Neustadt: Literaturvilla #35 am 09. Februar 2023

Neustadt an der Weinstraße – Am Donnerstag, 9. Februar 2023, findet um 19 Uhr mit „Das Ende der Romantik: Paris und die Mörder der Liebe“ die 35. Ausgabe der Literaturvilla im Kulturzentrum Herrenhof Mußbach statt.

Titel der Veranstaltung ist an das jüngst erschienene Krimidebüt des Neustadter Drehbuch-, Höhrspiel- und Krimiautors Markus B. Altmeyer angelehnt: „Paris und die Mörder der Liebe“. Wovon handelt der Kriminalroman? Es geht um Paris. Paris bei Nacht. Ein Partyboot kracht gegen einen Brückenpfeiler am Pont Neuf. Die Gäste, alle Mitarbeiter eines Social-Media-Konzerns, der sich durch eine Dating-App am Markt etabliert hat, wurden offenbar durch Liquid Ecstasy betäubt. Auch ein Todesopfer ist darunter: die Lobbyistin Laetitia Vicault – ein Versehen? Als kurz darauf sämtliche User-Daten und Chatverläufe der Dating-App veröffentlicht werden, kommen verheimlichte Affären, verschwiegene Seitensprünge und Sexbeziehungen der Pariser Bevölkerung ans Tageslicht. Ein Fall, der für Kommissar Lafargue zu einem persönlichen Albtraum wird.

Markus B. Altmayer

Der Kriminalroman „Paris und die Mörder der Liebe“ ist unter dem französischen Pseudonym Frédéric Breton des Autors Markus B. Altmeyers erschienen. Musikalisch und atmosphärisch entsprechend begleitet wird der Abend vom Pianisten Jens Barth am Konzertflügel.

Jens Barth

Der Eintrittspreis kann frei gewählt werden: Jede/r zahlt so viel sie/er kann und will. Empfohlener Richtpreis ist € 5,-. Schüler, Studierende und Azubis haben grundsätzlich freien Eintritt. Es gibt keinen Vorverkauf, nur eine Abendkasse.

Zudem kann man an der Lesung ab 19 Uhr unter folgendem Link auch online teilnehmen: www.literatur090223.herrenhof-mussbach.de

Da es aktuell (zum Zeitpunkt der Veröffentlichung) keine offiziellen Einschränkungen hinsichtlich der Corona-Maßnahmen gibt, wird in den Innenräumen das Tragen einer FFP-2-Maske oder einer medizinischen Maske empfohlen. Aktuelle Informationen entnehmen Sie bitte der Herrenhof-Homepage: www.herrenhof-mussbach.de