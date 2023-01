Weingarten – Unbekannte brechen in Wohnhaus ein

Karlsruhe (ots) – Nach bisherigem Kenntnisstand verschafften sich bislang

unbekannte Täter zwischen 05:30 Uhr und 19:00 Uhr über die Terrassentür

gewaltsam Zutritt in ein Wohnhaus in der Marie-Curie-Straße in Weingarten. Auf

ihrer Suche nach Wertgegenständen durchwühlten die Einbrecher sämtliche Schränke

und Schubladen. Mit diversen Schmuckstücken verschwanden die Diebe danach

unerkannt. Die Höhe des entstandenen Diebstahl- und Sachschadens kann noch nicht

beziffert werden.

Wer hierzu sachdienliche Hinweise geben kann oder Beobachtungen gemacht hat wird

gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter 0721-967180 in

Verbindung zu setzen.

Bruchsal – Einbruch in Wohnhaus

Karlsruhe (ots) – Am Donnerstag zwischen 13:00 Uhr und 22:00 Uhr brachen bislang

Unbekannte in ein Wohnhaus im Schubertweg in Bruchsal ein. Die Täter schlugen

die Scheibe der Terrassentür ein, um in das Haus zu gelangen. Hier betraten sie

alle Räume und durchsuchten das Mobiliar nach Wertgegenständen. Die Diebe nahmen

mehrere Schmuckstücke an sich. Über die Höhe des entstandenen Diebstahl- und

Sachschadens können aktuell noch keine Angaben gemacht werden.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch unter der Nummer

07251-7260 mit dem Polizeirevier Bruchsal in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Fahrrad aus Kellerraum in der Südstadt gestohlen

Karlsruhe (ots) – Unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Donnerstag ein

Kellerabteil in einem Mehrparteienhaus in der Winterstraße gewaltsam auf. Dabei

erbeuteten sie ein hochwertiges Rennrad. Über die Höhe des Diebstahl- und

Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden.

Wer Beobachtungen gemacht hat, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen

könnten, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt unter

der Telefonnummer 0721-666 3411 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Junge Frau am Durlacher Tor von Straßenbahn berührt – Polizei sucht Geschädigte und Zeugen

Karlsruhe (ots) – Zu einer gefährlichen Situation, bei der eine junge Frau von

einer Straßenbahn berührt wurde, kam es am Freitagmorgen an der

Straßenbahnhaltestelle Durlacher Tor.

Nach derzeitigen Erkenntnissen überquerte eine bislang unbekannte Frau gegen

08:25 Uhr die Gleise an der Straßenbahnhaltestelle Durlacher Tor und übersah

offenbar eine Straßenbahn, die gerade in die Haltestelle einfuhr. In der Folge

wurde die Frau von der Bahn berührt und kam zu Fall. Beim Eintreffen der

alarmierten Polizeibeamten hatte die Fußgängerin die Unfallstelle bereits

verlassen.

Unklar ist, ob die Frau bei der Berührung verletzt wurde.

Ein Sachschaden an der Straßenbahn entstand nicht.

Die Unbekannte wird als circa 18-20 Jahre alt, von schlanker Statur und

asiatischem Erscheinungsbild beschrieben. Sie hat dunkle Haare und trug eine

Jeans, eine dunkle Jacke und weiße Schuhe.

Die Polizei ist nun auf der Suche nach der unbekannten Frau und Zeugen, die

Angaben zu den Geschehnissen machen können. Diese werden gebeten sich mit der

Verkehrspolizei unter der Rufnummer 0721/944840 in Verbindung zu setzen.

Karlsbad – Nachtragsmeldung zu Pressemeldung am 12.01.23: (Gebäudebrand in Mehrfamilienhaus – eine Person tot aufgefunden)

Karlsruhe (ots) – Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Karlsruhe zu dem

Brandgeschehen am Donnerstag den 12.01.23 in einem Mehrfamilienhaus in

Karlsbad-Ittersbach, bei dem eine tote Person aufgefunden wurde, sind

fortgeschritten. Die in der Dachgeschosswohnung aufgefundene leblose Person

konnte zwischenzeitlich als die 42-jährige Bewohnerin identifiziert werden. Nach

derzeitigem Stand muss von einer Selbsttötung ausgegangen werden.

Die Höhe des Sachschadens steht bislang noch nicht abschließend fest, dürfte

sich jedoch im niedrigen sechsstelligen Bereich bewegen.

