17-jähriger Anwohner unterstützt Polizei im Dauerschneefall

L236/Hargesheim (ots) – Am 20.01.2023 stellte gegen 19:00 Uhr eine Streife der Polizeiinspektion Bad Kreuznach zwei liegengebliebene LKW’s im Schneegestöber fest. Die LKW’s befuhren die L236 von Rüdesheim kommend in Fahrtrichtung BAB 61. Kurz nach dem Kreisverkehr Roxheim/Hargesheim befuhren die beiden LKW die dortige Steigung. Auf Grund des einsetzenden Schneefalls und der nicht geräumten Strecke fuhren sich die LKW’s an der Steigung fest.

Ein gefahrloses Vorbeifahren war für andere Verkehrsteilnehmer nicht mehr möglich. Auf Grund dessen mussten die Fahrzeuge im Kreisverkehr, sowie an den Zufahrten, umgeleitet werden, damit die LKW wieder rückwärts die Steigung runterrollen konnten.

Trotz diverser Anhaltesignale und mehrfacher Aufforderung den Kreisverkehr freizulassen, tasteten sich mehrere Verkehrsteilnehmer an den fünf Einmündungen des Kreisverkehrs immer wieder in diesen hinein.

Ein zu diesem Zeitpunkt vor Ort befindlicher 17-jähriger Anwohner aus Hargesheim beobachtete das dortige Vorgehen. Schließlich bat dieser den Beamten die Unterstützung bei der Sperrung an. Daraufhin stellte sich der 17-jährige ca. 25 Minuten im Dauerschneefall in eine Zufahrt zum Kreisverkehr und unterstützte bei der Sperrung des Kreisverkehrs. Hierdurch wurde die Behebung der Verkehrsbehinderung beschleunigt und die LKW’s konnten ihr Fahrt über eine Ausweichstrecke fortsetzen.

Wetterbedingte Unfälle

Kirn (ots) – Infolge einsetzender Schneefälle ergaben sich im Dienstgebiet der Polizei Kirn am 20.01.2023 im Zeitraum von 16-20:00 Uhr, 9 Verkehrsunfälle ohne Verletzte. Im Bereich der B41, höhe Bad Sobernheim kam es zeitweise zu Behinderungen durch liegengebliebene LKW.

Die Straßenmeistereien waren mit allen verfügbaren Kräften im Einsatz um die Verkehrswege zu räumen.