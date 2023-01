Polizeiliche Unfallbilanz nach Wintereinbruch

Mannheim (ots) – In Folge der Rückkehr des Winters mit entsprechend niedrigen Temperaturen, sowie dem am Freitag 20.01.2023 einsetzenden starken Schneefalls und den damit verbundenen widrigen Straßenverhältnissen kam es im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Mannheim zu einer Vielzahl von Verkehrsunfällen.

Insgesamt wurden im Zeitraum von 18-08.00 Uhr ca. 50 Verkehrsunfälle polizeiliche aufgenommen. Größtenteils blieb es jedoch bei Blechschäden. Lediglich bei 4 Verkehrsunfällen wurden insgesamt 8 Personen leicht verletzt. Es entstand insgesamt ein geschätzter Sachschaden von knapp 170.000 Euro. Weitere besondere Ereignisse im Zusammenhang der Witterungslage waren nicht zu verzeichnen.

Fahrzeug kommt von Fahrbahn ab und landet im Schleusenbecken

Mannheim (ots) – Am Freitag 20.01.2023 gegen 21.10 Uhr, kam ein 18-jähriger mit seinem SEAT aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in der Inselstraße von der Fahrbahn ab. Es durchbrach ein Geländer, stürzte ca. 5 m eine Böschung hinab und überschlug sich hierbei mehrfach.

Das Fahrzeug kam schließlich am Beckenufer zum Stillstand, wobei es teilweise bereits im Wasser stand. Der Fahrzeugführer kam mit leichten Verletzungen in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 8.000 Euro.

Aufgrund der schwierigen Endstellung des Fahrzeugs musste dieses durch die Feuerwehr mit einem Kran geborgen werden. Der Schiffsverkehr wurde durch die Bergungsarbeiten nicht eingeschränkt.