Die übrigen Wohnungen im Gebäude sind nach wie vor nicht bewohnbar.

Nur in wenigen Ausnahmefällen berichtet die Polizei über Suizide. An dieser

Stelle möchten wir auf folgendes hinweisen: Es gibt Hilfe, auch in scheinbar

ausweglosen Situationen. Wenn Ihre Gedanken darum kreisen, sich das Leben zu

nehmen, versuchen Sie unbedingt, mit jemandem darüber zu sprechen!

Eine schnelle Hilfe erhalten Sie unter der Rufnummer 0800 111 0 111

(Telefonseelsorge), der „Nummer gegen Kummer“ unter 116 111 sowie im Notfall bei

der Polizei (110) oder den Rettungsdiensten (112)!

Die Gesellschaft für Suizidprävention führt eine Übersicht der Angebote auf

ihrer Webseite www.suizidprophylaxe.de.

Rheinstetten – Autoaufbrecher auf frischer Tat festgenommen

Karlsruhe (ots) – Mit vorläufigen Festnahmen endete am späten Donnerstagabend in

Forchheim der Versuch von drei Tatverdächtigen, einen geparkten Kleintransporter

aufzubrechen.

Ein aufmerksamer Zeuge meldete der Polizei gegen 23:45 Uhr drei Personen, die in

der Karl-Schlageter-Straße die Scheibe eines geparkten Fahrzeugs eingeschlagen

hätten. Beim Erblicken der wenig später eintreffenden Streifenwagen nahmen die

Verdächtigen zu Fuß Reißaus. Unter Hinzuziehung mehrerer

Streifenwagenbesatzungen einschließlich der Polizeihundeführerstaffel gelang es

wenig später, zwei 19- und 21-jährige Flüchtende zu stellen. Der 21-Jährige

wurde beim Zugriff von einem Polizeidiensthund am Bein verletzt und musste zur

medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Bei der Durchsuchung der beiden Männer fanden die Polizisten Aufbruchwerkzeug

und ein Messer. Der dritte Verdächtige wurde am Tatabend nicht mehr gefunden, es

liegen jedoch erste Hinweise zu seiner Identität vor.

Die weiteren polizeilichen Ermittlungen werden beim Polizeiposten Rheinstetten

geführt. Unter anderem soll dabei auch geprüft werden, inwieweit die

Festgenommenen für zurückliegende Eigentumsdelikte in Rheinstetten als

Verdächtige in Betracht kommen.

Karlsbad – Vorfahrt missachtet und Verkehrsunfall verursacht

Karlsruhe (ots) – Nach aktuellem Sachstand verursachte eine 39-jährige

Autofahrerin am Donnertag gegen 07:30 Uhr einen Verkehrsunfall auf der

Landesstraße 564 im Bereich der Albtalquerspange. Es entstand Sachschaden im

vierstelligen Bereich und die Landesstraße musste etwa drei Stunden gesperrt

werden.

Die 39-Jährige befuhr die Kreisstraße 3585 von Spielberg kommend in

Fahrtrichtung der Landesstraße. Ein 42-jähriger Autofahrer befand sich bereits

auf der Landesstraße und war in Fahrtrichtung Ettlingen unterwegs. An der

Einmündung missachtete die 39-Jährige offenbar die Vorfahrt des 42-Jährigen, so

dass dieser zum Ausweichen gezwungen war. Der 42-Jährige kollidierte im Zuge

dessen mit einer 56-jährigen Autofahrerin, welche die Landesstraße in

Fahrtrichtung Bad Herrenalb befuhr und sich gerade auf dem Linksabbiegerstreifen

in Richtung Spielberg befand. Der 42-Jährige und die 56-Jährige zogen sich durch

die Kollision leichte Verletzungen zu.

Karlsruhe – Pkw contra Radfahrer – Polizei sucht Zeugen nach unklarem Unfallhergang

Karlsruhe (ots) – Ein Verkehrsunfall mit unklarem Unfallhergang ereignete sich

am Donnerstagabend in der Karlsruher Innenstadt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kollidierten gegen 21:25 Uhr ein 59-jähriger

Smart-Fahrer und ein 21-jähriger Radfahrer etwa in der Mitte der Kreuzung

Ludwig-Erhard-Allee / Fritz-Erler-Straße. Durch den Zusammenstoß kam der

Radfahrer zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde mit einem

Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der durch den Unfall entstandene Sachschaden wird auf circa 3.000 Euro

geschätzt.

