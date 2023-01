Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 20.01.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Schulwegkontrollen in der dunklen Jahreszeit

Bad Dürkheim (ots) – Zum Schutz unserer jungen Verkehrsteilnehmer wurden am Donnerstagmorgen gemäß dem Motto „Licht ist Pflicht“, am Gymnasium und der Realschule in Bad Dürkheim, Fahrradkontrollen durchgeführt. Die Beamten der Polizei Bad Dürkheim überprüften die Fahrräder hinsichtlich ihrer Verkehrssicherheit. Neben der Beleuchtung, den Bremsen, der Klingel und sämtlichen vorgeschriebenen Reflektoren wurde auch auf den richtigen und sicheren Sitz des Fahrradhelmes geachtet. Bei 48 kontrollierten Fahrrädern konnten insgesamt 20 Mängel festgestellt werden. Am häufigsten wurden die lichttechnischen Einrichtungen und fehlende Reflektoren bemängelt. Mehrfach mussten die jungen Radfahrer darauf hingewiesen werden, ich vorhandenes funktionsfähiges Licht auch einzuschalten. Auch wurden mehrere belehrende Gespräche geführt, da ein Fahrradhelm nicht vorhanden beziehungsweise am Lenker mitgeführt wurde. In diesem Zusammenhang möchte die Polizei die Eltern darauf hinweisen, dass das Tragen eines Helmes schwere Verletzungen verhindern und das Leben ihres Nachwuchses retten kann. Eltern sollten unbedingt darauf achten, dass ihr Kind einen geeigneten Fahrradhelm trägt. Bei mangelhaften Fahrrädern erhielten die betroffenen Kinder einen Mängelbericht. Sie bekommen somit die Gelegenheit, ihre Fahrräder zusammen mit ihren Eltern nachzurüsten und sich einer Nachkontrolle zu stellen. Insgesamt gesehen konnte aber sehr oft eine positive Rückmeldung an die jungen Radfahrer gegeben werden, da ihr Fahrrad in einem ordnungsgemäßen Zustand war und sie das Licht angeschaltet hatten.

Meckenheim: E-Scooter Fahrer unter Drogeneinfluss

Meckenheim (ots) – Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am 19.01.2023, gegen 11:10 Uhr in Meckenheim wurde ein 43-jähriger Mann aus Neustadt a.d.W. auf einem E-Scooter überprüft. Er wies Anzeichen von Betäubungsmittelkonsum auf, was mittels eines durchgeführten Schnelltests bestätigt wurde. Darüber hinaus wurden ca. 9 g Amfetamin in dem mitgeführten Rucksack aufgefunden und sichergestellt. Dem Fahrer wurde auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen. Es wurde ein Verfahren wegen Besitz von Betäubungsmittel und Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Ellerstadt: Erneut Briefkasten von Schule beschädigt

Ellerstadt (ots) – Nachdem bereits im Zeitraum vom 13.01.2023 bis 16.01.2023 der Briefkasten einer Schule in Ellerstadt in der Bahnstraße beschmiert und darin befindliche Post angesteckt wurde, kam es am 18.01.2023 zu einem erneuten Vorfall. Der Briefkasten der Schule wurde in der Zeit von 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr von bislang unbekannten Tätern mit einem bislang unbekannten Gegenstand gewaltsam geöffnet. Ob Post entwendet wurde, ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Es entstand ein Sachschaden von 50 Euro. Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtigte Personen wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Herxheim am Berg: Zu tief ins Glas geschaut

Herxheim am Berg (ots) – Am 19.01.2023 gegen 22:00 Uhr konnte in der Weinstraße in Herxheim am Berg die Fahrerin eines Nissan Juke einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Während der Kontrolle der 48-Jährigen konnten die Polizeibeamten Atemalkoholgeruch feststellen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,64 Promille. Auf der Dienststelle der Polizei Bad Dürkheim wurde ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest durchgeführt. Ihr Führerschein und die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Gegen sie wurde nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Altleiningen: Blinken hätte geholfen

Altleiningen (ots) – Am gestrigen Donnerstag (19.01.2023) gegen 07:40 Uhr kam es in der Hauptstraße zum Zusammenstoß zweier Fahrzeuge, bei dem Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro entstand. Eine 58 Jahre alte Autofahrerin wollte links an einem vermeintlich parkenden Pkw vorbeifahren. Als sich die Autos auf gleicher Höhe befanden, zog der 24 Jahre alte Fahrer des bis dahin stehenden Pkw nach links, um auf eine Parkfläche neben der Fahrbahn zu fahren und es kam zur Kollision. Seine Absicht nach links abzubiegen hatte der junge Mann vorher nicht durch Setzen des Fahrtrichtungsanzeigers angekündigt.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):