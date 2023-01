Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Friedberg: Warnung- aktuelle Betrugsanrufe!

Aktuell zeichnet sich eine anlaufende Welle von Betrugsanrufen in Friedberg ab, die Polizei erhielt bereits Hinweise von Personen aus der Kernstadt sowie aus Fauerbach, die Anrufe von Betrügern erhielten.

Mit der üblichen Masche „Schockanruf“ berichten die Betrüger von einem Unfall, den angeblich ein Verwandter verursacht haben soll. Zur Abwendung einer Haftstrafe fordern sie eine Kaution. Gehen Sie nicht auf solche Forderungen ein, legen Sie auf und holen Sie sich Hilfe!

Sollten Sie Opfer dieser Masche geworden sein und Geld, Schmuck oder andere Wertsachen ausgehändigt haben, kontaktieren Sie bitte unbedingt die Polizei.

Bitte informieren Sie Verwandte, Freunde, Bekannte und Nachbarn über diese Masche! Die Betrüger rufen vermehrt ältere Menschen ein, setzen sie emotional und zeitlich unter Druck und agieren sehr professionell.

Nidda: Bargeld aus Fahrzeug geklaut

500 Euro entwendete ein unbekannter Dieb aus einem grünen Opel Astra, der im Tatzeitraum zwischen 12.55 Uhr und 13.15 Uhr am Mittwoch, 18. Januar, in der Straße Unter der Stadt auf dem Aldi-Parkplatz stand. Zusätzlich verursachte der Dieb einen rund 500 Euro hohen Schaden am Opel. Die Polizei in Büdingen bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06042/96480).

Echzell: Versuchter Einbruch übers Dach

In der Straße Am Mühlbach machten sich Diebe am Dach des dortigen Rewe-Markts zu schaffen. Vermutlich planten sie einen Einbruch, ließen aus unbekannten Gründen aber davon ab. Zwischen Mittwoch, 18. Januar, 21.15 Uhr, und Donnerstag, 11 Uhr, verursachten sie dabei einen Schaden von etwa 1.500 Euro. Die Kriminalpolizei in Friedberg sucht Zeugen: Wer hat im genannten Zeitraum Personen am Rewe-Gebäude oder auf dem Dach gesehen? Wer kann die Personen beschreiben oder andere hilfreiche Angaben machen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06031/6010.

Bad Vilbel: Mehrere Autos beschädigt

Zeugen alarmierten am Mittwoch, 18. Januar, gegen 19.15 Uhr die Polizei, nachdem es in der Danziger Straße zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt fünf beschädigten Fahrzeugen gekommen war. Ersten Ermittlungen zufolge befuhr ein 67-jähriger Frankfurter die Einbahnstraße Danziger Straße mit seinem VW entgegen der Fahrtrichtung und kollidierte leicht mit einem entgegenkommenden PKW. Dabei handelte es sich wahrscheinlich um einen Skoda Kombi mit Friedberger Kennzeichen (FB-), eventuell ein Octavia. Der weiterhin unbekannte Skoda-Fahrer bremste kurz ab, bevor er seine Fahrt fortsetzte. Der VW-Fahrer kollidierte noch mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten VW und fuhr in Richtung Samlandweg weiter, wendete dort und kam nun in korrekter Fahrtrichtung die Danziger Straße zurückgefahren, wo er mit einem geparkten Audi kollidierte. Durch den Anstoß bewegte sich der Audi nach vorn und beschädigte einen davor geparkten Peugeot. Diesen touchierte der VW-Fahrer beim Vorbeifahren auch nochmal, bevor er wegfuhr. Wenig später kam der VW-Fahrer zurückgefahren, nun wieder entgegen der Fahrtrichtung, und konnte durch Zeugen gestoppt und an der Weiterfahrt gehindert werden. Hinzugerufene Polizeibeamte nahmen den Mann mit zur Polizeistation und stellten den Führerschein sicher. Der Atemalkoholtest zeigte beim Frankfurter 0,4 Promille an, so dass ein Arzt eine Blutentnahme durchführte. Der Audi und Peugeot waren aufgrund der Schäden nicht mehr farbereit, insgesamt wird der Schaden etwa 15.000 Euro geschätzt, wobei noch keine Angaben zum Skoda vorliegen. Die Polizei in Bad Vilbel bittet um Hinweise: Wer kann die Angaben zum Skoda oder dessen Fahrer oder Fahrerin ergänzen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06101/54600.