Aufgrund unterschiedlicher Angaben der Beteiligten sucht die Polizei Zeugen, die

Angaben zum Unfallhergang sowie der Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt machen

können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721/944840 mit der

Karlsruher Verkehrspolizei in Verbindung zu setzen.

Weingarten – Mit Gefahrgut beladener Sattelzug gestoppt

Karlsruhe (ots) – Beamte der Verkehrspolizeiinspektion zogen am Mittwoch gegen

13:30 Uhr auf der Bundesautobahn 5, Höhe Weingarten, einen mit Gefahrgut

beladenen Sattelzug aus dem Verkehr. Im Rahmen einer auf einem Parkplatz

durchgeführten Kontrolle wurden einige Mängel festgestellt.

Gamäß den Bestimmungen des Gefahrgutrechts war die Ladung nicht ordnungsgemäß

verpackt. Die Verpackungen waren zum Teil undicht und es trat Gefahrgut auf die

Ladefläche aus. Des Weiteren wurden eine falsche Beladung, fehlerhafte

Kennzeichnung sowie unvollständige Begleitpapiere festgestellt.

Eine sofortige Weiterfahrt wurde untersagt und der Sattelzug bei einer Fachfirma

abgestellt. Vor Ort geschätzte Kosten, welche nun für das Umpacken, die Umladung

und die Ladungssicherung zu erbringen sind, liegen im vierstelligen Bereich. Zur

Prüfung der Unterlagen wurden entsprechende Behörden verständigt.

Karlsruhe – Unbekannte brechen in Einfamilienhaus ein

Karlsruhe (ots) – Über eine aufgehebelte Nebeneingangstür sind am Mittwochabend

zwischen 18:30 Uhr und 20:00 Uhr unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Straße

Beim Wasserturm in Hohenwettersbach eingedrungen. Die dreisten Eindringlinge

durchwühlten auf der Suche nach Wertgegenständen verschiedene Räume und nahmen

Schmuckstücke im Wert von mehreren hundert Euro an sich.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch unter der Nummer 0721

49070 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach in Verbindung zu setzen.

Karlsbad – Einbruch in Wohnhaus

Karlsruhe (ots) – Einbrecher verschafften sich am Mittwoch gewaltsam Zutritt in

ein Einfamilienhaus in Mutschelbach und flüchteten unerkannt mit ihrer Beute.

Nach den bisherigen polizeilichen Feststellungen hebelten die Diebe zwischen

07:00 Uhr und 22:00 Uhr ein Terrassenfenster sowie eine Terrassentür auf, um in

das Innere eines Hauses in der Straße In den Falzäckern zu gelangen. Im

Anschluss durchsuchten sie sämtliche Räume und nahmen Bargeld, mehrere Uhren

sowie eine Feuerzeugsammlung an sich. Angaben über Höhe des entstandenen

Diebstahlschadens können aktuell noch keine gemacht werden.

Wer verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht hat, wird

gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ettlingen unter der Nummer 07243 32000 in

Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Unbekannte legten BaustellenabspHeidelberg: Diebstahl aus Baucontainer – Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Im Zeitraum von Mittwoch, gegen 16:30 Uhr, und Donnerstag,

gegen 7:30 Uhr, brach bislang unbekannte Täterschaft einen Baustellencontainer

in der Rheinstraße auf und entwendete anschließend mehrere Werkzeuge sowie einen

Kanister mit Diesel.

Die Höhe der entwendeten Gegenstände ist derzeit nicht bekannt.

Das Polizeirevier Heidelberg-Süd hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der

Telefonnummer 06221 3418-0 zu melden.

errung auf Fahrbahn – Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots) – Noch Unbekannte legten offenbar am Mittwochabend gegen 20.45

Uhr eine sogenannte Fußplatte auf die Fahrbahn des Adenauerrings in Karlsruhe,

etwa auf Höhe des KIT. Eine solche Fußplatte wird auf Baustellen beispielsweise

zum Aufstellen von Baustellenzäune verwendet und wiegt etwa 30 kg. Nach

derzeitigem Stand dürfte die Fußplatte von einer nahe gelegenen Baustelle

stammen. Mehrere Verkehrsteilnehmer überfuhren dieses Hindernis. Es entstand an

den Fahrzeugen ein Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Die Beamten des Polizeireviers Karlsruhe-Durlach suchen nun Zeugen und mögliche

weitere Geschädigte und bitten im Kontaktaufnahme unter der Rufnummer

0721-49070.