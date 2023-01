Frankfurt: Radfahren im Winter – Verhaltenstipps der Frankfurter Polizei

Frankfurt – Der Bereich Verkehrserziehung und -aufklärung (D630) der

Direktion Verkehrssicherheit der Frankfurter Polizei gibt wichtige Hinweise zum

Radfahren im Winter.

Eine Bauernweisheit lautet: „Wintert´s zu Weihnachten nicht, so wintert´s

danach.“ Und wie schnell sich diese Weisheit bewahrheiten kann, haben wir in den

letzten Tagen gesehen. Sogar leichten Schneefall nach fast schon

frühsommerlichen Wetterverhältnissen.

Auch wenn die typischen Begleiterscheinungen wie Eis und Schnee im Stadtgebiet

Frankfurt eher selten sind, so stellen sie doch jeden Verkehrsteilnehmer immer

wieder vor eine besondere Herausforderung.

Gerade die schwächeren Verkehrsteilnehmer, zu denen auch die Radfahrenden

gehören, sind bei winterlichen Verhältnissen besonders gefährdet, weil Fahrräder

keine Knautschzone haben. Die sichere Teilnahme am Straßenverkehr wird durch

schlechte Sicht bei Schneefall (besonders bei Dunkelheit), vereiste Scheiben,

aber auch winterglatte Fahrbahnen stark beeinträchtigt. Dennoch nutzen viele,

trotz der besonderen Widrigkeiten des Winters, das Fahrrad. Aus diesem Grund ist

das Gebot der ständigen Vorsicht und gegenseitigen Rücksichtnahme in besonderer

Weise zu beherzigen.

Winterliche Straßenverhältnisse:

Durch nasses Laub, Schneematsch oder überfrierende Nässe steigt das Risiko eines

Verkehrsunfalles erheblich. Wer bei winterlichen Straßenverhältnissen zu schnell

unterwegs ist, starke Lenkbewegungen macht oder abrupt abbremsen muss, kommt

schnell ins Rutschen, riskiert einen Sturz und mögliche Verletzungen. Schnee

oder Schneereste verdecken Markierungen und aufgeworfener Schnee bereitet

ungewöhnliche und gefährliche Hindernisse.

Um sicher ans Ziel zu kommen, lohnt es sich, etwas mehr Zeit einzuplanen und am

Vortag Informationen zu den aktuellen Wetterverhältnissen einzuholen. Die

folgenden Verhaltensregeln erhöhen die Sicherheit:

Lieber etwas langsamer fahren – Bitte besonders vorausschauend

fahren und auf andere Verkehrsteilnehmer (z.B. Fußgänger, Kinder,

Seniorinnen und Senioren sowie Menschen mit Beeinträchtigung) achten

treten noch bremsen und starke Lenkbewegungen vermeiden – Das Rad

besser Ausrollen lassen anstatt zu bremsen – Im Bereich von Schienen

oder Gleisanlagen gilt doppelt Vorsicht

Bei Glatteis oder überfrierender Nässe ist es ratsam, auf das Radfahren zu

verzichten und auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen.

Tipps für das Fahrrad:

Wer bei winterlichen Verhältnissen mit dem Fahrrad unterwegs ist, sollte dieses

regelmäßig kontrollieren. Durch Eis, Schnee und Streusalz hervorgerufene

Korrosion kann die Funktion der technischen Einrichtungen beeinträchtigen. Ein

täglicher Blick auf die wichtigsten Teile kann böse Überraschungen verhindern.

Im Einzelnen sollte Folgendes überprüft und gegebenenfalls angepasst werden:

Funktionstüchtigkeit von Bremsen und Beleuchtung – Luftdruck im

Reifen etwas absenken – Evtl. Sattel und Lenker tiefer stellen –

Evtl. spezielle Winterreifen mit und ohne Spikes aufziehen – Kette

sollte geölt sein und mit Zug sitzen – Eine Winterreifenpflicht für

Fahrräder gibt es nicht.

Wer regelmäßig sein Fahrrad überprüft, erhöht nicht nur die Sicherheit, sondern

spart auch noch Geld. Denn wer ohne die vorgeschriebenen

Beleuchtungseinrichtungen einzuschalten losradelt, setzt sich nicht nur einer

Gefahr aus, sondern riskiert ein Verwarnungsgeld in Höhe von 20,- Euro. Das

gleiche gilt auch für die Fahrt mit verschmutzten Beleuchtungseinrichtungen.

