Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte

Germersheim (ots) – Am Donnerstag 19.01.2023 gegen 16:15 Uhr wurde die Polizei Germersheim aufgrund einer lautstark grölenden männlichen Person im Bereich des Parkplatzes des Fachmarktzentrums Germersheim verständigt. Der 20-jährige Mann aus Germersheim ließ sich auch nicht durch die Beamten der Polizei Germersheim beruhigen. Er stand augenscheinlich unter Alkoholeinfluss, baute sich drohend vor den Beamten auf und schrie laut herum.

Aufgrund seiner Alkoholisierung wurde ihm die Ingewahrsamnahme erklärt. Gegen die sich anschließende Fesselung sperrte sich der Mann aus Leibeskräften und trat gezielt nach den eingesetzten Beamten. Drei Beamte wurden durch die Tritte an Bauch und Kopf getroffen, sodass zusätzlich zu den Handfesseln Fußfesseln angelegt werden mussten.

Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Im Anschluss wurde er in Gewahrsam genommen. Die Polizeibeamten erlitten keine Verletzungen und konnten ihren Dienst fortsetzen.

Verkehrskontrollen in Dienstgebiet

Germersheim (ots) – Am Donnerstag 19.01.2023 führten Beamte der Polizei Germersheim Verkehrskontrollen in Germersheim, Lingenfeld, Bellheim und Rülzheim durch. Am Alten Hafen in Germersheim waren insgesamt 11 Autofahrer zu schnell unterwegs. In der Postgrabenstraße in Bellheim wurden 2 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt.

Bei einer Kontrolle des Durchfahrtverbots in der Straße „Am Hirschgraben“ in Lingenfeld wurden 5 Autofahrer verwarnt. Bei der Überwachung des Durchfahrtverbots in der Verlängerung der Karl-Silbernagel-Straße in Bellheim konnten keine Verstöße festgestellt werden.

Bei einem E-Scooterfahrer in Germersheim stellten die Beamten Anzeichen fest, welche auf einen Drogenkonsum hinwiesen, sodass eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet wurde.

Bei einer Kontrolle in der neuen Landstraße in Rülzheim händigte ein Autofahrer aus Neustadt a.d.W. einen gefälschten ausländischen Führerschein aus. Weitere Ermittlungen ergaben, dass er auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, sodass ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet wurde.

4 Autofahrer telefonierten während der Fahrt mit ihrem Mobiltelefon und müssen nun mit einem entsprechenden Bußgeld rechnen. Weiterhin ahndeten die Beamten bei den Kontrollen 13 Gurtverstöße und stellten 14 Mängelberichte aus.