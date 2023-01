Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Otterstadt (ots) – Am 19.01.2023 gegen 07: 00 Uhr befuhr ein 51-Jähriger mit seinem PKW die L534 kommend aus Waldsee in Fahrtrichtung Speyer. Aufgrund der glatten Fahrbahn verlor der Mann noch vor dem Kreisverkehr die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Fahrzeug drehte sich, rutschte rückwärts die Böschung herunter, touchierte einen Begrenzungsposten und stieß mit dem Heck gegen einen Baum.

Die Feuerwehr befreite den Mann aus seinem PKW, welcher auf der Seite zum Liegen kam. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem 51-Jährigen fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,97 Promille.

Der Mann wurde mit Schmerzen im Brustkorb und an der Halswirbelsäule durch den Rettungsdienst in ein nahgelegenes Krankenhaus verbracht. Dort wurde dem 51-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein des 51-Jährigen wurde beschlagnahmt. Während der gesamten Unfallaufnahme musste die Fahrbahn komplett gesperrt werden. Der PKW musste abgeschleppt werden es entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro

Versuchter Einbruch in Geschäft

Speyer (ots) – Unbekannte Täter versuchten in der Zeit vom 14.01.2023 bis 16.01.2023 in ein Geschäft am Schulplätzel einzubrechen. An der Notausgangstür und an der Haustür konnten Hebelmarken festgestellt werden.

Den Tätern gelang es nicht ins Innere zu kommen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.