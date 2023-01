Mannheim: 19-Jähriger ohne Führerschein und unter Alkohol – und Betäubungsmitteleinfluss auf gestohlenem Motorrad unterwegs

Mannheim (ots) – Bei einer Verkehrskontrolle eines Motorrads in der Nacht auf

Freitag in der Neckarauer Straße konnte durch eine Funkstreifenwagenbesatzung

des Polizeireviers Mannheim-Neckarau festgestellt werden, dass der 19-jährige

Fahrer keinen Fahrzeugschlüssel, sondern lediglich einen Schraubenschlüssel bei

sich hatte. Bei der Überprüfung der Yamaha konnte festgestellt werden, dass

diese in der Mannheimer Innenstadt gestohlen worden war. Der 19-Jährige konnte

zudem keinen Führerschein vorweisen und befand sich unter dem Einfluss von

Alkohol und Betäubungsmitteln, weshalb er die Beamtinnen und Beamten für eine

Blutentnahme mit auf die Dienstelle begleiten musste. Es folgen Anzeigen wegen

des besonders schweren Fall des Diebstahls, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Fahren

unter Einfluss von berauschenden Mitteln.

Mannheim: Unbekannte brechen in Wohnung in Neuostheim ein

Mannheim (ots) – Innerhalb weniger Minuten verschaffte sich bislang unbekannte

Täterschaft am Donnerstagabend gegen 18:20 Uhr gewaltsam über eine Balkontüre

Zutritt zu einer Wohnung in der Dürerstraße. Dort durchwühlte er/sie diverse

Schubladen und entwendete Schmuck, einen Goldbarren und eine höhere Summe

Bargeld. Der Diebstahlschaden liegt im vierstelligen Bereich. Die Ermittlungen

werden durch die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizei geleitet.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter der Telefonnummer 0621 174 331-0 zu

melden.