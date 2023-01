Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 21.01.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Weidenthal, Neidenfels: Witterungsbedingter Verkehrsunfall

B39 bei Weidenthal (ots) – Am 20.01.2023 gegen 22:46 Uhr kam es auf der B39 zwischen Weidenthal und Neidenfels zu einem witterungsbedingten Verkehrsunfall. Zwei PKW, welche in entgegengesetzte Richtung fuhren, kamen in einer Kurve aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei schneeglatter Straße ins Rutschen. Hierbei kollidierten die Fahrzeuge und es entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von ca. 5000 Euro. Die unverletzten Fahrzeugführer konnten die Unfallörtlichkeit selbständig verlassen.

Grünstadt: Mehrere witterungsbedingte Verkehrsunfälle

Grünstadt (ots) – Am Freitag, 20.01.2023, kam es in den Abendstunden aufgrund des starken Schneefalls zu insgesamt sechs Verkehrsunfällen im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Grünstadt, bei welchen glücklicherweise nur Blechschäden entstanden. Hierbei waren zwischen 17:45 Uhr – 18:30 Uhr drei Auffahrunfälle auf schneebedeckter Fahrbahn zu verzeichnen, welche sich auf der B 47 zwischen der BAB6 und Hettenleidelheim, auf der L 520 zwischen Wattenheim und Carlsberg und der L 453 zwischen Neuleiningen und Tiefenthal ereigneten. Es entstanden dabei Sachschäden zwischen ca. 1500 – 2000EUR. Gegen 18:30 Uhr kam im Bereich der Langgasse in Asselheim ein 34-Jähriger Pkw-Fahrer ebenfalls auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Rutschen und stieß dabei gegen einen geparkten Pkw. Die Schadenshöhe liegt bei ca. 2200EUR. Weiterhin kam gegen 18:40 Uhr eine 33-jährige Pkw-Fahrerin ins Rutschen, als sie von der Neuleininger Straße in Tiefenthal in den Eidechsenweg abbiegen wollte. Sie stieß dabei gegen eine Grundstückmauer. Es entstand hierbei ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 1100EUR. Schließlich kam gegen 22:20 Uhr eine 60-jährige Pkw-Fahrerin auf der L 453 zwischen Obersülzen und Dirmstein in einer Linkskurve im Bereich „Wörschberger Hohl“ von der winterglatten Fahrbahn ab. Hierbei touchierte die Pkw-Fahrerin einen Baum und beschädigte mehrere Wingertszeilen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 12000EUR. Der geschädigte Eigentümer der Wingertszeilen wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Grünstadt in Verbindung zu setzen. Bei allen Verkehrsunfällen hatten die unfallbeteiligten Pkw Winterreifen mit ausreichend Profiltiefe angebracht.

Grünstadt: Täter erbeuten Schmuck bei Einbruch in Einfamilienhaus

Grünstadt (ots) – Am Freitag bot sich einem 61-jährigen Hausbesitzer ein verheerendes Bild bei dessen Heimkehr. Im Verlauf des Nachmittags kam es zu einem Einbruch in das Einfamilienhaus am Stadtrand von Grünstadt in der Tiefenthaler Straße. Die unbekannte Täterschaft warf zunächst das Glas der rückseitigen Terrassentür mit einem Blumenkübel ein. Danach drangen die Unbekannten durch diese aufgebrochene Tür in das Gebäude ein. Alle Räume im Erdgeschoss und im oberen Geschoss wurden durchsucht. Sämtliche Schubladen und Schränke wurden aufgerissen und entleert. Aus dem Schlafzimmer der Geschädigten wurden verschiedener Schmuck und Bargeld im Gesamtwert von etwa 10000 Euro entwendet. Aus dem Schlafzimmer der 24-jährigen Tochter wurden nochmal Schmuck und Erbstücke im Wert von etwa 8000 Euro gestohlen. Danach entfernten sich die Einbrecher unerkannt vom Tatort. Die Ermittlungen hinsichtlich der Täter anhand der Spurenlage dauern noch an. Sachdienliche Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen melden Sie bitte der zuständigen Polizeiinspektion in Grünstadt.

