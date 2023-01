Witterungsbedingt Unfälle im Dienstgebiet

Speyer (ots) – In der Nacht vom 20.01.2023 auf den 21.02.2023 kam es aufgrund des Schneefalls, sowie der Glätte zu mehreren Verkehrsunfällen im Dienstgebiet der PI Speyer. Hierbei rutschten mehrerer Fahrzeugführer gegen die Leitplanken. Hierbei wurden fünf PKW’s beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 40.000 EUR geschätzt.

In der Geibstraße kam es zu einer Kollision zwischen zwei Pkw´s. Dabei rutschte ein 68-jähriger Mann mit seinem Opel im Kurvenbereich auf einen entgegenkommenden Seat einer 29-jährigen Frau. Bei dem Zusammenstoß wurde keiner Verletzt. Beide Pkws waren nur bedingt fahrbereit. Es entstand Sachschaden in Höhe von 12.000 EUR.

Die Polizei warnt und rät:

Rechnen Sie immer mit stellenweise glatter Fahrbahn und langen Bremswegen.

Passen Sie Ihre Geschwindigkeit an die Witterungsverhältnisse an. Seien Sie an Fußgängerüberwegen oder an schwer einsehbaren Stellen besonders bremsbereit.

Fahren Sie nicht überall mit der zulässigen Höchstgeschwindigkeit, da diese nur bei günstigsten Bedingungen gilt.

Bewegen Sie Ihr Fahrzeug bei Schnee, Eis oder Glätte ausschließlich mit Winterreifen oder Ganzjahresreifen, die das Schneeflockensymbol mit den drei Berggipfeln aufweisen.

Achten Sie besonders bei Winterreifen auf eine ausreichende Profiltiefe. Bereits bei einer Profiltiefe von weniger als vier Millimetern verlängert sich Ihr Bremsweg deutlich.

Der „Zebrastreifen“ ist ein Fußgängerüberweg. Steigen Sie hier als Radfahrer ab und vergewissern Sie sich, ob der Weg frei ist.

Fahren Sie als Radfahrer bei zwei Radwegen immer auf dem für Sie rechten Radweg. Autofahrer rechnen andernfalls nicht mit Ihnen und übersehen Sie leicht.

Tageswohnungseinbruch

Speyer (ots) – Im Tatzeitraum vom 20.01.2023 17:30-20 Uhr gelangten bislang unbekannte Täter in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Hans-Stempel-Straße in Speyer. Nachdem mehrere Versuche eine Tür aufzuhebeln scheiterten, wurde eine Glasscheibe eingeschlagen, sodass die unbekannten Täter die Tür dann öffnen konnten. Die Wohnung wurde betreten und sämtliche Schränke durchwühlt. Es wurde Bargeld und Schmuck im Wert von 3.500EUR entwendet.

Wer hat verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen sich bei der Polizei Speyer unter 06232/137-0 oder per E-Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.

Betrugsmasche „Gewinnspiel‘

Speyer (ots) – Ein 67-Jähriger Geschädigter aus Speyer erstattete eine Anzeige wegen Betrugs in Höhe von 4.500 EUR zu seinem Nachteil. Der Geschädigte hat hierbei am 11.01.2023 gegen 10:00 Uhr einen Anruf einer männlichen Person erhalten, welche dem Geschädigten vorspielte, dass er noch 4.500 EUR für Lotto-Schulden bezahlen müsse. Der Geschädigte überwies im Anschluss 4.500 EUR auf ein ausländisches Konto.

Nachdem der Geschädigte anschließend mehrmals von einer männlichen Person telefonisch kontaktiert und er angewiesen wurde zur Bank zu gehen, um weitere Summen zu überweisen, wurde er misstrauisch und wandte sich an die Polizei.

Die Polizei rät: -Wenn Sie von einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie diese nicht automatisch ab. -Werden Sie misstrauisch, wenn Sie über Messenger-Dienste zu Geldzahlungen aufgefordert werden -Sprechen Sie in Ihrer Familie und Ihrem Umfeld über solche Taten und klären Sie insbesondere ältere Personen auf. -Gehen Sie sensibel mit Ihren persönlichen Daten um. Tätigen Sie grundsätzlich keine Banküberweisungen auf Ihnen unbekannten Konten. -Wenn Sie von einem vermeintlichen Familienmitglied kontaktiert werden, stellen Sie Kontrollfragen und kontaktieren Sie ihre Kinder über die vermeintlich „alte“ Rufnummer.

Es gibt leider noch eine Vielzahl weiterer Betrugsvarianten, nicht nur am Telefon. Hier wird über diese Phänomene umfassend informiert und es gibt gute Präventionstipps: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

Verkehrsunfall-Zeugenaufruf

Speyer (ots) – Am Freitag 20.01.2023 um 08:21 Uhr kam es in der Friedrich-Ebert-Straße in Speyer zu einem möglichen Verkehrsunfall. An der Kreuzung zur Theodor-Heuss-Straße bog ein roter Peugeot in die Dudenhofer Straße ab und touchierte hierbei ein etwa 16-Jähriges Mädchen auf einem Fahrrad, welches die Fahrbahn überquerte.

Nach dem Zusammenstoß seien sowohl die Fahrradfahrerin, als auch der PKW weiter gefahren. Dies wurde von 2 unabhängigen Zeugen beobachtet. An dem PKW ist ersten Ermittlungen zufolge, kein Schaden entstanden.

Die Polizei bittet bislang unbekannte Zeugen sowie die Fahrradfahrerin sich bei der Polizei Speyer unter 06232/137-0 oder per E-Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.