Bad Endbach: Wohnhausbrand

Marburg-Biedenkopf

Gegen 9.25 Uhr erhielten Polizei und Feuerwehr am Freitag, 20. Januar, Kenntnis von einem Wohnhausbrand in der Schlierbacher Straße. Nachdem zwei im Erdgeschoss wohnende Personen im Alter von 71 und 80 Jahren das Haus eigenständig verlassen konnten, retteten Feuerwehrkräfte eine 28-jährige Frau und ihren Säugling mit einer Leiter aus dem Gebäude.

Alle vier Personen kamen mit mutmaßlich eher leichten Verletzungen in Krankenhäuser.

Die Löscharbeiten dauern derzeit noch an, weshalb auch die Straße noch gesperrt ist.

Insgesamt waren etwa 150 Einsatzkräfte der Rettungsdienste und Feuerwehren aus Bad Endbach, Gladenbach, Biedenkopf, Marburg und Steffenberg mit rund 28 Fahrzeugen am Einsatzort, darunter acht Rettungswagen, drei Notarztwagen und ein Rettungshubschrauber. Hinzu kamen sieben Polizeibeamte aus Biedenkopf beziehungsweise Marburg.

Mit Angaben zur möglichen Brandursache ist nicht vor Mitte nächster Woche zu rechnen. Das Haus ist derzeit unbewohnbar, der geschätzte Schaden dürfte im sechsstelligen Bereich liegen.

Marburg-Biedenkopf: Trickdiebe im Landkreis unterwegs

Marburg-Biedenkopf

In den vergangenen Wochen häuften sich die Meldungen von zumeist älteren Personen, die in Supermärkten Opfer von Trick- und Taschendiebe wurden. Bislang liegen der Kriminalpolizei Fälle aus Niederweimar, Marburg, Gladenbach, Stadtallendorf und Kirchhain vor. Alle Fälle haben eins gemeinsam: Die männlichen und weiblichen Täter betreten Supermärkte und lassen sich Zeit bei der Wahl ihres nächsten Opfers. In einem günstigen Moment stoßen sie dann die ausgewählte Person „aus Versehen“ an oder verwickeln sie in ein Gespräch, beispielweise mit der Frage nach einer bestimmten Ware. Während das Opfer dadurch abgelenkt ist, greift ein anderer Täter nach den teils sichtbaren Wertsachen. Dabei handelt es sich beispielsweise um das Portmonee in der Handtasche, die achtlos am Einkaufswagen hängt oder die Geldbörse, die sichtbar in der Kleidung steckt. Anschließend verlassen die Kriminellen den Laden und die Opfer merken in der Regel spätestens an der Kasse, dass ihnen etwas fehlt.

Den Dieben geht es im weiteren Verlauf nicht um das im Diebesgut enthaltene Bargeld. Stattdessen setzen sie die entwendeten EC-Karten ein und versuchen damit, an große Bargeldsummen zu gelangen. In einem Fall hoben sie einen vierstelligen Betrag vom Konto des Opfers ab. Das funktioniert vor allem auch dadurch, weil noch immer viele Personen den PIN für ihre Bankkarte im Portmonee auf einem Zettel stehen haben. Das macht die Geheimnummer im Falle eines Diebstahls letztlich wenig geheim und die Diebe haben leichtes Spiel.

Die Kriminalpolizei in Marburg ermittelt und wertet derzeit sämtliche Hinweise aus, wozu beispielsweise Bilder der Überwachungskameras gehören.

Die Polizei bittet um Beachtung folgender Hinweise:

Wagen, beispielsweise beim Greifen nach einem Produkt im Regal, reicht den Dieben schon aus, um die Handtasche oder darin befindliche Wertsachen unbemerkt zu entwenden. Legen Sie niemals Ihr Portmonee in den Einkaufswagen oder in ein

Regal (beispielsweise während Sie nach Waren greifen).

auf! Optimalerweise merken Sie sich Ihre PIN, ohne sie irgendwo aufgeschrieben zu haben. Eine Geheimnummer darf niemals mit der Karte im Portmonee vorhanden sein! Informieren Sie Ihre Bank, lassen Sie Ihre Karten sperren

