Pkw streift 12-jährige Radfahrerin und entfernt sich unerlaubt

Walldorf (ots) – Am Donnerstag 19.01.2023 gegen 19.08 Uhr, befuhr eine 12-jährige mit ihrem Fahrrad die Kurpfalzstraße in südlicher Richtung. An der Kreuzung Rheinstraße oder Hintere Grabenstraße missachtete ein Pkw Fahrer die Vorfahrt der Radfahrerin und streift ihr Vorderrad.

Anschließend hatte der Unfallverursacher noch ein kurzes Gespräch mit der Radfahrerin und entfernt sich dann. Die Radfahrerin wurde durch den Unfall nicht verletzt, ihr Fahrrad wurde aber beschädigt.

Bei dem Unfallfahrzeug handelt es sich um ein weißen Geländewagen/SUV.Der Fahrzeugführer ist männlich, ca. 60 Jahre, hat weißes Haar, eine Glatze mit Haarkranz, einen Schnauzbart und trug zum Unfallzeitpunkt ein braunes Oberteil und eine blaue Jeans.

Zeugen die den Vorgang beobachtetet haben oder Hinweise auf die Identität des Fahrzeugführers geben können werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06222-57090 bei dem Polizeirevier Wiesloch zu melden.

LKW kommt von der Fahrspur ab – Fahrbahnsperrung beendet

Heddesheim (ots) – Der verunfallte Sattelzug wurde fachgerecht geborgen und von der Unfallstelle abgeschleppt. Die in diesem Bezug erforderliche Fahrbahnsperrung wurde aufgehoben.

Aufgrund der Maßnahmen und der Umleitungssituation vor Ort kam es zu leichten Verkehrsstockungen, diese können gegebenenfalls noch etwas andauern.

Vorherige Meldung:

(ots) – Am 21.01.2023 gegen 08:15 Uhr kam es auf der BAB 5, zwischen der Anschlussstelle Hirschberg und dem Autobahnkreuz Weinheim, in nördlicher Fahrtrichtung, zu einem Verkehrsunfallgeschehen mit einem Sattelzug. Ein 43-jähriger LKW-Fahrer erkannte auf dem Standstreifen einen verunfallten anderweitigen LKW und versuchte daraufhin zu bremsen.

Infolge einer vereisten Fahrbahn verlor jener Fahrer die Kontrolle über den geführten Sattelzug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit den dortigen Leitschutzplanken. Der Sattelauflieger stellte sich quer über den rechten Fahrstreifen und Standstreifen. Die Zugmaschine kam entgegengesetzt zur gegebenen Fahrtrichtung zum Stillstand.

Durch den Zusammenstoß wurden mehrere Leitschutzplankenelemente beschädigt und teilweise auch aus der Verankerung gerissen. Der Gesamtschaden wurde auf ca. 58.000 Euro geschätzt. Der verunfallte Sattelzug selbst ist nicht mehr fahrbereit, muss geborgen und von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen und leicht verletzten Personen

Nußloch/B3 (ots) – Am Samstag 21.01.2023 gegen ca. 05:50 Uhr ereignete sich auf der B3, zwischen Nußloch und St. Ilgen, ein Verkehrsunfall mit Folgeunfall, unter Beteiligung von mehreren Fahrzeugen. Aufgrund der Witterung (Glätte) kam eine 23-jährige Fzg-Führerin mit ihrem BMW von der Fahrbahn ab und kolliderte mit der Leitplanke.

Ein nachfolgender 44-jähriger Pkw-Fahrer (VW Caddy) nahm diesen Verkehrsunfall, in Verbindung mit der gegeben Glätte vor Ort, vermutlich zu spät wahr, kam nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und prallte auf den verunfallten BMW.

In Folge des Aufpralls und der bestehenden Glätte kam der VW auf die Gegenfahrbahn und kolliderte weiterhin mit einem dort entgegenkommenden 43-jährigen Opel-Fahrer. Der Opel wiederum wurde aufgrund des Zusammenstoßes auf dem ihm nachfolgenden Pkw (Dacia) eines 19-jährigen Mannes aufgeschoben.

Zur Unfallaufnahme musste die B3 gesperrt werden und wurde gegen 08:00 Uhr wieder freigegeben. Bei dem Unfallgeschehen wurden insgesamt 4 Personen leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Abklärung/Versorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Alle beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden von der Unfallstelle abgeschleppt. Der Gesamtschaden wurde auf ca. 22.000 Euro geschätzt. Ferner wurde die Straßenmeister Wiesloch verständigt, welche die Unfallstelle räumte und abstreute.