Bedrohung mittels Schusswaffe

Worms (ots) – Am Samstag 21.01.2023 gegen 19.00 Uhr, wurde ein Paar durch einen fremden Mann ohne ersichtlichen Grund mittels einer Schusswaffe bedroht, wobei dieser auch einen Schuss in die Luft abgab. Die beiden Geschädigten flüchteten sofort und alarmierten die Polizei. Die Tat geschah in der Carl-Schurz-Straße/Höhe Westend-Grundschule.

Trotz einer sehr guten Beschreibung und einer sofortigen Fahndung mit mehreren Streifenwagen konnte der Täter nicht angetroffen werden.

Täterbeschreibung:

Männliche Person, ca. 170 cm groß, ca. 50 Jahre alt, schwarze Hose und Jacke, kurze graue Haare und 3-Tage-Bart.

Wer sachdienliche Angaben zu dem Vorfall oder der Person machen kann, möchte sich bitte bei der Polizei Worms melden.

Kreis Alzey-Worms

Ohne Licht, aber dafür mit Handy unterwegs

Alzey (ots) – Am Donnerstag 19.01.2023 staunte gegen 17:30 Uhr eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Alzey nicht schlecht, als ihnen auf der L401 zwischen Albig und Alzey ein PKW ohne Frontbeleuchtung entgegenkam. Die Streife versuchte die 23-jährige Fahrzeugführerin aus dem Landkreis Alzey-Worms vorab durch mehrere Lichthupen auf ihr fehlendes Frontlicht aufmerksam zu machen.

Auf den Hinweis reagierte die junge Dame zwar nicht, dafür konnte die Streife aber erkennen, dass sie ihr Mobiltelefon während der Fahrt benutzte. Es folgte eine Verkehrskontrolle, bei der die Fahrzeugführerin über ihr fehlendes Abblendlicht informiert wurde und dies für die weitere Fahrt auch einschaltete. Bezüglich der Benutzung des Mobiltelefons droht ihr nun ein Bußgeld.