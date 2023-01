Nach Unfall einfach weg

Pleisweiler-Oberhofen (ots) – Am 20.1., in der Zeit von 18-18:30 Uhr, wurde ein auf dem Parkplatz am LIDL abgestellter grauer/silberner PKW der Marke Mercedes Benz mit SÜW-Kennzeichen beschädigt. Augenscheinlich stieß ein anderer Kunde mit seinem Einkaufswagen gg. die Stoßstange hinten rechts und drückte diese ein. Der Schaden beträgt ca. 150 EUR.

Zeugen bitte bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern, Tel.: 0634393340 melden.

Versuchter Einbruchsdiebstahl

Bad Bergzabern (ots) – Wie erst jetzt bekannt wurde, versuchten Personen vom 15.01.-20.01.23 eine Garagentür in der Schillerstraße aufzuhebeln. Die Täter scheiterten. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 200 EUR. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern,

Tel.: 0634393340 zu melden.

Diebstahl aus Firmenfahrzeug

Bad Bergzabern (ots) – Vom 18.01. auf den 19.01.2023 wurden aus einem in der Saarstraße abgestellten VW Crafter mit SÜW-Kennzeichen zwei Akkuschrauber der Marke „Dewalt“ im Gesamtwert von ca. 300 EUR entwendet. Das Fahrzeug war leider unverschlossen gewesen.

Zeugen bitte bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern, Tel: 0634393340 melden.