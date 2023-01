Einsatzkräfte beleidigt, eine Polizeibeamtin verletzt

Frankenthal (ots) – Am 18.01.2023, gegen 13:00 Uhr, kam es in der Peter-Rosegger-Straße in 67227 Frankenthal zu einem Einsatz des Rettungsdienstes, weil die dort verantwortliche Person randalierten würde. Im Rahmen des Einsatzes beleidigte die alkoholisierte Verantwortliche, eine 46-jährige Frau aus Frankenthal, mehrfach die Kräfte der Polizei.

Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme schlug die Frau einer Polizeibeamtin mit der Hand ins Gesicht, wodurch sie leicht verletzt wurde. Es wurde ein Strafverfahren gegen die Frau eröffnet.

Nach Abschluss der Maßnahmen wurde sie entlassen.