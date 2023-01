Freinsheim: Spark – Die klassische Band am 12. Februar 2023

Freinsheim – Es wird spannend, nicht nur für die Besucher und Klassikfreunde, sondern auch für die Generation der Pop- und Rockmusik! Was vereint Bach, Vivaldi, Mozart und Co. mit der Rock-‘n‘-Roll-Szene und den Beatles? Die Großmeister des Barock mit Berio, dem Pionier der elektronischen Musik? Hier lässt sich dieser Spagat nicht erklären, Sie müssen es selbst hören und erfahren. Am 12. Februar 2023, 17:30 Uhr, im Von-Busch-Hof, Freinsheim.

Das SPARK-Quintett, gegründet 2007 und 2011 schon mit dem „ECHO Klassik“ ausgezeichnet, wird Ihnen diese abenteuerlustigen Performances voller Leidenschaft übermitteln. Dabei spielt an diesem Abend ein Instrument eine Hauptrolle, welches man gewöhnlich nur grauslich vorgetragen von Kinderhänden zu Weihnachtsfeiern erlebt – die Blockflöte! Aber wenn man mit diesem Instrument schon 1. Preise bei Wettbewerben in London und Montreal gewonnen hat, werden wohl die zu hörenden Klangunterschiede gewaltig sein.

Die Solisten unseres Abends sind: Andrea Ritter (Blockflöte), Daniel Koschitzki (Blockflöte, Melodica), Stefan Balazsovics (Violine, Viola), Victor Plumettaz (Violoncello) und Christian Fritz (Klavier).

Liebe Besucher, Sie erwartet ein klanglich faszinierendes Abenteuer, welches u. a. schon Frank-Walter Steinmeier im Schloss Bellevue begeisterte – warum sollte es dann nicht im Von-Busch-Hof ebenso sein?

Freuen Sie sich auf diese klassische Band am Sonntag, 12.02.2023, 17:30 Uhr, im Kulturzentrum Von-Busch-Hof in Freinsheim.

Über die Website vbh-konzertant.de können Sie Ihre Kartenbestellung tätigen.

Die Eintrittspreise sind wie folgt: Erwachsene € 23,50, Schüler/Studenten € 7,00.

Alternativ ist es auch möglich, über die Touristinformation i-Punkt der Verbandsgemeinde Freinsheim Karten mit Bezahlung durch Bankkarte zu erwerben.