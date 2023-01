Haiger und Dillenburg- Unfälle auf winterglatter Fahrbahn

Haiger:

Auf der Kreisstraße 43 kam es am gestrigen Abend (19.01.2023), gegen 20:15 Uhr, zu einem Auffahrunfall. Ein 24-Jähriger war mit seinem grauen BMW von Haigerseelbach in Richtung Haiger unterwegs. Auf dieser Strecke fuhr eine 28-Jährige mit ihrem 1-er BMW in gleicher Richtung. Aufgrund der Straßenglätte hatte die aus Breitscheid stammende 1-er Fahrerin ihre Geschwindigkeit reduziert. Der 24-Jährige versuchte sein Auto ebenfalls abzubremsen, rutschte aber aufgrund der winterglatten Fahrbahn auf das Heck des schwarzen BMWs. Die Fahrerin wurde leicht verletzt. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Der Blechschaden beläuft sich auf 2.000 Euro.

Dillenburg:

Einen entgegenkommenden Rettungswagen streifte ein 24-Jähriger in der Birmarckstraße. Um 19:50 Uhr war er am Donnerstagabend (19.01.2023) in Richtung Kino unterwegs. Im Kurvenbereich in Höhe des Kinos geriet der 24-jährige VW-Fahrer mit seinem Passat ins Rutschen und touchierte einen entgegenkommenden Rettungswagen am Kotflügel vorne links. Der Schaden wird mit 500 Euro beziffert. Die Reparatur des VW wird ebenfalls rund 500 Euro kosten.

Wetzlar- Unfallflucht an der Goethe-Schule

Zwischen 09:20 Uhr und 14:15 Uhr beschädigte ein unbekannter Unfallfahrer am Mittwoch (18.01.2023) einen blauen Golf und flüchtet. Der VW stand in diesem Zeitraum auf dem Parkplatz des Schul-Zentrum bei der Goetheschule an der Frankfurter Straße. Ein Unbekannter touchierte den VW an der Fahrertür und dem linken Kotflügel. Ohne sich um den 3.000 Euro teuren Schaden zu kümmern flüchtete der Unbekannte. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.