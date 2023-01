Ludwigshafen-Hemshof (ots) – Am Samstag 21.01.2023 gegen 02:15 Uhr wurde der Polizei ein Mann mit Schussverletzungen gemeldet. Die sofort eingesetzten starken Polizeikräfte fanden den verletzten 25-Jährigen in der Hartmannstraße. Er war schwer verletzt und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand nicht.

Die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei haben die Ermittlungen zur Identifizierung des Täters sowie den Hintergründen und Umständen der Tat aufgenommen.

Zuvor gegen 02 Uhr wurde eine Schlägerei zwischen mehreren Personen in der Dessauer Straße vor einer Gaststätte gemeldet. Ob ein Zusammenhang besteht ist, noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Staatsanwaltschaft und Polizei bitten zur Tataufklärung um Ihre Mithilfe:

Wer kann Hinweise zu dem Sachverhalt geben?

Wer hat am Samstag (21.01.2023), zwischen 1:30 Uhr und 2:30 Uhr, in der Hartmannstraße (insbesondere zwischen Kanal- und Marienstraße) oder der Dessauer Straße (Bereich Friedrich-Engelhorn-Platz und Mottstraße) etwas beobachtet, das mit der Tat in Zusammenhang stehen könnte oder hat sonstige verdächtige Beobachtungen gemacht?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter Tel: 0621 963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.