 Ordnungswidrigkeiten festgestellt und entsprechend geahndet.