Die richtige Bekleidung:

Gerade im Winter gilt es, die richtige Bekleidung zu wählen. Diese soll nicht

nur gegen Kälte und Nässe schützen, sondern auch die Erkennbarkeit verbessern.

Hier bietet sich an, Bekleidung mit retroreflektierenden Elementen zu nutzen –

getreu nach dem Motto: Sehen und gesehen werden. Wer solche auffälligen

Bekleidungsstücke nicht tragen möchte, der kann reflektierende Schnappbänder

anlegen oder Warnwesten überziehen. Diese können jederzeit abgelegt werden. Auch

wenn für Radfahrende keine Helmpflicht besteht, ist es ratsam, einen solchen zu

tragen. Mittlerweile werden Fahrradhelme mit integrierten Rücklichtern

angeboten.

Hinweis:

Übrigens sollte niemand Anstoß daran nehmen, wenn Radfahrende bei winterlichen

Verhältnissen statt auf dem Radweg auf der Fahrbahn fahren. Denn: Sollten

vorhandene Radwege nicht nutzbar sein (etwa durch Eis oder Schnee), so können

Radfahrerinnen und Radfahrer auf die Fahrbahn ausweichen (OLG Naumburg v.

8.12.2011 in NZV 2012, 180). Das kann dann zum Tragen kommen, wenn Straßen von

den Winterdiensten bereits geräumt sind, Radwege jedoch nicht.

Frankfurt-Bockenheim: Fahrgast in Bus festgenommen

Frankfurt – (dr) Ein 28 Jahre alter Mann bedrohte am gestrigen Abend (19.

Januar 2023) bei einer Fahrkartenkontrolle in Bockenheim zwei Mitarbeiter der

lokalen Nahverkehrsgesellschaft sowie einen Busfahrer mit einem Messer. Die

Polizei nahm den renitenten Mann später fest.

Zwei Fahrkartenprüfer bestiegen gegen 18:53 Uhr an der Haltestelle „Hausener

Weg“ einen Bus der Linie 34, um im Rahmen ihrer Tätigkeit Kontrollen

durchzuführen. Einer der Fahrgäste versuchte nun auszusteigen, was jedoch

misslang, da sich der Bus bereits in Bewegung gesetzt hatte und die Türen

geschlossen waren.

Die Prüfer traten an den Mann heran und forderten ihn auf, seinen Fahrschein

vorzuzeigen. Daraufhin entnahm dieser aus seiner Bauchtasche ein Taschenmesser,

öffnete die Klinge und stach in Richtung der Kontrolleure, wobei er mehrfach die

Worte „Ich steche euch ab“ von sich gab. Es gelang ihnen, die Stichbewegungen

des Mannes abzuwehren. Dieser begab sich nun nach vorne zu dem Busfahrer,

wiederholte seine Drohung und forderte zudem die Öffnung der Bustüren. Dabei

stach er auf die Plexiglasscheibe der Fahrerkabine ein. Die beiden Prüfer

überwältigten den aggressiven Mann und konnten diesen bis zum Eintreffen einer

alarmierten Polizeistreife festhalten. Glücklicherweise wurde bei dem Vorfall

niemand verletzt.

Der 28-jährige Mann, welcher über keinen festen Wohnsitz verfügt, kam in die

Haftzellen des Polizeipräsidiums. Darüber hinaus lagen gegen ihn noch zwei

Vollstreckungshaftbefehle vor, die eine mehrtägige Restfreiheitsstrafe zufolge

haben. Er soll heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

Frankfurt-Bahnhofsviertel: Festnahme auf der Drogenszene

Frankfurt – (fue) Am Donnerstag, den 19. Januar 2023, gegen 14.00 Uhr,

kontrollierten Polizeibeamte einen 24-jährigen Mann in der Düsseldorfer Straße

und nahmen ihn anschließend fest. Bei der Kontrolle konnten 28 verkaufsfertige

Einheiten Marihuana im Gesamtgewicht von 158,32 Gramm aufgefunden und

sichergestellt werden. Hinzu kamen ein Low-Budget-Handy sowie 355 EUR Bargeld in

szenetypischer Stückelung.