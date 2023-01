Auto zerkratzt und Reifen zerstochen

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte zerkratzten in der Nacht von Mittwoch 18.01.2023 auf Donnerstag 19.01.2023 einen Seat und zerstachen einen Reifen. Das Fahrzeug war im Tatzeitraum in der Philipp-Scheidemann-Straße abgestellt.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf 4.000 Euro. Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621/963-2403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

18-Jähriger ohne Führerschein erwischt

Ludwigshafen (ots) – Ein 18-jähriger Autofahrer fiel am Donnerstagabend 19.01.2023 mit einer ungewohnten zögerlichen Fahrweise einer Polizeistreife in der Hauptstraße auf. Bei der Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der 18-Jährige keinen Führerschein besaß.

Der 18-jährige Halter des Fahrzeugs saß als Beifahrer neben dem Fahrer und überließ ihm den Pkw für eine Testfahrt. Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Zudem wird die Fahrerlaubnisbehörde informiert. Auch der 18-jährige Halter muss sich wegen der Zulassens einer Fahrt ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Auto erfasst Fußgängerinnen

Ludwigshafen (ots) – Ein 45-Jähriger bog mit seinem Pkw am Donnerstag 19.01.2023 gegen 18.15 Uhr in der Saarlandstraße ab und übersah hierbei 2 Fußgängerinnen auf der Fahrbahn. Beide Frauen wurden durch die Kollision leicht verletzt. An dem Pkw entstand kein Sachschaden.

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – Ein bislang unbekannter Autofahrer bog am Dienstag 17.01.2023, 11.20 Uhr, in einem zu engen Bogen in der Ernst-Lehmann-Straße ab und kollidierte hierbei mit einer 22-jährigen Autofahrerin. Anschließend fuhr der Mann weiter und flüchtete. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.500 Euro.

Der flüchtige Autofahrer war circa 50 Jahre alt und von kräftiger Statur. Er fuhr einen Hyundai mit Ludwigshafener Kennzeichen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Tel: 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Falsche Gewinnversprechen

Ludwigshafen (ots) – Ein 40-Jähriger fiel am Dienstag 17.01.2023 auf ein falsches Gewinnversprechen rein. Er wurde von einem Mann angerufen, der ihm ein Gewinn in Höhe von 39.000 Euro verkündete. Um das Geld zu bekommen, müsse er nur Google-Play-Karten in Höhe von 900 Euro kaufen. Im Anschluss würde der Gewinn überwiesen werden.

Der 40-Jährige kaufte die vereinbarten Google-Play-Karten und übermittelte die Guthabenkarten. Da der 40-Jährige nichts von dem Gewinn bisher sah, wurde er stutzig und kontaktierte die Polizei.

Mehr Glück hatte ein 69-Jähriger. Er wurde von einer unbekannten Frau angerufen, die ihm 39.000 Euro aus eine Gewinn versprach. Der 69-Jähriger erkannte sofort die Betrugsmasche und wendete sich direkt an die Polizei.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen: