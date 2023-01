Neustadt: Sicherungsmaßnahmen im Verkehrsraum

Neustadt an der Weinstraße – Am Samstagmorgen, 21.01.2023, kam es an der Kreuzung Bauerndoktor-Gros- / Theodor-Heuss-Straße zu einer Verkehrsbehinderung. Durch die Scheelast und nicht mehr standhafter Befestigung fiel das Stahlseil mit der Lichterkette herunter und landete direkt auf dem gerade darunter durchfahrenden Schneepflug.

Der Fahrer hielt sofort an und verständigte die Feuerwehr. Der Löschzug Lachen-Speyerdorf sicherte die Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr ab und fordert über die Feuerwehreinsatzzentrale ein Hubrettungsgerät nach. Mit Hilfe des Hubrettungsgerätes konnte die Lichterkette, in ca. fünf Meter Höhe abgeklemmt sowie das defekte Stahltragseil entfernt werden.

Blockierte Fahrbahn durch Schneebruch

In der Straße am Weißen Haus gab ein größerer Ast unter der Schneelast nach und fiel auf die Straße. Die Straße, welche auch eine Feuerwehrzufahrt zu einem Wohnblock ist, wurde dadurch blockiert. Ein Bürger wurde auf die Situation aufmerksam und verständigte die Feuerwehr. Mit Hilfe einer Kettensäge wurde der Ast zerkleinert und auf die Seite geräumt. Um die Überreste des Astes kümmert sich die Stadtgärtnerei. Im Einsatz standen acht Einsatzkräfte mit zwei Fahrzeugen.

Unterstützung Winterdienst

Zu einer ungewollten Rutschparty kam es für einen Schneepflug am sogenannten „Schwimmbadbuckel“ im Diedesfelder Weg. Das Fahrzeug kam ins Rutschen und stellte sich quer zur Straße. Einsatzkräfte des Löschzuges Süd, welche sich wegen einer Veranstaltung im nahegelegenen Gerätehaus befanden, eilten der Schneepflugbesatzung zu Hilfe. Die Einsatzkräfte räumten den Schnee um das Winterdienstfahrzeug zur Seite. Des Weiteren streuten sie das Umfeld um das Fahrzeug großzügig mit Salz ab. Diese Maßnahmen der Feuerwehr zeigten Wirkung, sodass der Fahrer das Fahrzeug aus eigner Kraft aus der misslichen Situation befreit bekam. Der Einsatz war nach knapp einer halben Stunde abgearbeitet. Im Einsatz standen elf Einsatzkräfte mit zwei Fahrzeugen. Durch das Malheur entstand kein Sachschaden.