Wetter/ Lahntal: Glätteunfälle am Donnerstag

An der höchsten Stelle des ansteigenden Abschnitts der L 3381 bremste am Donnerstag, 19. Januar, ein 40-jähriger LKW-Fahrer aus Wehretal bis zum Stillstand ab, da ein Schulbus auf der schneebedeckten und glatten Straße gegen 10.55 Uhr nicht mehr weiterfahren konnte. Trotz vorhandenen Winterreifen geriet der Müllwagen plötzlich ins Rutschen und kam am Fahrbahnrand wieder zum Stehen, nahm dabei allerdings einen Leitpfosten mit, so dass ein Schaden von etwa 70 Euro entstand. Eine halbe Stunde später war die Straße noch immer glatt und die Fahrzeuge standen noch immer dort, als ein 48-jähriger Busfahrer die Straße ebenfalls in Richtung Wetter passieren wollte. Offenbar erkannte er die Situation und wollte wenden, rutschte allerdings nach dem Abbremsen in den Müllwagen, wodurch am Bus ein Schaden von etwa 700 Euro entstand, am LKW waren es 300 Euro. Die Fahrer blieben unverletzt.

Auch auf der K 84 halfen Winterreifen einem 44-Jährigen aus Ebsdorfergrund nicht mehr. Bei offenbar geringer Geschwindigkeit kam er im Kurvenbereich zwischen Sterzhausen und Wetter nach links von der Fahrbahn ab, wodurch an seinem BMW ein etwa 1.500 Euro hoher Schaden entstand.

Breidenbach: Mit Schneeball Riss in Scheibe verursacht

Ein mutmaßlicher Streich ging am Donnerstag, 19. Januar, gegen 18.30 Uhr nach hinten los: Als ein Linienbus die Hauptstraße passierte, flog ein Eis-/Schneeball gegen die Frontscheibe und verursachte einen Riss, dessen Reparatur 2.000 Euro kosten dürfte. Der Busfahrer hatte zwei Jugendliche am Straßenrand gesehen, von denen einer offenbar den Schneeball geworfen hatte, bevor beide über die Querstraße in Richtung Hausbergweg wegrannten. Zur Beschreibung liegt bislang nur vor, dass beide männlich waren, einer dunkel- und einer mit einer orangefarbenen Jacke bekleidet war. Die Polizei in Biedenkopf bittet um Hinweise (Telefonnummer 06461/92950).

Biedenkopf: Bargeld entwendet

Aus einer Arztpraxis in der Schulstraße entwendeten Diebe etwa 150 Euro Bargeld in einer Geldkassette, nachdem sie zwischen 19 Uhr am Mittwoch, 18. Januar, und 6.45 Uhr am Donnerstag ein Fenster einschlugen und sich so Zutritt zu den Räumen verschafften. Die Höhe des entstandenen Schadens liegt noch nicht vor, die Marburger Kripo sucht Zeugen: Wer hat das Scherbenklirren gehört? Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Marburg- Marbach: Beschädigtes Fallrohr

Vermutlich durch ein Baustellenfahrzeug entstand in der Straße Am Engelsberg zwischen Montag, 16. Januar, Mitternacht, und Donnerstag, 12.30 Uhr, ein etwa 800 Euro hoher Schaden am Fallrohr einer Dachrinne. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt, die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg- Cappel: Reifenplatzer nach Fahrerflucht

Am weißen VW einer 43-jährigen Marburgerin platzte am Dienstag, 17. Januar, auf der Fahrt ein Reifen. Bei der Reparatur in der Werkstatt erfuhr sie, dass der VW Up offensichtlich zuvor in einem Unfall verwickelt war und sich aufgrund dessen ein Fahrzeugteil während der Fahrt in den Reifen gebohrt hatte. Aufgrund dieser Angaben ist davon auszugehen, dass ein unbekannter Autofahrer zwischen Freitag, 13. Januar, 14 Uhr, und Dienstag, 19.30 Uhr, mit dem PKW kollidierte, der in diesem Zeitraum auf dem Parkplatz des Friedhofs in der Moischter Straße stand. Anstatt sich um den Schaden zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Die Marburger Polizei sucht Unfallzeugen und bittet um Hinweise in diesem Zusammenhang (Telefonnummer 06421/4060).